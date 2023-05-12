Бундеслига, 32-й тур

Дортмунд, Сигнал Идуна Парк

Боруссия Дортмунд – Боруссия Менхенгладбах 19:30

Боруссия Дортмунд

За три тура до финиша Дортмунд продолжает преследования "Баварии", отставая от лидера всего на пункт. Ужасающая выездная серия из 4 матчей без побед стоила подопечным Эдина Терзича первого места, но на своей арене BVB продолжает устрашать. "Боруссия" выиграла 10 последних домашних матчей в Бундеслиге.

Особенно тяжело довелось претендентам на еврокубки "Айнтрахту" и "Вольфсбургу", которые были обыграны с общим счётом 10:0 в последние недели. Следующий – Менхенгладбах, привыкший получать на "Сигнал Идуна Парк" не меньше в последние годы. "Жеребцы" проиграли здесь 8 последних встреч, 5 из которых завершились для них разгромом.

С очередным уничтожением тёзок не поможет Байно-Гиттенс, травмировавший плечо. А также два запасных правых оборонца Менье и Морей, к отсутствию которых давно привыкли. Зато все игроки стартового состава в строю, включая Рафаэля Геррейру, залечившего голень после повреждения на прошлых выходных.

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Боруссия Менхенгладбах

Менхенгладбах проводит очередной блеклый сезон, оставшись без надежд на еврокубки за три тура до финиша. Команду Даниэля Фарке можно смело назвать самой нестабильной командой лиги – "жеребцам" проще разобраться с "Баварией", чем дважды кряду заработать три очка с каким-нибудь аутсайдером.

Хотя на прошлых выходных "Бохум" "Боруссия" дома всё же победила, добыв всего 10-ю победу в чемпионате. Но это дома Менхенгладбах ещё относительно силён. На выезде же это абсолютно худшая команда Бундеслиги, добыв вдали от "Боруссия Парк" всего одну победу за кампанию.

Перед выездом в Дортмунд команду настигли ещё и кадровые проблемы. Главный голеадор коллектива Маркус Тюрам пропустит игру из-за травмы. Плеа не сможет подменить соотечественника на острие атаки из-за дисквалификации. Были проблемы у Ману Коне и Нико Эльведи, но их должны успеть поставить на ноги перед выходными.

Статистика и факты

Беллингем – лидер Дортмунда по количеству сыгранных минут в Бундеслиге в этом сезоне (2603)

Дортмунд забил больше всего голов из европейских клубов в 2023 году (48 мячей)

Дортмунд выиграл 10 последних домашних матчей в Бундеслиге

Ройс забил 11 голов в 15 встречах против Гладбаха

Гладбах набрал 4 из возможных 60 очков в Дортмунде за последние 20 сезонов

Личные встречи

Соперники встречались в чемпионате 58 раз. За Дортмундом осталось 32 игры, Гладбах выиграл 14 поединков. Ещё 12 матчей завершились вничью. На "Сигнал Идуна Парк" хозяева выиграли 8 последних личных встреч, 5 из которых завершились разгромом.

Ориентировочные составы

Боруссия Д: Кобель – Рюэрсон, Зюле, Хуммельс, Геррейру – Беллингем, Джан, Брандт – Мален, Аллер, Адейеми

Боруссия М: Омлин – Лайнер, Итакура, Фридрих, Бенсебайни – Вайгль, Коне – Нгуму, Нойхаус, Хофманн – Штиндль

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Боруссия Дортмунд – Боруссия Гладбах от UA-Футбол

"Айнтрахт" получил на "Сигнал Идуна Парк" 4 безответных мяча, "Вольфсбург" – шесть. Менхенладбах идёт ниже этих коллективов, а их ужасная выездная форма в этом сезоне и конкретно на этой арене в последние десятилетия не оставляет им шансов. В прошлом году их дерби в Дортмунде завершилось победой хозяев 6:0 и в этот раз может быть нечто схожее. Ставка: фора на Дортмунд (-2) с коэффициентом 2.00.