Челси – Ливерпуль. Анонс и прогноз финала Кубка Английской Лиги на 25.02.2024

Кубок Английской Лиги. Финал.

25 февраля. 17:00. Лондон. "Уэмбли"

Главный судья: Крис Кавана (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Невероятно важный матч для обеих команд. "Челси" имеет шанс выиграть свой первый трофей после прихода в клуб новых владельцев, вместе с тем Маурисио Почеттино наконец-то может выиграть свой первый трофей в английском футболе.

А с другой стороны у нас "Ливерпуль", который хочет как можно красивее попрощаться с Юргеном Клоппом. Немец покидает клуб после завершения этого сезона, поэтому каждый трофей будет цениться мерсисайдцами сильнее, чем когда-либо. Это принципиально, это эмоционально, это напряженно, ведь это финал Кубка Английской Лиги.

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Новости "Челси"

Важность этого матча как для владельцев "Челси", игроков клуба, так и лично для Маруисио Почеттино, трудно переоценить. Это молодой коллектив, который проходит через тяжелый период перестройки и который вряд ли еще перед этим сезоном всерьез претендовал хотя бы на какой-то трофей. Впрочем вот они здесь, будут играть в финале на "Уэмбли".

Кроме того, потенциальная победа в Кубке может подарить "синим" путевку в квалификационный раунд Лиги Конференций. Учитывая их положение в турнирной таблице, вряд ли они смогут дотянуться хотя бы до какого-то еврокубкового места. Именно победа в Кубке Лиги может им подарить такой шанс.

После того, как в конце января они уже уступили "Ливерпулю" в рамках чемпионата на "Энфилде". Они еще успели проиграть в домашних стенах "Вулверхэмтпону", однако после этих ужасных результатов было две победы (над "Виллой" и "Кристал Пэлас") и ничья с "Манчестер Сити" на выезде. В итоге к этому матчу они подходят в неплохой форме. Конечно, им нужно показать что-то гораздо интереснее по сравнению с тем, что мы не так давно наблюдали на "Энфилде".

Новости "Ливерпуля"

Юрген Клопп всегда был голодным к трофеям, а когда уже стало известно, что он покинет свой нынешний клуб в конце сезона, то голод к победам только вырос. Сейчас мерсисайдцы возглавляют турнирную таблицу Английской Премьер-лиги и если бы не поражение от "Арсенала" в начале февраля, то мы бы говорили о безумной серии исключительно из побед и еще более безумной серии без поражений.

Команда в отличной форме и, несмотря на проблемы с травмами, продолжает показывать качественную игру, пугая и уничтожая своих оппонентов. "Челси" уже ощутил на себе мощь "Ливерпуля" в конце января. Наверняка, Клопп был бы не против воспроизвести нечто подобное и здесь.

После того поражения против "Арсенала" мерсисайдцы обыграли "Бернли", "Брентфорд" и "Лутон". Конечно, "Челси" выглядит более грозным оппонентом, впрочем качество состава и опыт выступлений в финалах показывает, что они остаются явными фаворитами этого матча. К тому же, прошлые два финала между "Челси" и "Ливерпулем" на "Уэмбли" завершались победой команды Юргена Клоппа.

Личные встречи

31.01.24 АПЛ "Ливерпуль" — "Челси" 4:1

13.08.23 АПЛ "Челси" — "Ливерпуль" 1:1

04.04.23 АПЛ "Челси" — "Ливерпуль" 0:0

21.01.23 АПЛ "Ливерпуль" — "Челси" 0:0

14.05.22 КА "Челси" — "Ливерпуль" 0:0

Цифры и факты

В последних 6 матчах "Ливерпуля" во всех турнирах проходила ставка ТБ 2.5;

"Челси" проиграл "Ливерпулю" последние два финала национальных кубков;

В 4 из последних 5 матчей с участием "Челси" проходила ставка ТБ 2.5.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Маурисио Почеттино имеет стабильные и классические кадровые потери накануне финала. Точно не смогут помочь своей команде Уэсли Фофана, Рис Джеймс, Бенуа Бадиашиль, Ромео Лавия, Марк Кукурелья и Лесли Угочукву. Кроме того, под вопросом готовность сыграть в этом матче Тьяго Силвы, который является наиболее опытным игроком этого молодого состава.

Что касается Юргена Клоппа и его коллектива, то травмы накрыли их именно за последние недели. Не смогут сыграть в финале: Жоэль Матип, Диогу Жота, Алиссон Бекер, Трент Александер-Арнолд, Тьяго Алькантара, Кертис Джонс и Стефан Байчетич.

Также под вопросом готовность Дарвина Нуньеса, Мохамеда Салаха и Доминика Собослаи.

"Челси", 4-2-3-1: Петрович — Гюсто, Дисаси, Колвилл, Чилуэлл — Кайседо, Фернандес — Палмер, Галлахер, Стерлинг — Джексон

"Ливерпуль", 4-3-3: Келлехер — Брэдли, Конате, ван Дейк, Робертсон — Мак Аллистер, Эндо, Гравенберх — Салах, Нуньес, Диас

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Челси" — "Ливерпуль" Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Челси" и "Ливерпулем" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 1:2. Когда мы говорим о финалах, то обязательно нужно учитывать не только нынешнюю форме обеих команд, но и опыт обоих коллективов в больших матчах. Согласно всем пунктам, команда Почеттино проиграет. Именно поэтому мы прогнозируем хоть и не очень простую, но все же победу "Ливерпуля" в очередном финале.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.