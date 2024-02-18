Эвертон – Кристал Пэлас. Анонс и прогноз матча 25-го тура АПЛ на 19.02.2024

Английская Премьер-лига. 25-й тур.

19 февраля. 22:00. Ливерпуль. "Гудисон Парк"

Главный судья: Пол Тирни (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Противостояние двух аутсайдеров этого сезона Премьер-лиги, которые рискуют вылететь и буквально играют за свою жизнь в высшем дивизионе. "Эвертон" прямо сейчас в зоне вылета с 19 пунктами и "Кристал Пэлас" опережает их на 5 пунктов и этот матч точно можно считать матчем за шесть очков.

Оба коллектива в последнее время не очень радуют собственных болельщиков хорошими результатами, от чего положительный результат здесь будет цениться еще больше. Кто же в итоге одержит заветную победу?

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Новости "Эвертона"

В последнее время во время просмотра матчей с участием команды Шона Дайча в голове возникает немало вопросов по поводу результатов, а вот вопросов к самой игре не так много. И действительно, если взглянуть именно на содержание игры "ирисок", то они показали достойный футбол в матче против "Манчестер Сити" на выезде, также дали бой "Тоттенхэму" у себя дома, провели неплохие матчи с "Фулхэмом" и "Лутоном". Вот только ни в одном из этих матчей они так и не одержали победу. 2 победы и 2 ничьи.

Последняя победа "Эвертона" во всех турнирах датируется 17 января и это как раз был матч против "Кристал Пэлас" в Кубке Англии. С тех пор вкуса побед коллектив Виталия Миколенко не знает. И это на фоне того, что у них отобрали 10 очков и теперь приходится вести реальную борьбу за выживание.

Болельщики клуба с пониманием относятся к происходящему. Они не критикуют Дайча и команду, а наоборот, поддерживают их. Стоит отметить, что с такой игрой должны прийти и лучшие результаты, поэтому будущее пока выглядит не столь темным. С другой стороны, потенциальное поражение вот в таком матче может полностью изменить восприятие нынешнего "Эвертона".

Новости "Кристал Пэлас"

Рой Ходжсон уже в шаге от того, чтобы покинуть пост главного тренера команды. Все авторитетные инсайдеры пишут, что решение о его увольнении уже принято и преемником британца будет Оливер Гласнер. "Орлы" в глубоком кризисе, не в последнюю очередь из-за травм, но дело не только в них.

Пресс-конференцию накануне Рой Ходжсон пропустил из-за болезни. Интересно, выведет ли он команду на поле в понедельник, учитывая такие горячие обсуждения по поводу его позиции в качестве наставника.

За последние 5 матчей у "орлов" 4 поражения и 1 победа против "Шеффилд Юнайтед". Конечно, соперники, которым проигрывали "Пэлас", были непростыми. За это время они играли против "Арсенала", "Брайтона" и "Челси". Также было поражение от "Эвертона" и именно тот матч можно рассматривать как полный провал.

Поможет ли клубу новый тренер? И вообще стоит ли это обсуждать, если официально Ходжсон еще не уволен? Посмотрим, как оно будет. Впереди у них очень важный матч за выживание.

Турнирная таблица

Личные встречи

17.01.24 КА "Эвертон" - "Кристал Пэлас" 1:0

04.01.24 КА "Кристал Пэлас" - "Эвертон" 0:0

11.11.23 АПЛ "Кристал Пэлас" - "Эвертон" 2:3

22.04.23 АПЛ "Кристал Пэлас" - "Эвертон" 0:0

22.10.22 АПЛ "Эвертон" - "Кристал Пэлас" 3:0

Цифры и факты

В последних 6 матчах "Кристал Пэлас" в рамках Премьер-лиги проходила ставка ТБ 2.5;

"Эвертон" выиграл 6 из последних 7 домашних матчей против "Кристал Пэлас" во всех турнирах;

"Кристал Пэлас" пропустил как минимум 2 гола в последних 4 матчах в рамках Премьер-лиги.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Шон Дайч с нетерпением ждет возвращения Абдулае Дукуре и на самом деле есть неплохие шансы, что он сможет быть готовым к этому матчу. Вот кто точно не сможет помочь "ирискам", так это Арно Данжума, Дела Алли и Андре Гомеш. Под вопросом готовность Бена Годфри.

Что касается проблем Роя Ходжсона, то там все немного глубже. Сейчас в лазарете находятся: Шейк Дукуре, Роб Голдинг, Эберечи Эзе, Майкл Олисе, Мак Гейи и Есурун Рак-Сакьи. Под вопросом участие Уилла Хьюза.

"Эвертон", 4-4-1-1: Пикфорд - Паттерсон, Тарковски, Брантуэйт, Миколенко - Гаррисон, Онана, Гее, Макнил - Гарнер - Калверт-Льюин

"Кристал Пэлас", 4-3-3: Хендерсон - Муньос, Андерсен, Ричардс, Митчелл - Хьюз, Уортон, Лерма - Матета, Айю, Шлупп

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Эвертоном" и "Кристал Пэлас" от UA-Футбол

ТМ 2.5 — 1:0. Оба коллектива сейчас в кризисе результатов, вот только Миколенко вместе с партнерами все же показывают относительно неплохой футбол, который не соответствует таким ужасным результатам. А когда мы говорим о "Пэлас", то там уровень игры полностью соответствует тому, что мы видим на табло. Вряд ли "ириски" способны на какой-то разгром, но в то, что они должны победить своего соперника, мы верим. Прогнозируем минимальную победу ребят Дайча.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.