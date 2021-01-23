Арминия - Айнтрахт Франкфурт. Прогноз на матч Бундеслиги

Бундеслига, 18-й тур

23 января. Билефельд, “Шуко-Арена”

“Арминия” Билефельд 16:30 “Айнтрахт” Франкфурт

Телетрансляция – Megogo

В прошлом туре “Арминия” неожиданно разгромила на своем поле “Штутгарт”, одну из лучших гостевых команд лиги, со счетом 3:0. Эта игра стала знаменательной для новичка лиги. “Арминия” очень хорошо закончила первый круг – всего один пропущенный гол в пяти турах и десять очков из 15 возможных. Как результат, Билефельд оторвался на десять пунктов от “Майнца” и “Шальке”, двух последних команд лиги.

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“У нас была неприятная серия из семи подряд поражений. Мы боролись над тем, чтобы изменить положение вещей, и немного подкорректировали нашу игру, – рассказывает главный тренер “Арминии” Уве Нойхаус. – Также в пяти последних матчах мы хорошо использовали наши моменты”. “Арминия” отказалась от 4-3-3, с которой она выиграла Бундеслигу 2 в прошлом сезоне, и перешла к более консервативных 4-4-2. Результаты не заставили себя ждать.

Но в предстоящем туре “Арминия” будет встречаться с соперником, который тоже набрал хороший ход. “Айнтрахт” выиграл четыре из пяти последних матчей Бундеслиги, и высоко поднял планку ожиданий своих болельщиков. Выездная ничья с непростым “Фрайбургом” (2:2) в прошлом туре уже воспринимается как разочарование.

Проблемы Франкфурта – это ничьи. В Hinrunde команда Ади Хюттера чаще всех в Бундеслиге делила очки с соперниками – девять раз. Хюттер признает, что был бы не против обменять одну-две ничьи на поражения, чтобы сделать такой же размен и на победы.

Как бы там не было, на “Айнтрахт” в последнее время приятно смотреть. Франкфурт играет зрелищно, много забивает (как минимум два гола в каждом матче последних шести турах), и дает играть соперникам.

В этой перспективе, матч “Арминия” – “Айнтрахт” будет довольно-таки интересным. Насколько билефельдцы будут “крепким орешком” для Франкфурта? И поставит ли Хюттер в основу Луку Йовича в пару к Андре Силве? Тренер “Айнтрахта” признался, что хочет вернуть “орлов” в еврокубки, поэтому ожидает от своей команды только победы.

Ориентировочные составы

“Арминия”: Ортега – Брюннер, Пайпер, Нильссон, Лаурсен – Кунзе – Доан, Хартель, Ябо – Клос, Кордова

“Айнтрахт”: Трапп – Тута, Хасебе, Н’Дика – Дурм, Соу, Роде, Костич – Камада, Юнес – Силва

Прогноз на матч Арминия – Айнтрахт Франкфурт

Хорошая защита против хорошей атаки. Исход таких противостояний всегда вызывает вопросы. В первом круге команды сыграли вничью 1:1, но с тех пор многое изменилось. Победа Франкфурта кажется более вероятным вариантом – уж слишком много моментов “орлы” создают в последних матчах. Прогноз – победа “Айнтрахта” 1:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.