Брентфорд – Челси. Анонс и прогноз матча 27-го тура АПЛ на 02.03.2024

Английская Премьер-лига. 27-й тур.

2 марта. 17:00. Лондон. "Брентфорд Комьюнити Стэдиум"

Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия)

Трансляция: Setanta Sports OTT

"Челси" планирует продолжить реабилитацию за поражение в финале Кубка Лиги. На неделе они уже успели пройти "Лидс" в Кубке Англии, хоть и показали не очень уверенную игру, а теперь команда Почеттино возвращается к своей борьбе в Английской Премьер-лиге и едет в гости к "Брентфорду".

В теории это звучит как неплохая возможность набрать три балла и улучшить свою позицию в турнирной таблице. Но все это теория, что же мы увидим на практике?

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Новости "Брентфорда"

2 победы в последних 12 матчах. Вот такие показатели демонстрирует команда Томаса Франка на данный момент и это точно нельзя назвать хорошей игровой формой. Главные проблемы "пчел" находятся в зоне обороны, которые нередко просто дарит забитые голы своим соперникам, именно с этого и нужно начинать, если коллектив хочет как-то улучшить собственные результаты.

В последних 5 матчах у них 4 поражения и 1 победа. Та победа произошла на выезде против "Вулверхэмптона" и выглядела вполне закономерно. Именно та игра выбивается из общей тенденции, ведь там они даже не пропустили ни одного мяча.

Впрочем стоит отметить, что и поражения были против чрезвычайно непростых соперников. "Ливерпуль" и дважды "Манчестер Сити" преодолевали "Брентфорд", но в прошлом туре оппонент был менее именитым. Они проиграли "Вест Хэму" на выезде и там также все выглядело достаточно закономерно. Опять же, забивать команда может и умеет, особенно с возвращением Айвена Тоуни, однако главная проблема - оборона, над которой нужно работать. Однако, учитывая, что они будут играть против достаточно посредственной атаки "Челси", то может и не нужно будет сильно напрягаться.

Новости "Челси"

Охарактеризовать форму команды Маурисио Почеттино чрезвычайно сложно. За последние 5 матчей мы имеем три победы и две ничьи, одна из которых превратилась в поражение в экстра-таймах, как раз в финале Кубка Лиги против "Ливерпуля".

Зато они сумели переиграть "Астон Виллу, "Кристал Пэлас" и "Лидс" посреди недели. Вот только последние две победы были максимально неубедительными, особенно это касается игры с "Лидсом". Между этими встречами была и боевая ничья против "Манчестер Сити" на выезде, которая также можно занести в актив лондонскому коллективу.

Впрочем, мы наконец увидели возвращение в стартовый состав Михаила Мудрика, который в прошлой игре исполнял роль десятки и играл под нападающим, а не на фланге, как он привык. Выступление в той игре получилось многообещающим и есть все основания рассчитывать, что и с "Брентфордом" украинец выйдет в старте. Интересно, найдется ли место в составе "пчел" для Егора Ярмолюка. В теории это может быть украинское дерби на Туманном Альбионе.

Турнирная таблица

Личные встречи

28.10.23 АПЛ "Челси" — "Брентфорд" 0:2

26.04.23 АПЛ "Челси" — "Брентфорд" 0:2

19.10.22 АПЛ "Брентфорд" — "Челси" 0:0

02.04.22 АПЛ "Челси" — "Брентфорд" 1:4

22.11.21 КАЛ "Брентфорд" — "Челси" 0:2

Цифры и факты

В 8 из последних 10 матчей "Брентфорда" в рамках Премьер-лиги проходила ставка ТБ 2.5;

"Брентфорд" пропустил как минимум 2 гола в 8 из последних 10 матчей в рамках Премьер-лиги;

"Брентфорд" сохранил свои ворота в неприкосновенности в последних 3 матчах против "Челси" во всех турнирах.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Интересно взглянуть на ситуацию с травмами у обоих коллективов, потому что там есть о чем поговорить. Команда Томаса Франка не сможет рассчитывать на помощь Рико Генри, Брайана Мбемо, Аарона Гики, Кевина Шаде, Джоша Дасилвы и Итана Пиннока. Также под вопросом готовность сыграть Бена Ми. В обороне и так проблем хватало, а сейчас там может и некого будет заигрывать.

Что касается "Челси", то у них не смогут сыграть Уэсли Фофана, Рис Джеймс, Марк Кукурелья, Ромео Лавия, Карни Чуквуемека, Лесли Угочукву, Бенуа Бадиашиль и Кристофер Нкунку.

"Брентфорд", 3-5-2: Флеккен — Занка, Айер, Коллинз — Рорслев, Оньека, Норгор, Йенсен, Регилон — Тоуни, Мопе

"Челси", 4-2-3-1: Петрович — Гюсто, Дисаси, Колвилл, Чилуэлл — Кайседо, Фернандес — Палмер, Галлахер, Мудрик — Джексон

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Брентфордом" и "Челси" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 2:2. Обе команды имеют немалые проблемы с обороной, это обещает нам результативный матч, в котором силами будут мериться именно атакующие линии. И здесь "Брентфорд" точно не уступает команде Почеттино. Ожидаем немало голов, но итоговую ничью, эти команды действительно выглядят максимально неуверенно, чтобы ставить на чью-то победу.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.