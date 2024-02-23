Арсенал – Ньюкасл. Анонс и прогноз матча 26-го тура АПЛ на 24.02.2024

Английская Премьер-лига. 26-й тур.

24 февраля. 22:00. Лондон. "Эмирейтс Стэдиум"

Главный судья: Пол Тирни (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

"Арсенал" продолжает борьбу за титул и в рамках очередного тура Английской Премьер-лиги будет принимать у себя дома несколько нестабильный "Ньюкасл", который в последнее время значительно улучшил свои результаты, впрочем, не вывел их на стабильный уровень.

Артета явно разочарован первым матчем в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Порту" и теперь потери очков в рамках чемпионата он точно не стерпит. Мотивации у "канониров" хоть отбавляй. От этого матч станет еще интереснее.

10 000 грн Ставка без риска Узнать больше

Новости "Арсенала"

Команда Микеля Артеты продолжает борьбу за титул. Сейчас они находятся на третьем месте и отстают от второго "Манчестер Сити" на 1 балл. До "Ливерпуля", который возглавляет таблицу, 5 баллов, однако у "канониров" еще есть матч в запасе. То есть интрига жива и развязка более чем интересна. Сейчас каждая потенциальная потеря очков начинает ощущаться как фатальный провал.

До среды они выиграли свои 5 последних матчей в рамках АПЛ и шли невероятно уверенно, отправив в ворота "Бернли" 5 голов, а в ворота "Вест Хэма" - 6 голов без ответа. Форма команды была великолепной, но всю эту статистику испортил "Порту".

В рамках 1/8 Лиги Чемпионов лондонцы отправились в Португалию и провели чрезвычайно неуверенный и печальный матч, не сумев нанести ни одного удара в створ ворот Диогу Кошты. Более того, они пропустили гол на последних минутах встречи и даже уступили своим соперникам.

После такого перформанса все болельщики клуба ждут уверенного и мощного ответа, правда в соперниках у них будет "Ньюкасл" и смогут ли они с легкостью обыграть такого соперника — вопрос открытый.

Новости "Ньюкасла"

Кризисный период, через который проходила команда Эдди Гау в конце 2023 и в начале 2024 года, наконец-то прошел. Сейчас у "сорок" идет серия из 5 матчей без поражений, из которых они выиграли трижды и дважды сыграли вничью. Правда и серьезных соперников за этот период было не так много.

Сначала они обыграли "Фулхэм", затем достаточно неожиданно на выезде разбили "Астон Виллу", далее была безумная перестрелка против "Лутона" (4:4), очень тяжелая победа над "Ноттингемом" (2:3) и результативная ничья с "Борнмутом", который также умеет давать бой сопернику любого калибра.

Давненько у них не было настоящего вызова в матчах с грандами, поэтому реальную силу этого коллектива оценить не так просто. Именно матч против "Арсенала" станет своеобразной лакмусовой бумажкой, после которого мы поймем, стоит ли ждать "сорок" в борьбе за топ-6 АПЛ.

Турнирная таблица

Личные встречи

04.11.23 АПЛ "Ньюкасл" - "Арсенал" 1:0

07.05.23 АПЛ "Ньюкасл" - "Арсенал" 0:2

03.01.23 АПЛ "Арсенал" - "Ньюкасл" 0:0

16.05.22 АПЛ "Ньюкасл" - "Арсенал" 2:0

27.11.21 АПЛ "Арсенал" - "Ньюкасл" 2:0

Цифры и факты

"Арсенал" сохранил свои ворота "сухими" в последних 8 домашних матчах против "Ньюкасла" во всех турнирах;

В последних 7 матчах "Ньюкасла" в рамках Премьер-лиги проходила ставка ТБ 2.5;

"Арсенал" выиграл свои последние 5 матчей в рамках Английской Премьер-лиги.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Сейчас Микель Артета хоть и может жаловаться на ситуацию с травмами в своей команде, однако точно не очень громко. Юрриен Тимбер и Александр Зинченко. Вот два футболиста, которые не смогут помочь своей команде в матче против "Ньюкасла". Также под вопросом участие Томаса Партея, Габриэла Жезуса и Такехиро Томиясу.

Что касается Эдди Гау, то при вопросе о травмах у него на глазах могут выступить горькие слезы. Точно не смогут сыграть из-за различных повреждений Жоэлинтон, Ник Поуп, Мэтт Таргетт, Эллиот Андерсон, Джо Уиллок и Каллум Уилсон.

Все еще дисквалифицирован Сандро Тонали. Ну и под вопросом готовность Александера Исака и Джейкоба Мерфи.

"Арсенал", 4-3-3: Рая - Уайт, Салиба, Габриэл, Кивиор - Эдегор, Райс, Хаверц - Сака, Троссар, Мартинелли

"Ньюкасл", 4-3-3: Дубравка - Триппьер, Шер, Ботман, Берн - Лонгстафф, Гимараес, Майли - Альмирон, Гордон, Барнс

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Арсенал" — "Ньюкасл" Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Арсеналом" и "Ньюкаслом" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 3:1. Учитывая хорошую форму лондонского коллектива (выносим за очень поражение в Порту) и просто катастрофические проблемы с травмами у команды Эдди Гау, которые не отпускают "сорок", здесь ожидается победа хозяев поля, причем даже не минимальная, а по крайней мере с разницей в 2 гола. Вряд ли "Ньюкасл" удивит.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.