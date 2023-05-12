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Битва Боруссий. Дортмунд – Менхенгладбах. Прогноз матча Бундеслиги на 13.05.2023
Дортмунд продолжает погоню за Баварией
Фото: Imago Images
Боруссия Дортмунд
За три тура до финиша Дортмунд продолжает преследования "Баварии", отставая от лидера всего на пункт. Ужасающая выездная серия из 4 матчей без побед стоила подопечным Эдина Терзича первого места, но на своей арене BVB продолжает устрашать. "Боруссия" выиграла 10 последних домашних матчей в Бундеслиге.
Особенно тяжело довелось претендентам на еврокубки "Айнтрахту" и "Вольфсбургу", которые были обыграны с общим счётом 10:0 в последние недели. Следующий – Менхенгладбах, привыкший получать на "Сигнал Идуна Парк" не меньше в последние годы. "Жеребцы" проиграли здесь 8 последних встреч, 5 из которых завершились для них разгромом.
С очередным уничтожением тёзок не поможет Байно-Гиттенс, травмировавший плечо. А также два запасных правых оборонца Менье и Морей, к отсутствию которых давно привыкли. Зато все игроки стартового состава в строю, включая Рафаэля Геррейру, залечившего голень после повреждения на прошлых выходных.
Боруссия Менхенгладбах
Менхенгладбах проводит очередной блеклый сезон, оставшись без надежд на еврокубки за три тура до финиша. Команду Даниэля Фарке можно смело назвать самой нестабильной командой лиги – "жеребцам" проще разобраться с "Баварией", чем дважды кряду заработать три очка с каким-нибудь аутсайдером.
Хотя на прошлых выходных "Бохум" "Боруссия" дома всё же победила, добыв всего 10-ю победу в чемпионате. Но это дома Менхенгладбах ещё относительно силён. На выезде же это абсолютно худшая команда Бундеслиги, добыв вдали от "Боруссия Парк" всего одну победу за кампанию.
Перед выездом в Дортмунд команду настигли ещё и кадровые проблемы. Главный голеадор коллектива Маркус Тюрам пропустит игру из-за травмы. Плеа не сможет подменить соотечественника на острие атаки из-за дисквалификации. Были проблемы у Ману Коне и Нико Эльведи, но их должны успеть поставить на ноги перед выходными.
Статистика и факты
- Беллингем – лидер Дортмунда по количеству сыгранных минут в Бундеслиге в этом сезоне (2603)
- Дортмунд забил больше всего голов из европейских клубов в 2023 году (48 мячей)
- Дортмунд выиграл 10 последних домашних матчей в Бундеслиге
- Ройс забил 11 голов в 15 встречах против Гладбаха
- Гладбах набрал 4 из возможных 60 очков в Дортмунде за последние 20 сезонов
Личные встречи
Соперники встречались в чемпионате 58 раз. За Дортмундом осталось 32 игры, Гладбах выиграл 14 поединков. Ещё 12 матчей завершились вничью. На "Сигнал Идуна Парк" хозяева выиграли 8 последних личных встреч, 5 из которых завершились разгромом.
Ориентировочные составы
Боруссия Д: Кобель – Рюэрсон, Зюле, Хуммельс, Геррейру – Беллингем, Джан, Брандт – Мален, Аллер, Адейеми
Боруссия М: Омлин – Лайнер, Итакура, Фридрих, Бенсебайни – Вайгль, Коне – Нгуму, Нойхаус, Хофманн – Штиндль
Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч Боруссия Дортмунд – Боруссия Гладбах от UA-Футбол
"Айнтрахт" получил на "Сигнал Идуна Парк" 4 безответных мяча, "Вольфсбург" – шесть. Менхенладбах идёт ниже этих коллективов, а их ужасная выездная форма в этом сезоне и конкретно на этой арене в последние десятилетия не оставляет им шансов. В прошлом году их дерби в Дортмунде завершилось победой хозяев 6:0 и в этот раз может быть нечто схожее. Ставка: фора на Дортмунд (-2) с коэффициентом 2.00.
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