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Арсенал – Ньюкасл. Анонс и прогноз матча 26-го тура АПЛ на 24.02.2024
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Арсеналом" и "Ньюкаслом" в рамках чемпионата Англии
Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига. 26-й тур.
24 февраля. 22:00. Лондон. "Эмирейтс Стэдиум"
Главный судья: Пол Тирни (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
"Арсенал" продолжает борьбу за титул и в рамках очередного тура Английской Премьер-лиги будет принимать у себя дома несколько нестабильный "Ньюкасл", который в последнее время значительно улучшил свои результаты, впрочем, не вывел их на стабильный уровень.
Артета явно разочарован первым матчем в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Порту" и теперь потери очков в рамках чемпионата он точно не стерпит. Мотивации у "канониров" хоть отбавляй. От этого матч станет еще интереснее.
Новости "Арсенала"
Команда Микеля Артеты продолжает борьбу за титул. Сейчас они находятся на третьем месте и отстают от второго "Манчестер Сити" на 1 балл. До "Ливерпуля", который возглавляет таблицу, 5 баллов, однако у "канониров" еще есть матч в запасе. То есть интрига жива и развязка более чем интересна. Сейчас каждая потенциальная потеря очков начинает ощущаться как фатальный провал.
До среды они выиграли свои 5 последних матчей в рамках АПЛ и шли невероятно уверенно, отправив в ворота "Бернли" 5 голов, а в ворота "Вест Хэма" - 6 голов без ответа. Форма команды была великолепной, но всю эту статистику испортил "Порту".
В рамках 1/8 Лиги Чемпионов лондонцы отправились в Португалию и провели чрезвычайно неуверенный и печальный матч, не сумев нанести ни одного удара в створ ворот Диогу Кошты. Более того, они пропустили гол на последних минутах встречи и даже уступили своим соперникам.
После такого перформанса все болельщики клуба ждут уверенного и мощного ответа, правда в соперниках у них будет "Ньюкасл" и смогут ли они с легкостью обыграть такого соперника — вопрос открытый.
Новости "Ньюкасла"
Кризисный период, через который проходила команда Эдди Гау в конце 2023 и в начале 2024 года, наконец-то прошел. Сейчас у "сорок" идет серия из 5 матчей без поражений, из которых они выиграли трижды и дважды сыграли вничью. Правда и серьезных соперников за этот период было не так много.
Сначала они обыграли "Фулхэм", затем достаточно неожиданно на выезде разбили "Астон Виллу", далее была безумная перестрелка против "Лутона" (4:4), очень тяжелая победа над "Ноттингемом" (2:3) и результативная ничья с "Борнмутом", который также умеет давать бой сопернику любого калибра.
Давненько у них не было настоящего вызова в матчах с грандами, поэтому реальную силу этого коллектива оценить не так просто. Именно матч против "Арсенала" станет своеобразной лакмусовой бумажкой, после которого мы поймем, стоит ли ждать "сорок" в борьбе за топ-6 АПЛ.
Турнирная таблица
Личные встречи
04.11.23 АПЛ "Ньюкасл" - "Арсенал" 1:0
07.05.23 АПЛ "Ньюкасл" - "Арсенал" 0:2
03.01.23 АПЛ "Арсенал" - "Ньюкасл" 0:0
16.05.22 АПЛ "Ньюкасл" - "Арсенал" 2:0
27.11.21 АПЛ "Арсенал" - "Ньюкасл" 2:0
Цифры и факты
- "Арсенал" сохранил свои ворота "сухими" в последних 8 домашних матчах против "Ньюкасла" во всех турнирах;
- В последних 7 матчах "Ньюкасла" в рамках Премьер-лиги проходила ставка ТБ 2.5;
- "Арсенал" выиграл свои последние 5 матчей в рамках Английской Премьер-лиги.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Сейчас Микель Артета хоть и может жаловаться на ситуацию с травмами в своей команде, однако точно не очень громко. Юрриен Тимбер и Александр Зинченко. Вот два футболиста, которые не смогут помочь своей команде в матче против "Ньюкасла". Также под вопросом участие Томаса Партея, Габриэла Жезуса и Такехиро Томиясу.
Что касается Эдди Гау, то при вопросе о травмах у него на глазах могут выступить горькие слезы. Точно не смогут сыграть из-за различных повреждений Жоэлинтон, Ник Поуп, Мэтт Таргетт, Эллиот Андерсон, Джо Уиллок и Каллум Уилсон.
Все еще дисквалифицирован Сандро Тонали. Ну и под вопросом готовность Александера Исака и Джейкоба Мерфи.
"Арсенал", 4-3-3: Рая - Уайт, Салиба, Габриэл, Кивиор - Эдегор, Райс, Хаверц - Сака, Троссар, Мартинелли
"Ньюкасл", 4-3-3: Дубравка - Триппьер, Шер, Ботман, Берн - Лонгстафф, Гимараес, Майли - Альмирон, Гордон, Барнс
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Арсеналом" и "Ньюкаслом" от UA-Футбол
ТБ 2.5 — 3:1. Учитывая хорошую форму лондонского коллектива (выносим за очень поражение в Порту) и просто катастрофические проблемы с травмами у команды Эдди Гау, которые не отпускают "сорок", здесь ожидается победа хозяев поля, причем даже не минимальная, а по крайней мере с разницей в 2 гола. Вряд ли "Ньюкасл" удивит.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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