Челси – Лестер Сити. Анонс и прогноз матча 1/4 финала Кубка Англии на 17.03.2024

Кубок Англии. 1/4 финала.

17 марта. 14:45. Лондон. "Стэмфорд Бридж"

Главный судья: Энди Мадли (Англия)

Трансляция: Setanta Sports+

Маурисио Почеттино накануне этого матча говорил о чрезвычайной важности Кубка Англии для "Челси". Аргентинский специалист отметил, что вероятная вторая поездка на "Уэмбли" в этом сезоне сыграет на пользу его молодым игрокам, которые набираются опыта. Полуфиналы этого турнира играются на главной арене Англии, поэтому до желанного "Уэмбли" лондонцам остается лишь одолеть "Лестер".

Впрочем лидеры Чемпионшипа точно могут удивить любого соперника. Их уже заждались в Премьер-лиге и этот матч можно рассмотреть как тренировку перед следующим сезоном, который почти наверняка "лисы" начнут именно в высшей лиге.

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Новости "Челси"

Подопечные Почеттино все еще остаются максимально нестабильной командой. Так бело как в начале этого сезона, это же мы наблюдаем и по сей день. Хотя прямо сейчас можно отметить и положительную тенденцию. Например, Николя Джексон впервые в сезоне забил уже в трех матчах подряд и у сенегальца есть шанс увеличить эту серию до 4 матчей.

В последних 5 встречах у "синих" 2 победы, 2 ничьи и 1 поражение. Да и то единственное поражение в основное время завершилось все же вничью, речь о финале Кубка Английской Лиги против "Ливерпуля", где мерсисайдцы вырвали победу на последних минутах экстра-таймов.

Кроме этого было две ничьи в матчах против "Манчестер Сити", которую стоит занести "синим" в актив, а также против "Брентфорда", которая пойдет в очевидный пассив, учитывая недавнюю форму команды Томаса Франка. Ну и наконец две победы: против "Лидса" в 1/8 Кубка Англии и против "Ньюкасла" в АПЛ. Последний матч получился довольно неплохим, если не считать два пропущенных гола.

Интересно, найдется ли место в стартовом составе для Михаила Мудрика, который очевидно гораздо лучше проявляет себя на поле, чем Рахим Стерлинг. С другой стороны, Почеттино снова может поставить на эффективный выход на замену от украинца, увидим.

Новости "Лестер Сити"

Команда Энцо Марески в первой половине этого сезона получила себе приличное преимущество в очках над всеми соперниками, благодаря которому все еще остается на первом месте в Чемпионшипе. Но за последние недели это преимущество они понемногу начали разбазаривать.

То есть мы наблюдаем за спадом формы команды, которая еще месяц назад казалась едва ли не непобедимой. В последних 5 матчах у них почти такие же результаты, как и у "Челси": 2 победы, 1 ничья и 2 поражения. Одна из побед состоялась в экстра-таймах против "Борнмута", который они одолели в 1/8 финала Кубка Англии. Также они смогли минимально обыграть "Сандерленд".

Но между этими противостояниями было и поражение от "Лидса" и "Куинз Парк Рейнджерс". А на прошлых выходных они сыграли вничью с "Халл Сити". Интересно, смогут ли они собраться на такой важный матч, как против "Челси", это их реальный шанс снова зацепиться за Кубок, который они не так давно выигрывали, а в финале обыграли как раз "синих".

Личные встречи

11.03.23 АПЛ "Лестер Сити" — "Челси" 1:3

27.08.22 АПЛ "Челси" — "Лестер Сити" 2:1

19.05.22 АПЛ "Челси" — "Лестер Сити" 1:1

20.11.21 АПЛ "Лестер Сити" — "Челси" 0:3

18.05.21 АПЛ "Челси" — "Лестер Сити" 2:1

Цифры и факты

"Челси" непобедим в последних 5 матчах против "Лестера" во всех турнирах;

В 4 из последних 5 матчей между этими соперниками проходила ставка ТБ 2.5.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У "Челси" практически стандартные кадровые потери, которые не меняются в течение сезона, точнее меняются, но не очень часто. Не смогут помочь своей команды из-за травм Уэсли Фофана, Рис Джеймс, Ромео Лавия, Лесли Угочукву, Кристофер Нкунку и Ливай Колвилл.

Под вопросом участие в игре Бенуа Бадиашиля. Зато "синие" могут праздновать возвращение Бена Чилуэлла, бывшего игрока "Лестера", это подтвердил Маурисио Почеттино. Также дисквалифицирован Энцо Фернандес, он сыграть не сможет.

Что касается проблем Энцо Марески, то он не сможет рассчитывать Денниса Прата, Рикарду Перейру, Вильфреда Ндиди и Джейми Варди. Это сообщил наставник команды на пресс-конференции накануне матча.

"Челси", 4-2-3-1: Санчес — Гюсто, Дисаси, Чалоба, Кукурелья — Галлахер, Кайседо — Палмер, Мудрик, Стерлинг — Джексон

"Лестер Сити", 4-3-3: Столярчик — Чоудри, Коуди, Вестергор, Дойл — Дьюсбери-Холл, Райхи, Акгюн — Олбрайтон, Ихеаначо, Маркал

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Челси" и "Лестер Сити" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 3:1. Когда вы прогнозируете результат матчей с участием "Челси", то не нужно забывать о слабости обороны этой команды, хотя в атаке они понемногу ситуацию налаживают. Поэтому как минимум один гол "Лестер" должен забить. Впрочем преимущество домашнего поля и общее преимущество в силе исполнителей на бумаге должны сыграть свою роль, поэтому прогнозируем проход лондонцев в полуфинал.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.