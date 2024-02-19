Манчестер Сити – Брентфорд. Анонс и прогноз перенесенного матча 18-го тура АПЛ на 20.02.2024

Английская Премьер-лига. 18-й тур.

20 февраля. 21:30. Манчестер. "Этихад Стэдиум"

Главный судья: Дарен Ингленд (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Матч, который мы должны были увидеть еще в декабре, впрочем "Манчестер Сити" отправился на Клубный Чемпионат Мира, поэтому встреча была перенесена и наконец пришло время догонять упущенное. Возможно, подобный перенос встречи является более выгодным для команды Томаса Фарнка, ведь теперь у них в составе есть Айвен Тоуни, впрочем и "Сити" стал сильнее.

Не так давно, а именно 5-го февраля они уже встречались в очном матче на домашнем поле "Брентфорда". Несмотря на неплохой старт от "пчел", во втором тайме Фил Фоден напомнил, кто является действующим чемпионом Англии, Европы и всего мира. Интересно, повторится ли подобный сценарий и в Манчестере.

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Новости "Манчестер Сити"

Команда Пепа Гвардиолы проводила 11-матчевую серию из побед во всех турнирах и эта серия могла бы продолжаться и дальше, если бы не прошлый матч против "Челси" в субботу, где "горожане" смогли добыть лишь ничью, проигрывая по ходу игры.

Тот матч против "синих" был откровенно непростым и команда Почеттино неплохо пользовалась пространством и отсутствием подстраховки в обороне хозяев поля. Над этим аспектом Гвардиоле явно нужно работать активнее. В матчах, когда его атака недозабивает созданные моменты, оборона это не компенсирует и могут происходить вот такие проблемы.

Эрлинг Холанд точно остался недовольным после прошлой игры, это было заметно по его поведению. К матчу с "Брентфордом" норвежец подойдет еще более злым и заряженным, чем когда-либо прежде, он голоден к голам. А Пеп голоден к победам, поэтому легкой прогулки для соперника не предвидится. Хотя это и так было понятно.

Новости "Брентфорда"

Парни Томаса Франка проходят максимально непростой и нестабильный период в сезоне, хотя мы видим возвращение на поле Айвена Тоуни, который явно вселяет уверенность во всех своих партнеров.

За последние 5 матчей на счету у "пчел" 3 поражения и 2 победы. Максимально болезненным получилось поражение в прошлом туре против "Ливерпуля". И нет, это не из-за счета (4:1), а скорее из-за самого хода матча и грубых ошибок от защитников "Брентфорда". Они буквально сами дарили голы своему сопернику, от чего поражение стало чрезвычайно горьким.

Перед этим была победа над "Вулверхэмптоном", поражение от "Манчестер Сити", о котором мы упоминали выше, а также поражение от "Тоттенхэма", в котором они также показали интересную игру. То есть проблемы команды больше о результатах, а не о рисунке игры, к которому вопросов гораздо меньше. Вот только соперники и серия матчей непростая. Смогут ли они показать мощный футбол против "Сити" на выезде? Все возможно, но поверить трудно.

Турнирная таблица

Личные встречи

05.02.24 АПЛ "Брентфорд" — "Манчестер Сити" 1:3

28.05.23 АПЛ "Брентфорд" — "Манчестер Сити" 1:0

12.11.22 АПЛ "Манчестер Сити" — "Брентфорд" 1:2

09.02.22 АПЛ "Манчестер Сити" — "Брентфорд" 2:0

29.12.21 АПЛ "Брентфорд" — "Манчестер Сити" 0:1

Цифры и факты

"Брентфорд" проиграл 8 из своих последних 10 матчей в рамках Премьер-лиги;

В 7 из последних 8 матчей "Брентфорда" в рамках Премьер-лиги проходила ставка ТБ 2.5;

"Брентфорд" пропускал как минимум 2 гола в 7 из последних 8 матчей в рамках Премьер-лиги.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Сейчас лазарет команды Пепа Гвардиолы почти пустой, хотя еще 2 недели назад там вообще не было никого. Точно не сможет помочь своей команде в этом матче Йошко Гвардиол. Под вопросом готовность Джека Грилиша. Все остальные готовы играть.

Что касается Томаса Франка, то у него куда больше кадровой головной боли, в частности против "Сити" не могут сыграть: Рико Генри, Брайан Мбемо, Аарон Гики, Кевин Шаде, Джош Дасилва и Итан Пиннок. Почти все футболисты являются игроками стартового состава.

"Манчестер Сити", 4-1-4-1: Эдерсон — Уокер, Стоунз, Диаш, Аке — Родри — Фоден, Альварес, Де Брюйне, Доку — Холанд

"Брентфорд", 3-5-2: Флеккен — Коллинз, Айер, Ми — Рорслев, Йенсен, Норгор, Янельт, Регилон — Тоуни, Мопе

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Манчестер Сити" — "Брентфорд" Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Манчестер Сити" и "Брентфордом" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 3:1. Команда Томаса Франка в этом сезоне не выделяется надежной обороной и любит пропускать более одного гола за матч. Впрочем свою ставку они скорее делают на атаку. Учитывая уровень соперника, ожидаем повторения счета, который мы увидели в первом матче между этими командами две недели назад. "Сити" победит с разницей в 2 гола.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.