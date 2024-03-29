Забарный против Миколенко. Борнмут – Эвертон. Анонс и прогноз матча 30-го тура АПЛ на 30.03.2024

Английская Премьер-лига. 30-й тур.

30 марта. 17:00. Борнмут. "Виталити Стэдиум"

Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Виталий Миколенко и Илья Забарный только что вернулись из лагеря сборной Украины, где им удалось помочь главной команде страны выйти на Евро-2024. Прошло буквально несколько дней и обоим украинцам придется выйти на поле уже в качестве соперников, а не партнеров по команде.

"Вишни" вместе с Забарным почти гарантировали себе выживание, они спокойно играют этот сезон, находясь в середине турнирной таблицы. А у "ирисок" Миколенко все не так просто. Снятие очков от Премьер-лиги все еще преследует эту команду и сейчас каждый матч для них чрезвычайно важен. Чтобы уберечь себя, нужно побеждать и отрываться от "Лутона" и "Ноттингем Форест".

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Новости "Борнмута"

Кажется, что ребята Андони Ираолы успешно прошли неудачный период, который им пришлось пережить в феврале. В том месяце они не смогли выиграть ни одного матча. Именно в марте "вишни" наконец вернулись на победный путь.

В первом матче этого месяца они одолели "Бернли" на выезде, далее была ничья с "Шеффилд Юнайтед", которую мало кто мог ожидать, учитывая нынешний уровень "клинков", а в последнем матче перед международным перерывом они оформили невероятно эпический камбэк после того, как проигрывали "Лутону" после первого тайма со счетом 3:0. В итоге им удалось одержать победу 4:3 и значительно улучшить свое положение в турнирной таблице.

Конечно, улучшение результатов напрямую связано и с уровнем соперников, которые встретились ребятам Ираолы на пути. Они сыграли три матча подряд против коллективов со дна турнирной таблицы. С другой стороны, "Эвертон" также сейчас проживает недалеко от зоны вылета, поэтому, вполне возможно, в этом матче мы увидим очередную победу над андердогом, который бьется за жизнь?

Вместе с результатами, в последнее время значительно снизилась результативность главного бомбардира команды Доминика Соланке. В один момент начало казаться, что они слишком сильно зависимы от формы одного игрока, однако теперь на главные роли выходят другие футболисты, особенно хорошо себя проявляет Антуан Семеньо.

Кстати, Илья Забарный перед международным перерывом наконец забил свой первый гол в АПЛ. Возможно, увидим от украинца и второй гол подряд?

Новости "Эвертона"

Шон Дайч продолжает делать все возможное, чтобы его команда удержалась в Английской Премьер-Лиге по итогам сезона. Прямо сейчас положение "ирисок" не выглядит критично, но опасаться есть чего. Они и близко не являются фаворитами на вылет, а если им удастся оформить победу над "Борнмутом", то вопросов по этому поводу станет еще меньше.

Но стоит отметить то, в какой форме пребывает ливерпульский коллектив. Напомним, что последняя победа команды Виталия Миколенко была еще в январе, тогда они в рамках Кубка Англии одолели "Кристал Пэлас". А если нам нужно найти последнюю победу в рамках АПЛ, то нам придется вернуться к 16 декабря прошлого года. Вот настолько все печально.

С другой стороны, за этот период они сыграли немало ничьих, то есть это не была какая-то серия из поражений без шансов. В последних 5 матчах на их счету 3 поражения и 2 ничьи. Поражения были против двух манчестерских клубов и "Вест Хэма". А ничьи разыграны с "Кристал Пэлас" и "Брайтоном".

Конечно, "ириски" в тех противостояниях не выглядели убедительно, но и безнадежным этот коллектив назвать язык не повернется. Возможно, команда сможет как-то перезагрузиться после прошлого международного перерыва.

Турнирная таблица

Личные встречи

07.10.23 АПЛ "Эвертон" — "Борнмут" 3:0

28.05.23 АПЛ "Эвертон" — "Борнмут" 1:0

12.11.22 АПЛ "Борнмут" — "Эвертон" 3:0

08.11.22 КАЛ "Борнмут" — "Эвертон" 4:1

26.07.20 АПЛ "Эвертон" — "Борнмут" 1:3

Цифры и факты

В последних 5 матчах между "Борнмутом" и "Эвертоном" на "Виталити Стэдиум" проходила ставка ТБ 2.5;

"Борнмут" забил как минимум 3 гола в последних 3 домашних матчах против "Эвертона";

"Эвертон" не может выиграть в последних 11 матчах в рамках Премьер-лиги.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Сейчас Андони Ираола имеет относительно скромные кадровые проблемы, в лазарете находятся Райан Фредерикс и Луис Синистерра. Они точно не смогут сыграть в этом матче. Под вопросом участие в игре Макса Ааронса, Маркоса Сенеси и Ллойда Келли.

Что касается Шона Дайча, то он точно уже не может жаловаться на травмы, еще с начала сезона травмирован Деле Алли и он единственный, кто точно не примет участие в этом матче. Также под вопросом Арно Данжума и Идрисса Гейе.

"Борнмут", 4-2-3-1: Нето — Смит, Забарный, Мефам, Уаттара — Кристи, Кук — Семеньо, Скотт, Тавернье — Соланке

"Эвертон", 4-4-1-1: Пикфорд — Годфри, Тарковски, Брантуэйт, Миколенко — Гаррисон, Гарнер, Онана, Макнил — Дукуре — Калверт-Льюин

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Борнмутом" и "Эвертоном" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 2:1. Формы команд хоть и не находятся на разных полюсах, но разница ощутима. Несмотря на проблемы в защите "Борнмута", они все еще выглядят максимально хладнокровно перед чужими воротами. "Ириски" в этом году не одержали ни одной победы в рамках АПЛ, а Пикфорд после очередного ляпа в составе сборной возвращается в команду не в лучшем настроении. Все намекает на победу хозяев, поэтому ее мы и прогнозируем.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.