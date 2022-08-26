Бундеслига, 4-й тур

Мюнхен, "Альянц Арена"

"Бавария" – "Боруссия" Менхенгладбах 19:30

Телетрансляция – Setanta Sports

Бавария

Разбор "Бохума" на атомы (0:7) в прошлом туре увенчал лучший старт "Баварии" в истории Бундеслиги – после 3 туров у команды Юлиана Нагельсманна 9 очков из 9 возможных, и зловещее соотношение голов (15:1). Если добавить к этому 5:3 с "РБ Лейпциг" в Суперкубке Германии – получится картина не из приличных.

Садио Мане на прошлой неделе положил дубль, а всего у него 4 мяча во всех турнирах. Сенегалец очень быстро адаптировался в новой команде, позволив забыть о Левандовски. Теперь модуль атаки Мюнхена ещё более гибкий и непредсказуемый, и судя по статистике, от этого размена суперзвёзд Нагельсманн остался только в плюсе.

Альфонсо Дэвис готов вернуться в бой против Гладбаха. Серж Гнабри тоже готов выйти в старте, так что Сане или Коману придётся усесться на лавку. Или даже обоим, если Мусиала набрал нужные кондиции. Также вопросы вызывает позиция правого ЦЗ – Упамекано или де Лигт, забивший в своей первой игре в Бундеслиге.

Боруссия Менхенгладбах

"Боруссия", как и их завтрашний соперник, в Бундеслиге идёт без поражений. Даниэль Фарке мигом привил команде любовь к владению (более 62% в каждом из туров). Это позволяет и больше создавать, и маскировать проблемы в обороне – банально реже давая шансы оппонентам. Хотя выводы пока делать рано – в обоих выигранных встречах в сезоне Гладбах доигрывал в большинстве ("Хоффенхайм" (3:1), "Герта" (1:0)).

Впереди у Гладбаха заправляет французский дуэт Тюрам (2+1) и Плеа (1+2), из-за которых восстановившийся в игре капитан Ларс Штиндль может остаться без места в старте. Большой проблемой может стать травма Бенсебаини – он не только один из лучших атакующих фуллбеков лиги, но и на пару с новичком Итакурой отдувается за партнёров в защите. Вакантное место должен занять молодой Лука Нетц.

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Статистика и факты

Мане и Мусиала – лучшие бомбардиры Бундеслиги (по 3 гола наравне с Онисиво)

"Бавария" выдала лучший старт в собственной истории (15-1 и 9 очков после 3 туров)

Гладбах в последние 11 лет чаще всех отбирает очки у "Баварии" в Бундеслиге

Тюрам – лидерам по ударам в лиге (11)

Личные встречи

Никто в Бундеслиге так не достаёт "Баварию", как Гладбах. "Боруссия" отобрала 31 из 66 возможных очков у Мюнхена за последние 11 лет. В прошлом сезоне Менхенгладбах штормило по ходу всего сезона, но это не помешало им вынести "Баварию" 5:0 в Кубке и взять 4 из 6 очков в Бундеслиге (1:2, 1:1).

Ориентировочные составы

"Бавария": Нойер - Павар, де Лигт, Эрнандес, Дэвис – Киммих, Забитцер – Гнабри, Мюллер, Сане – Мане

"Боруссия" М: Зоммер – Скалли, Итакура, Эльведи, Нетц – Коне, Крамер, Нойхаус – Хофманн, Тюрам, Плеа

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Бавария – Боруссия М от UA-Футбол

Несмотря на очевидный фаворитизм "Баварии", не будет списывать Менхенгладбах – они как никто другой умеют удивлять "рекордмайстра". Надёжнее поставить на тотал. "Бавария" на старте кампании бескомпромиссна и ни за что не сбавит обороты. "Боруссии" будет трудно без мяча и их оборона будет трещать по швам, хотя наверняка команда Фарке будет и огрызаться. Ставка: тотал выше 4.5 с коэффициентом 2.08.