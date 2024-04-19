Манчестер Сити – Челси. Анонс и прогноз матча полуфинала Кубка Англии на 20.04.2024

Кубок Англии. Полуфинал.

20 апреля. 19:15. Лондон. "Уэмбли"

Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Встреча двух команд, которые за два очных матча в этом сезоне так и не смогли выявить сильнейшего. На этот раз ничьей быть не может, а если таковая и будет, то в серии пенальти мы узнаем победителя.

Единственный шанс на трофей для Почеттино и его команды, шанс для Гвардиолы и его ребят реабилитироваться за вылет из Лиги Чемпионов. Этот матч имеет немало интриг, поэтому ожидается настоящая бойня.

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Новости "Манчестер Сити"

Эта неделя должна стать такой, которая определит весь сезон для команды Гвардиолы. Конечно, судьба титула решаться не будет, но им нужно было сыграть ответный матч четвертьфинала Лиги Чемпионов против "Реала", а теперь определить свою судьбу в Кубке Англии, играя против "Челси".

В последнее время к подопечным Пепа Гвардиолы все больше вопросов. Впрочем, если бы они прошли мадридский "Реал", в матче против которого они были очевидно активнее в атаке, то разговоры были бы совсем другими. Проиграв там лишь в серии пенальти, они остались без Лиги Чемпионов и теперь "горожанам" остается бороться за два внутренних трофея.

В последних 5 матчах у них 3 победы, 1 ничья и 1 поражение, хотя и поражение формально может считаться ничьей, ведь именно такой счет был зафиксирован в основное время. Это речь о прошлом матче против мадридцев. Была ничья и в первом матче против "сливочных", но вместе с тем они одолели "Астон Виллу", "Кристал Пэлас" и "Лутон".

Наверное, результат прошлого матча сильно разозлил Пепа и игроков "Манчестер Сити", поэтому лондонцам нужно быть осторожнее накануне игры. Их соперник разъярен и активно будет искать реабилитации.

Новости "Челси"

Команда Маурисио Почеттино получила больше времени на отдых накануне полуфинала Кубка Англии, они должны быть более свежими, чем "горожане". В целом они находятся в неплохой форме, отдельно хочется отметить Коула Палмера и форму, которую он набрал.

Палмер делает что-то невероятное после своего перехода из "Манчестер Сити", а его результативность в последние 2 месяца невероятно впечатляет. За последние 5 матчей у "Челси" 3 победы и 2 ничьи. Обыграли "Лестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Эвертон".

А ничьи были с максимально неожиданными соперниками: "Бернли" и "Шеффилд Юнайтед", оба матча завершились со счетом 2:2. В игре против команды Компани "синие" вообще играли почти весь матч в большинстве, но все равно проиграли второй тайм и не смогли переиграть одного из главных аутсайдеров чемпионата. То есть нестабильность, которая преследует клуб с начала сезона, никуда не исчезает.

Личные встречи

17.02.24 АПЛ "Манчестер Сити" — "Челси" 1:1

12.11.23 АПЛ "Челси" — "Манчестер Сити" 4:4

21.05.23 АПЛ "Манчестер Сити" — "Челси" 1:0

08.01.23 КА "Манчестер Сити" — "Челси" 4:0

05.01.23 АПЛ "Челси" — "Манчестер Сити" 0:1

Цифры и факты

"Манчестер Сити" непобедим в последних 8 матчах против "Челси" во всех турнирах;

В 7 из 9 последних матчах между "Челси" и "Манчестер Сити" проходила ставка ТМ 2.5;

В последних 8 матчах "Челси" во всех турнирах проходила ставка ТБ 2.5.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Если бы Маурисио Почеттино показали лазарет "Манчестер Сити" накануне этого матча, он бы расплакался и долго бы не мог успокоиться. Дело в том, что лазарет абсолютно пустой. Нет ни одного игрока, который дисквалифицирован или травмирован на данный момент, все игроки "Манчестер Сити" готовы к матчу.

Что касается "Челси", то там не все так просто. На травмах продолжают находиться: Уэсли Фофана, Ромео Лавия, Лесли Угочукву, Рис Джеймс, Кристофер Нкунку, Ливай Колвилл и Роберт Санчес.

Кроме того, под большим вопросом участие в игре Рахима Стерлинга, Энцо Фернандеса и Акселя Дисаси.

"Манчестер Сити", 4-1-4-1: Ортега — Уокер, Стоунз, Диаш, Гвардиол — Родри — Силва, Де Брюйне, Фоден, Грилиш — Холанд

"Челси", 4-2-3-1: Петрович — Гюсто, Чалоба, Силва, Кукурелья — Фернандес, Кайседо — Палмер, Галлахер, Мудрик — Джексон

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Манчестер Сити" — "Челси" Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Манчестер Сити" и "Челси" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 1:2. Несмотря на то, что букмекеры почти не верят в "Челси" и дают на команду Маурисио Почеттино достаточно высокие коэффициенты, мы считаем, что физическая усталость после изнурительного матча против мадридского "Реала" и не совсем удачное психологическое состояние "горожан" после того вылета сыграют свою роль. "Синие" голодны до побед и они будут готовы выдать топ-перформанс в одном, отдельно взятом матче. Рискнем поставить на неожиданную победу "Челси" и их проход в финал.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.