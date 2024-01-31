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Вест Хэм – Борнмут. Анонс и прогноз матча 22-го тура АПЛ на 01.02.2024

Англия

UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Вест Хэмом" и "Борнмутом" в рамках чемпионата Англии

Вест Хэм – Борнмут. Анонс и прогноз матча 22-го тура АПЛ на 01.02.2024

Getty Images / Global Images Ukraine

Назар Черковский Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига. 22-й тур.

1 февраля. 21:30. Лондон. "Лондон Стедиум"

Главный судья: Тим Робинсон (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Если взглянуть на турнирную таблицу, то может показаться, что в этой встрече есть очевидный фаворит в лице "молотобойцев". Команда Дэвида Мойеса сейчас находится на шестой строчке и как бы ни закончился этот матч, там и останется. А с другой стороны у нас "Борнмут", который сейчас 13-й, но стоит отметить, что у них есть матч в запасе, ну и не забываем о провальном начале сезона.

Теперь команда Андони Ираолы - это совсем другой уровень сопротивления. За последние туры они поднялись со дна таблицы и теперь готовы давать бой любому сопернику, хотя не во всех недавних матчах мы увидели мощное сопротивление.

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Содержание

Новости "Вест Хэма"

За последние 5 матчей "молотобойцы" одержали всего лишь одну победу, но какую. Произошло это на выезде в матче против "Арсенала". Правда здесь сразу стоит уточнить, что сама победа была добыта не без доли везения и неумения "канониров" реализовать свои моменты, которых было достаточно.

После того матча они сыграли вничью с "Брайтоном", "Бристоль Сити" и "Шеффилд Юнайтед". В итоге после переигровки они сенсационно вылетели из Кубка Англии от скромного "Бристоля". Поэтому назвать форму команды оптимальной или пугающей для соперников просто невозможно.

Теперь к ним в гости пожалует "Борнмут", первый матч против которых еще в августе завершился вничью 1:1. Кажется, что теперь "вишни" готовы дать углы более сильное сопротивление, чем в начале сезона, поэтому сладко хозяевам не будет. Возможно, мы увидим дебют арендованного у "Манчестер Сити" Натана Филлипса, который успел приехать и провести несколько тренировок с новой командой.

Вест Хэм – Борнмут. Анонс и прогноз матча 22-го тура АПЛ на 01.02.2024 - изображение 1

Новости "Борнмута"

Что касается последних результатов команды Ильи Забарного, то здесь все можно охарактеризовать словом "качели". После невероятной серии из побед, которая завершилась в последний день 2023 года, у "вишен" были два поражения против "Тоттенхэма" и "Ливерпуля". Причем сами поражения были разными.

Если с "Тоттенхэмом" они показали великолепный футбол, по итогам которого им просто не повезло добыть хотя бы ничью, то против "Ливерпуля" особых шансов у Ираолы и его команды не было. Между этими матчами также были две игры в рамках Кубка Англии. Сначала "вишни" одолели "Куинз Парк Рейнджерс", уступая по ходу игры 2:0, а затем без шансов разнесли "Суонси" (5:0).

Последние две серьезные проверки сильными оппонентами заканчивались поражениями для "Борнмута", однако "Вест Хэм" - это вполне равный для них соперник, а не гранд, поэтому здесь можно ожидать чего угодно.

Вест Хэм – Борнмут. Анонс и прогноз матча 22-го тура АПЛ на 01.02.2024 - изображение 2

Турнирная таблица

Вест Хэм – Борнмут. Анонс и прогноз матча 22-го тура АПЛ на 01.02.2024 - изображение 3

Личные встречи

12.08.23 АПЛ "Борнмут" — "Вест Хэм" 1:1

23.04.23 АПЛ "Борнмут" — "Вест Хэм" 0:4

24.10.22 АПЛ "Вест Хэм" — "Борнмут" 2:0

05.09.20 КТМ "Вест Хэм" — "Борнмут" 3:5

01.01.20 АПЛ "Вест Хэм" — "Борнмут" 4:0

Цифры и факты

  • В последних 5 матчах Премьер-лиги с участием "Борнмута" проходила ставка ТБ 2.5;
  • "Вест Хэм" забил как минимум 2 мяча в последних трех домашних матчах против "Борнмута" во всех турнирах;
  • "Вест Хэм" непобедим в 9 из последних 10 матчей в рамках Премьер-лиги.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Дэвид Мойес имеет определенные проблемы с травмами, особенно больно ощущается потеря Лукаса Пакета, компанию которому в лазарете сейчас составляет Майкл Антонио. Кроме того, сейчас у "молотобойцев" есть два игрока, пропускающие эту встречу из-за дисквалификации: это Саид Бенрахма и Владимир Цоуфал.

Под вопросом участие в матче Эдсона Альвареса. Ну и в свою сборную отправился Найеф Агер, поэтому придется обходиться без марокканца.

Что касается потерь "Борнмута", то в лазарете команды пока 4 игрока: Тайлер Адамс, Хамед Траоре, Райан Фредерикс и Макс Ааронс. Критических потерь нет, но все равно это забирает глубину. Под вопросом участие в игре Адама Смита, а в сборную отправился Данго Уаттара.

"Вест Хэм", 4-2-3-1: Ареола — Джонсон, Мавропанос, Зума, Эмерсон — Филлипс, Соучек — Боуэн, Уорд-Прауз, Форнальс — Ингс

"Борнмут", 4-2-3-1: Нето — Смит, Забарный, Сенеси, Керкез — Кук, Кристи — Тавернье, Скотт, Синистерра — Соланке

Трансляция матча
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Трансляция матча "Вест Хэм" — "Борнмут"
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Ставки и коэффициенты на матч

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2.45
3.80
2.82
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Прогноз на матч между "Вест Хэмом" и "Борнмутом" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 2:2. Обе команды показывают результативную игру в матчах друг против друга, это наталкивает на мысль, что в Лондоне нас ждет очередная перестрелка. У "Вест Хэма" есть достаточно проблем с составом, но они играют дома. А у "Борнмута" нестабильные результаты, но есть забивной Соланке. Поэтому ожидаем результативной ничьей.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.

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