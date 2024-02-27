Челси – Лидс Юнайтед. Анонс и прогноз матча 1/8 финала Кубка Англии на 28.02.2024

Кубок Англии. 1/8 финала.

28 февраля. 21:30. Лондон. "Стэмфорд Бридж"

Главный судья: Дэвид Кут (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

После того, как команда Михаила Мудрика проиграла финалу Кубка Лиги, у них сразу же продолжение приключений в Кубке Англии, еще одном турнире, который они могут выиграть в этом сезоне, из-за чего и попасть в еврокубки.

Одного сложного соперника на пути они уже одолели, это было на "Вилла Парк", когда ребята Почеттино прошли "Астон Виллу". Теперь задача выглядит проще: для выхода в четвертьфинал надо у себя дома обыграть "Лидс", который представляет Чемпионшип.

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Новости "Челси"

Болезненное поражение в финале Кубка Английской Лиги точно будет преследовать эту команду в матче против "Лидса". О той потерянной возможности выиграть трофей они еще долго будут помнить, впрочем если абстрагироваться от этого, то у них все не так плохо. За последние 5 матчей на их счету 2 победы, 1 ничья и 2 поражения (одно в компенсированное время финала от "Ливерпуля"). Также было поражение против "Вулверхэмптона" на домашнем стадионе.

Однако между этими матчами мы наблюдали интересный футбол от лондонцев, которые одолели "Астон Виллу" и "Кристал Пэлас", а также сыграли с "Манчестер Сити" вничью на выезде. Достойные результаты. Да и игра команды также достойная, вопрос лишь в реализации и отдельных моментах построения собственных атак.

Наверное, на матч в рамках Кубка Англии они будут настроены даже больше, чем на встречу в Премьер-лиге. Кубковые турниры в этом сезоне они проводят достойно, да и выиграть трофей очень хочется, хотя о победе говорить слишком рано, они даже не дошли до четвертьфинала. Посмотрим, сможет ли "Лидс" создать им реальные проблемы на этом пути.

Новости "Лидс Юнайтед"

Подопечные Даниэля Фарке прекрасно идут в этом сезоне и продолжают борьбу с "Ипсвичем" за второе место в Чепионшипе, которое позволит напрямую выйти в АПЛ. "Лестер" пока выглядит как очевидный фаворит на первое место, поэтому остается лишь бороться за второе место. И сейчас у них поровну очков с "Ипсвичем". Поэтому вся борьба и самые интересные матчи только впереди.

Очевидно, что "Лидс" больше думает о борьбе в Чемпионшипе, ведь там на кону стоит путевка в Премьер-лигу, которая является куда более важной, чем выход в какую-то позднюю стадию Кубка Англии. Ожидается, что "павлины" хоть и приедут основным составом и выложатся на максимум, однако делать из этой встречи матч жизни они точно не собираются.

В прошлом раунде Кубка они очень тяжело прошли "Плимут", дважды сыграв вничью и решив вопрос лишь в экстра-тайме второго матча на выезде. А в целом они в отличной форме: 5 побед в последних 5 матчах и удивить "Стэмфорд Бридж" эти ребята точно готовы.

Личные встречи

04.03.23 АПЛ "Челси" — "Лидс Юнайтед" 1:0

21.08.22 АПЛ "Лидс Юнайтед" — "Челси" 3:0

11.05.22 АПЛ "Лидс Юнайтед" — "Челси" 0:3

11.12.21 АПЛ "Челси" — "Лидс Юнайтед" 3:2

13.03.21 АПЛ "Лидс Юнайтед" — "Челси" 0:0

Цифры и факты

В последних 3 домашних матчах "Челси" против "Лидса" фиксировался ничейный счет после 45 минут и победный счет после 90 минут;

"Челси" выиграл последние 6 домашних матчей против "Лидса" во всех турнирах.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Маурисио Почеттино по-прежнему имеет определенные кадровые проблемы и эти проблемы никуда не исчезают. Из-за травмы матч против "Лидс Юнайтед" пропустят: Бенуа Бадиашиль, Уэсли Фофана, Рис Джеймс, Марк Кукурелья, Карни Чуквуемека, Ромео Лавия, Лксли Угочукву и Кристфоер Нкунку. Под вопросом участие Тьяго Силвы, который продолжает восстанавливаться после своей травмы.

Что касается "Лидса", то у "павлинов" четыре потери игроков первой команды: Сэм Байрам, Стюарт Даллас, Карл Дарлоу и Паскаль Стрейк.

"Челси", 4-2-3-1: Санчес — Гюсто, Чалоба, Колвилл, Чилуэлл — Кайседо, Фернандес — Палмер, Галлахер, Мудрик — Джексон

"Лидс Юнайтед", 4-2-3-1: Мелье — Робертс, Ампаду, Купер, Фирпо — Груев, Камара — Ньйонто, Рюттер, Антони — Бамфорд

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Челси" — "Лидс Юнайтед" Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Челси" и "Лидс Юнайтед" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 2:1. Отголоски проигранного финала все еще здесь и игроки "синих" никуда от них не денутся. Но нужно собираться и побеждать номинально более слабого соперника. Победа от команды Почеттино ожидается, но это точно не будет легкая прогулка. Ставим на минимальную победу с пропущенным голом.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.