РБ Лейпциг - Боруссия Дортмунд. Прогноз на матч Бундеслиги

Бундеслига, 33-й тур

20 июня. Лейпциг, “Ред Булл Арена”

“РБ Лейпциг” 16:30 “Боруссия” Дортмунд

Телетрансляция – Megogo, Футбол 1

“Боруссия” Дортмунд и “РБ Лейпциг” разочаровали своими результатами в прошлом туре. “Боруссия”, на следующий день после чемпионского матча “Баварии”, уступила дома “Майнцу”. Люсьен Фавр признал после игры, что соперник хотел победить сильнее. Дортмунд в этом матче был слишком пассивный и инертный.

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Проблемы “Боруссии” начались раньше, но больше всего они проявились в игре против “Майнца”, который борется за выживание. В предыдущих играх с “Гертой” и “Фортуной” игру Дортмунда в атаке нельзя было назвать убедительной, и команда Фавра, не без удачи, добивалась минимальных побед 1:0.

Неоднозначное впечатление после возобновления лиги производит и “РБ Лейпциг”. В майско-июньских матчах команда Юлиана Нагельсманна ни разу не смогла выиграть в двух турах подряд, чередуя ничьи с победами. Посреди недели была как раз ничья. РБ выигрывал у “Фортуны” 2:0, но умудрился пропустить два гола в конца матче.

В действиях некоторых игроков “Боруссии” и “Лейпцига” ощущается, что они просто доигрывают сезон, однако на предстоящий матч они могут найти мотивацию. Сегодня BVB и РБ могут определить вице-чемпиона. В случае победы Дортмунд точно займет в чемпионате второе место, другие результаты оставляют итоговое распределение мест в первой тройке до последнего тура.

Цифры и факты

В сезоне 16/17 “РБ Лейпциг” дважды переиграл “Боруссию”, но с того времени ни разу не побеждал Дортмунд.

Юлиан Нагельсманн выиграл только один матч из восьми против “Боруссии”, но не проигрывает BVB в четырех последних поединках.

Полузащитник “Лейпцига” Кевин Кампль провел вторую половину сезона 2014/15 в Дортмунде.

Тимо Вернер поучаствовал в 34 голах “РБ Лейпциг” (26 голов, восемь ассистов). Первый игрок “Боруссии” по системе гол+пас – Джейдон Санчо (17 голов, 16 ассистов).

После перехода в “Боруссию” в январе Эрлинг Холанд забил 11 голов в 13 матчах Бундеслиги.

Игра первого круга на “Вестфаленштадионе” закончилась со счетом 3:3 и признается одной из лучших игр сезона 19/20 в Бундеслиге.

Ориентировочные составы

К травмированным ранее Поульсен и Вольфу добавился Конрад Лаймер, лучший прессингующий опорник Бундеслиги, который также хорошо может сыграть на левом фланге защиты. Больше у РБ потерь нет. Потери Дортмунда несопоставимы – сегодня не сыграют Аканджи, Дауд, Дилэйни, Загаду, Ройс и Хакими, который получил в прошлом туре пятую желтую карточку. В основе BVB можно ожидать появление Матеу Морея, 20-летнего выпускника академии “Барселоны”.

“РБ Лейпциг”: Гулачи – Клостерманн, Упамекано, Хальстенберг – Мукиэле, Забитцер, Кампль, Анхелиньо – Ольмо, Вернер – Шик

“Боруссия”: Бюрки – Пищек, Хуммельс, Джан – Морей, Витцель, Брандт, Геррейру – Санчо, Холанд, Азар

Прогноз на матч “РБ Лейпциг” – “Боруссия” Дортмунд

“Боруссия” Дортмунд и “РБ Лейпциг” считаются командами, прежде всего направленными на атаку и цифры это подтверждают. Дортмунд в среднем забивает в Бундеслиге 2.56 гола за игру, Лейпциг – 2.47, и пропускают команды немало – 1.16 и 1.06 гола за 90 минут соответственно. После возобновления чемпионата РБ продолжает играть результативно, забив 17 голов в семи матчах, а вот результативность Дортмунда падает. В последних трех турах – всего два гола. Любители рискованных ставок могут выбрать вариант “Тотал 2.5 М” в 2.5. Более ортодоксальный вариант – 2X в 1.73. Прогноз – ничья 1:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.