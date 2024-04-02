Арсенал – Лутон. Анонс и прогноз матча 31-го тура АПЛ на 03.04.2024

Английская Премьер-лига. 31-й тур.

3 апреля. 21:30. Лондон. "Эмирейтс Стэдиум"

Главный судья: Крейг Поусон (Англия)

Трансляция: Setanta Sports OTT

После одного из самых скучных матчей этого сезона команда Микеля Артеты имеет все шансы исправиться перед собственными и даже нейтральными болельщиками. Не такой игры мы ожидаем от претендента на чемпионство, как это было в игре против "Манчестер Сити" на прошлых выходных.

На этот раз у них домашнее противостояние со скромным "Лутоном", который продолжает борьбу за выживание. За последние несколько недель "канониры" уже показали, как они умеют решать подобные задачи, удастся ли им повторить нечто подобное и на этот раз?

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Новости "Арсенала"

Подопечные Микеля Артеты продолжают борьбу за титул и, учитывая их результаты против основных конкурентов в лице "Ливерпуля" и "Манчестер Сити", они действительно к этому готовы. Победы над обоими соперниками, ни одного поражения в очных матчах и регулярный набор очков против соперников, которые слабее по составу и статусу - это рецепт потенциального чемпионства, но для этого нужно продолжать свою форму, выдержав параллельный график Лиги Чемпионов.

Последнее поражение "канониров" было именно в рамках главного евротурнира против "Порту", но в ответном матче они исправили ту ошибку. В последних 5 матчах у них 4 победы и 1 ничья. Они разгромили "Ньюкасл" и "Шеффилд Юнайтед", в непростых матчах обыграли "Брентфорд" и "Порту", а в прошлом туре разошлись миром с "Манчестер Сити".

Против аутсайдеров они играть умеют, поэтому вряд ли "Лутон" может ехать в гости к лондонцам с каким-то заоблачным уровнем уверенности.

Новости "Лутона"

Парни Роба Эдвардса начали забывать о том, как смакуют победы. Они не побеждают с 30 января этого года. Именно тогда была зафиксирована последняя победа "шляпников", они одолели "Брайтон" со счетом 4:0.

"Чаек" они одолели настолько уверенно и неожиданно, что казалось, мы увидим одно из крупнейших возрождений в этом сезоне АПЛ. Но нет, продолжить это какой-то победной серией не получилось. После этого были только поражения и ничьи. Именно приличное количество ничьих оставляет им шансы на выживание в этом сезоне.

В последних 5 матчах на их счету 2 ничьи и 3 поражения. Ничьи были с "Кристал Пэлас" и "Ноттингем Форест", особенно обидно было сыграть вничью с "лесниками", ведь они являются прямыми конкурентами за выживание. Ну и три поражения против "Астон Виллы", "Борнмута" и "Тоттенхэма". Стоит отметить, что в матче с "вишнями" они вообще выигрывали 3:0 после первого тайма, но во второй половине полностью провалились. Все не так безнадежно, но соперник на этот раз очень мощный для того, чтобы делать что-то героическое.

Турнирная таблица

Личные встречи

05.11.23 АПЛ "Лутон" — "Арсенал" 3:4

26.12.91 АПЛ "Лутон" — "Арсенал" 1:0

27.08.91 АПЛ "Арсенал" — "Лутон" 2:0

08.12.90 АПЛ "Лутон" — "Арсенал" 1:1

29.08.90 АПЛ "Арсенал" — "Лутон" 2:1

Цифры и факты

В 8 из последних 10 матчей "Лутона" в рамках Премьер-лиги проходила ставка ТБ 2.5;

"Лутон" не может выиграть в последних 9 матчах в рамках Премьер-лиги;

"Арсенал" не проигрывает в последних 9 матчах в рамках Премьер-лиги.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Кроме того, что команды автоматически находятся на разных уровнях по качеству футболистов и по статусу, у Роба Эдвардса еще и огромное засилье травм, которое имеет свое влияние и на результаты команды.

У Микеля Артеты пока всего один игрок остается травмированным — это Юрриен Тимбер, остальные футболисты готовы играть. А вот у "Лутона"... там все непросто.

В лазарете находятся Том Локьер, Амари Белл, Марвелос Накамба, Элайджа Адебайо, Дэн Поттс, Джо Джонсон, Габриэл Ошо, Мадс Андерсен и Джейкоб Браун. Кроме того, под вопросом готовность сыграть в этой игре Алфи Даути, Тагта Чонга и Самби Локонга.

"Арсенал", 4-3-3: Рая — Уайт, Салиба, Габриэл, Кивиор — Эдегор, Жоржиньо, Райс — Сака, Хаверц, Мартинелли

"Лутон Таун", 4-3-3: Камински — Каборе, Хасиока, Менги, Даути — Кларк, Мпанзу, Баркли — Таунсенд, Моррис, Чонг

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Арсеналом" и "Лутоном" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 3:0. В аналогичном матче этого сезона "Лутон" едва не выиграл, или по крайней мере едва не проиграл, когда принимал "канониров" у себя дома. Впрочем, тот матч состоялся в других условиях, тогда "канониры" еще не были столь уверенными и не уничтожали всех аутсайдеров без чувства сожаления. Да и у "шляпников" было куда больше игроков в наличии. Повторения того матча ожидать не стоит, мы прогнозируем спокойную победу хозяев поля с преимуществом в три мяча.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.