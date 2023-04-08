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Реванш обязателен. Фрайбург – Бавария. Прогноз матча Бундеслиги 08.04.2023

Германия
(2 голосов)

Во вторник "Фрайбург" впервые в истории победил на "Альянц Арене"

Реванш обязателен. Фрайбург – Бавария. Прогноз матча Бундеслиги 08.04.2023

Фото: DFB-Pokal, Twitter

Володимир Зуєв Автор UA-Футбол
Новина українською
Бундеслига, 27-й тур
8 апреля. Фрайбург, Европа Парк
Фрайбург – Бавария 16:30
Содержание

Фрайбург

Во вторник Кристиан Штрайх исполнил свою детскую мечту, обыграв "Баварию" на её поле. Это была первая в истории "Фрайбурга" победа на "Альяц Арене", проложившая команде путь в полуфинал Кубка Германии во втором сезоне кряду. Субботняя встреча с "рекордмайстром" будет не мене важна для "Чёрного леса", ведь успех в национальном кубке – это хорошо, но первое попадание в ЛЧ – куда более амбициозная задача.

В последние недели "Фрайбургу" не хватало напора. Коллектив Штрайха 4 раза в последних турах играл вничью, сумев дожать только "Хоффенхайм" в большинстве. К счастью для них, "РБ Лейпциг" за этот отрезок трижды проиграл, потому отрыв в два очка от конкурента сохранился. Впрочем, любая осечка может лишить "Фрайбург" места в топ-4.

Штрайху доступна большая часть состава. В лазарете пребывает лишь работящая десятка Даниэль Кьере. Также под вопросом Филипп Линхарт. Один из основных защитников имел проблемы с бедром. Травма залечена, но игровой тонус сбился. Так что в старте вместо этих двоих ждём автора решающего гола против "Баварии" Хелера, а в центре обороны пару Гинтеру должен составить Гульде.

Бавария

Ещё неделю назад Оливер Кан оправдывал одиозное увольнение Юлиана Нагельсманна тем, что с Томасом Тухелем у "Баварии" будет шанс на требл уже в этой кампании. Прошло пару дней, и баварцы покинули Кубок Германии, третий сезон кряду не сумев выйти даже в 1/2. Теперь на повестке дня не требл, а реванш. Потому как ещё одна неудача может оставить Мюнхен не только без Кубка, но и без привычного первого места в Бундеслиги.

При этом Тухелю приходится держать в голове ещё и первый матч 1/4 финала Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити". ТТ взяли в клуб во многом благодаря его европейским успехам, а также реноме укротителя Пепа Гвардиолы. Чтобы оставить ноги ключевых в тонусе на вторник, потребуется некоторая ротация на выходных.

Упамекано дисквалифицирован за перебор жёлтых карточек, потому Павар ожидается на излюбленной позиции в центре обороны. Канселу займёт позицию француза справа, а на левый край вернётся Дэвис, отдыхавший посреди недели. Шупо-Мотинг получил болезненный удар по колена в прошлом матче, так что его участие под вопросом. Место впереди может занять Томас Мюллер или Садио Мане, недавно восстановившийся от тяжёлой травмы.

Статистика и факты

  • Грифо проведёт 200-й матч в Бундеслиге. В этом сезоне у него 13 голов, включая 10 со стандартов
  • "Фрайбург" забил почти половину своих голов со стандартов в этой кампании (19 из 39), у "Баварии" 13 и 76
  • В последних 15 сезонах команда, которая шла первой после 26 туров, всегда ставала чемпионом
  • "Бавария" проиграла 2 из 3 последних выездных матчах
  • "Фрайбург" не проигрывала дома в 12 последних встречах Бундеслиги

Личные встречи

В последних 39 матчах у "Фрайбурга" лишь одна победа над "Баварией" в Бундеслиге. Мюнхенцы выиграли 30 из этих поединков. Успех в Кубке на прошлой неделе стал первым триумфом "Фрайбурга" на "Альянц Арене" в истории.

Ориентировочные составы

Фрайбург: Флеккен – Сильдийя, Гинтер, Гульде, Гюнтер – Эггештайн, Хефлер – Доан, Хелер, Грифо – Грегорич

Бавария: Зоммер – Канселу, Павар, де Лигт, Дэвис – Киммих, Горецка – Сане, Мусиала, Мане – Мюллер

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Прогноз матча Фрайбург – Бавария от UA-Футбол

"Бавария" должна отреагировать после вылета из Кубка. Разгневанный "рекордайстер" – это всегда результативно и мощно. Потому ждём победы гостей как минимум в несколько мячей. Ставка: азиатская фора на "Баварию" (-1.25) с коэффициентом в районе 1.93.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Фрайбург
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