Арсенал – Брентфорд. Анонс и прогноз матча 28-го тура АПЛ на 09.03.2024

Английская Премьер-лига. 28-й тур.

9 марта. 19:30. Лондон. "Эмирейтс Стэдиум"

Главный судья: Роберт Джонс (Англия)

Трансляция: Setanta Sports OTT

На следующей неделе у подопечных Микеля Артеты чрезвычайно важный матч в рамках 1/8 Лиги Чемпионов против "Порту", учитывая их поражение в первой игре со счетом 1:0. Конечно, они хотели бы сэкономить силы накануне той игры, однако из борьбы за титул также не хочется вылетать.

В последнее время "Арсенал" играет настолько мощно, что становится лишь жаль каждого соперника, который попадается им на пути. Придется ли нам жалеть "Брентфорд" после субботней вечерней игры?

10 000 грн Ставка без риска Узнать больше

Новости "Арсенала"

Наверное, это лучшая форма "Арсенала" с того момента, как Микель Артета вообще стал главным тренером этой команды. Они чрезвычайно уверенно играют в обороне и не менее сильно показывают себя на чужой трети поля, когда нужно забивать голы.

В рамках АПЛ у них 7 побед подряд, из них 4 победы были с преимуществом в 5 и более голов, вот настолько сейчас они сильны. Эту серию прервало поражение в рамках Лиги Чемпионов против "Порту", впрочем у них будет свой шанс отомстить португальцам на следующей неделе, а пока нужно продолжать победную серию в чемпионате.

В понедельник они разобрались с "Шеффилд Юнайтед" (6:0), до этого разбили "Ньюкасл" (4:1), также "Бернли" (5:0) и "Вест Хэм" (6:0). Кажется, что сейчас их просто невозможно остановить и "Брентфорд" точно не выглядит как команда, способная на подобный подвиг. С другой стороны, каждая отдельная игра - это отдельная история, которая может развиваться по-разному. Но фиксируем четкую тенденцию, все соперники "канониров" получают сумку голов и покидают поле, это уже стало чрезвычайно привычным процессом за последние недели.

Новости "Брентфорда"

2 победы в последних 13 матчах команды Томаса Франка точно никак не намекают на хорошую форму этого коллектива. Они действительно не могут найти свою игру и проблемы в основном скрыты в обороне. То есть "пчелы" не настолько плохи в атаке, свои моменты они находить умеют, но то, что творится в обороне команды (в частности из-за травм основных исполнителей) - это настоящий мрак.

Такие проблемы с защитой не могли не отразиться на результатах. В минувшие выходные они упустили победу над "Челси", выигрывая по ходу встречи 2:1. Но тот матч стоит вынести за скобки из-за нестабильности нынешней команды Почеттино. До этого было поражение против "Вест Хэма", "Манчестер Сити", "Ливерпуля", "Вулверхэмптона" и "Тоттенхэма".

Айвен Тоуни, возвращение которого ожидали половину сезона, помогает команде интереснее выглядеть в атаке, впрочем вообще никак не может помочь добывать результаты, ведь в защите все на самом деле очень печально. Учитывая, что на этот раз соперником будет "Арсенал", в потенциальный успех парней Томаса Франка верится слабо.

Турнирная таблица

Личные встречи

25.11.23 АПЛ "Брентфорд" — "Арсенал" 0:1

27.09.23 КАЛ "Брентфорд" — "Арсенал" 0:1

11.02.23 АПЛ "Арсенал" — "Брентфорд" 1:1

18.09.22 АПЛ "Брентфорд" — "Арсенал" 0:3

27.02.22 КТМ "Арсенал" — "Брентфорд" 1:2

Цифры и факты

"Арсенал" забил как минимум 4 гола в последних четырех матчах Премьер-лиги;

"Арсенал" выиграл свои последние 7 матчей в рамках Премьер-лиги;

В последних 8 матчах "Арсенала" в рамках Премьер-лиги проходила ставка ТБ 2.5.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Что касается кадровых потерь "Арсенала", то в этой игре своей команде не сможет помочь Юрриен Тимбер, он все еще залечивает свою травму, которую получил летом. Под вопросом готовность к матчу Габриэла Мартинелли, Александра Зинченко и Такехиро Томиясу.

Кроме того, Давид Рая является арендованным игроком из "Брентфорда", а по правилам Премьер-лиги футболист не может выступать против команды, которой он принадлежит. Поэтому следует ожидать в воротах Рамсдейла.

Что касается команды Франка, то проблем с травмами там гораздо больше. Из-за различных повреждений не смогут сыграть: Джож Дасилва, Рико Генри, Бен Ми, Аарон Гики, Кевин Шаде, Итан Пиннок и Брайан Мбемо.

"Арсенал", 3-5-2: Рамсдейл — Уайт, Салиба, Габриэл, Кивиор — Эдегор, Райс, Жоржиньо — Сака, Гаверц, Мартинелли

"Брентфорд", 3-5-2: Флеккен — Занка, Айер, Коллинз — Рорслев, Оньека, Норгор, Янельт, Регилон — Тоуни, Висса

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Арсеналом" и "Брентфордом" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 3:0. Да, в последнее время в личных матчах между этими соперниками мы не видели много голов, но нынешняя форма "канониров" настолько убийственная, что игнорировать ее просто невозможно. Они уже побеждали команды разных калибров с разгромным счетом за последние недели. Вряд ли "Брентфорд" является именно той командой, которая изменит эту тенденцию. Поэтому очередной разгром от команды Артеты, вот такие ожидания.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.