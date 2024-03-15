Фулхэм – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча 29-го тура АПЛ на 16.03.2024

Английская Премьер-лига. 29-й тур.

16 марта. 19:30. Лондон. "Крейвен Коттедж"

Главный судья: Роберт Джонс (Англия)

Трансляция: Setanta Sports OTT

Анге Постекоглу и его команда продолжают борьбу за топ-4 и чтобы оставаться главными фаворитами на четвертую сходку, им необходимо побеждать, иначе "Астон Вилла" будет иметь шанс получить ценное преимущество над своим соперником.

"Фулхэм" по сути выполняет свои основные задачи на сезон, они остаются в середине турнирной таблицы, а в последнее время даже одержали несколько очень ценных побед, поэтому давления на "дачников" куда меньше, то почему бы не испортить день "шпорам", которые приедут на их стадион?

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Новости "Фулхэма"

До начала марта подопечные Марку Силвы проходили чрезвычайно непростой период с серией ужасных результатов. В один момент казалось, что "дачники" настолько поплыли, что даже рискуют в итоге бороться за выживание. Но в последнее время мы наконец увидели проблески в их игре.

За последние 5 матчей на их счету 3 победы и 2 поражения. Да, это все еще нестабильно, но некоторые отдельные победы были настолько яркими, что их просто нельзя игнорировать. В частности разгром "Брайтона", который просто не знал, что делать с "дачниками" и проиграл 3:0. Похожая история была и с "Борнмутом", а также они успели одержать классную победу над "Манчестер Юнайтед" на последних минутах.

Среди негативных моментов - 2 поражения (от "Вулверхэмптона" и "Астон Виллы"), впрочем даже там ребята Силвы показали неплохую игру, это точно не назовешь разгромом или какими-то поражениями без шансов, там была борьба.

Именно из-за недавней формы, вполне возможно, следует ожидать боя и в матче против "Тоттенхэма", хотя это соперник немного другого калибра, чем недавние команды, противостоявшие "дачникам".

Новости "Тоттенхэма"

Анге Постекоглу удалось достойно пройти невероятно сложный период, который был насыщен огромным количеством травм у основных футболистов. И хотя лазарет все еще не пустует, но в этом плане стало намного легче.

Главной проблемой команды пока остается нестабильность. Однако в последних матчах они, кажется, начинают находить свою игру, которую мы видели еще в начале сезона. Вместе с ним, вернулись и неплохие результаты. В последних 5 матчах у них 3 победы, 1 ничья и 1 поражение.

Уверенная победа над "Кристал Пэлас", непростой, но победный матч против "Брайтона" и последний разгром "Астон Виллы" (4:0) точно должны поразить любого нейтрального болельщика. Между этими матчами затерялось поражение от "Вулверхэмптона", в котором "шпоры" были откровенно слабыми, а также ничья против "Эвертона", где они упустили преимущество в два мяча по ходу.

Все-таки они подходят к этому матчу в классном настроении, ведь лишь недавно одержали победу над прямым конкурентом в борьбе за топ-4. Нужно продолжать свой путь к Лиге Чемпионов.

Турнирная таблица

Личные встречи

23.10.23 АПЛ "Тоттенхэм" - "Фулхэм" 2:0

29.08.23 КАЛ "Фулхэм" - "Тоттенхэм" 1:1 (пен. 5:3)

23.01.23 АПЛ "Фулхэм" - "Тоттенхэм" 0:1

03.09.22 АПЛ "Тоттенхэм" - "Фулхэм" 2:1

04.03.21 АПЛ "Фулхэм" - "Тоттенхэм" 0:1

Цифры и факты

В последних 10 матчах "Тоттенхэма" в рамках Премьер-лиги проходила ставка ТБ 2.5;

"Тоттенхэм выиграл 9 из последних 11 матчей против "Фулхэма" во всех турнирах;

В последних 6 матчах "Фулхэма" в рамках Премьер-лиги проходила ставка ТБ 2.5.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Марку Силва прямо сейчас наслаждается выбором состава, который у него есть, ведь фактически каждый из состава доступен. Никто не пропускает матч из-за дисквалификации, никто не лежит в лазарете. Под вопросом участие в матче нападающего Рауля Хименеса, но и он уже близок к возвращению и, вполне возможно, сможет сыграть.

Анге Постекоглу имеет немного больше проблем в этом плане. Травмированными остаются Райан Сессеньон, Манор Соломон, Фрейзер Фостер и Микки Вин де Вен. Под вопросом участие в матче Ришарлисона.

"Фулхэм", 4-2-3-1: Лено - Кастань, Адарабиойо, Бесси, Робинсон - Палинья, Кейрни - Уилсон, Перейра, Ивоби - Муниз

"Тоттенхэм", 4-2-3-1: Викарио - Порро, Ромеро, Драгушин, Удоджи - Сарр, Биссума - Кулусевски, Маддисон, Джонсон - Сон

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Фулхэмом" и "Тоттенхэмом" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 1:2. Когда эти команды сходятся в очных матчах, обычно много голов мы не наблюдаем, но именно недавняя форма коллективов намекает на то, что как минимум 3 гола будут. Несмотря на некоторые яркие победы "дачников" в прошлые недели, "Тоттенхэм" выглядит сильнее и мотивированнее, поэтому прогнозируем победу гостей.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.