Брентфорд – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча 25-го тура АПЛ на 17.02.2024

Английская Премьер-лига. 25-й тур.

17 февраля. 14:30. Лондон. "Брентфорд Комьюнити"

Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Команда Юргена Клоппа пытается сделать все от себя зависящее, чтобы удержаться на первой строчке. Их перспективы получения еще одного титула с немецким специалистом частично поставили под сомнение на "Эмирейтс" две недели назад, однако борьба только начинается.

Смогут ли мерсисайдцы одолеть коллектив Томаса Франка во главе с Айвеном Тоуни? Эта команда является более чем серьезным соперником, легко не будет никому.

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Новости "Брентфорда"

Долгое время коллектив Томаса Франка был в настоящем кризисе, переживая поражение за поражением в конце 2023 и в начале 2024 годов. Однако после того, как к делу вернулся дисквалифицированный Айвен Тоуни, у команды появилась новая жизнь. Сначала они обыграли "Ноттингем Форест" в Премьер-лиге.

Да, после того было два поражения, но нужно учитывать силу соперников. "Пчелы" проиграли "Тоттенхэму" (3:2), хотя провели неплохой и боевой матч. А потом проиграли и "Манчестер Сити", но и там успели первыми открыть счет и на некоторое время удивить своего соперника.

А на прошлой неделе был настоящий прорыв, ведь Тоуни и компании удалось одержать выездную победу против "Вулверхэмптона", который также имеет репутацию очень крепкого середняка, который особенно у себя дома умеет обыгрывать почти любого. Уверенный матч и уверенная победа "пчел" отчасти даже удивила.

Учитывая вот такие результаты в прошлых матчах, особенно интересно будет взглянуть на то, что они смогут сделать против "Ливерпуля". Прошлый опыт показывает, что играть против грандов лондонцы умеют, вот только с результатами пока что не очень.

Новости "Ливерпуля"

Идеальная форма команды Юргена Клоппа была прервана две недели назад на "Эмирейтс", когда "Арсенал" обыграл их со счетом 2:1. Тот матч стал по-настоящему особенным для хозяев, но не для мерсисайдцев, планы которых на этот сезон никак не меняются.

До того поражения были одни победы и только победы. Не смогли устоять под натиском команды немецкого специалиста "Челси", "Норвич", "Фулхэм" и "Борнмут". На прошлой неделе также не смог устоять под давлением Жоты и компании "Бернли". Коллектив в прекрасной форме и проводил просто невероятную серию даже без своего главного лидера Мохамеда Салаха.

Ожидается, что египтянин сможет вскоре вернуться в стартовый состав, что должно еще больше усилить эту и без того мощную команду. Сейчас и поражение против "Арсенала" выглядит скорее как случайность. Посмотрим, сможет ли их удивить "Брентфорд".

Турнирная таблица

Личные встречи

12.11.23 АПЛ "Ливерпуль" - "Брентфорд" 3:0

06.05.23 АПЛ "Ливерпуль" - "Брентфорд" 1:0

02.01.23 АПЛ "Брентфорд" - "Ливерпуль" 3:1

16.01.22 АПЛ "Ливерпуль" - "Брентфорд" 3:0

25.09.21 АПЛ "Брентфорд" - "Ливерпуль" 3:3

Цифры и факты

"Ливерпуль" непобедим в 33 из последних 35 матчей в рамках Премьер-лиги;

В последних 5 матчах "Ливерпуля" в рамках Премьер-лиги проходила ставка ТБ 2.5;

В 5 из последних 6 матчей в рамках Премьер-лиги "Ливерпуль" забил как минимум 2 мяча.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У команды Томаса Франка долгое время был кризис результатов, но на это были свои причины, в том числе и лазаретные. Сразу несколько игроков были и остаются недоступными для выбора, против "Ливерпуля" не смогут сыграть: Рико Генри, Брайан Мбемо, Аарон Гики, Кевин Шаде и Джош Дасилва.

Что касается "Ливерпуля", то у них есть потери и со своей стороны. Точно не смогут помочь своей команды Жоэль Матип, Стефан Байчетич, Костас Цимикас, Доминик Собослай, Тьяго Алькантара и Трент Александер-Арнолд. Под вопросом готовность Мохамеда Салаха.

"Брентфорд", 3-5-2: Флеккен - Коллинз, Пиннок, Ми - Рорслев, Йенсен, Норгор, Янельт, Регильон - Тоуни, Мопе

"Ливерпуль", 4-3-3: Алиссон - Брэдли, Конате, ван Дейк, Робертсон - Мак Аллистер, Эндо, Джонс - Жота, Нуньес, Диас

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Брентфорд" — "Ливерпуль" Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Брентфордом" и "Ливерпулем" от UA-Футбол

ТБ 2.5 - 1:2. Айвен Тоуни и компания за последние недели показали, что они умеют играть даже против сильнейших коллективов. Легко против "пчел" не будет никому. Однако они так и не смогли получить положительный результат против грандов. Ожидаем продолжения этой тенденции против "Ливерпуля". "Пчелы" дадут бой, но проиграют, все-таки команда Клоппа слишком сильна прямо сейчас.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.