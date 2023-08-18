Вердер - Бавария. Прогноз матча-открытия Бундеслиги на 18.08.2023

Бундеслига, 1-й тур

Пятница, 21:30

Бремен, Везерштадион

Вердер - Бавария

Трансляция – Megogo, Setanta

Вердер

"Вердер" блестяще стартовал в минувшей кампании, обеспечив себе сохранение прописки за счёт сильного первого круга. Но затем у бременцев случился столь сильный спад, что финишировали они в трёх пунктах от зоны вылета. Во многом регресс был обусловлен длительной травмой главного голеадор Никласа Фюллькруга и отсутствием профильного опорника. Лидер снова здоров, центр поля усилили Сен Линен из "Юниона" и Наби Кейта.

2-миллионный трансфер и свободный агент из "Ливерпуля" с большим окладом – предел финансовых возможностей клуба. Кейта, к слову, уже в лазарете. Ещё значительная часть бюджета ушла на новый контракт Дукша, а значит один из сильнейших дуэтов форвардов в Бундеслиге "Вердер" сохранил – это уже большой успех.

Предсезонка была очень неровной, зато весёлой: 3:3 со "Страсбуром", разгром "Тулузы" 5:2. Но уже в стартовой игре сезона в Кубке Германии парни Оле Вернера умудрились серьёзно облажаться, пропустив три гола от "Виктории" Кёльн в последние 20 минут (3:2). С таким настроем от Кейна можно отгрести по полной.

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Бавария

"Бавария" привыкла приезжать на "Везерштадион" за тремя очками – и им это удавалось в 14 из 15 последних визитов. Но последний приезд в концовке прошлого сезона был для "рекордмайстра" реально непростым, и минимальную победу 1:2 пришлось добывать кровью и потом. Причин для опасений хватает и в этот раз – уж больно неубедительно стартовал бессменный чемпион в этой кампании.

В проваленной игре с "РБ Лейпцигом" за Суперкубок проявились чуть ли не все слабости Мюнхена: вялая и безыдейная игра в позиционной атаке, зависимость от Киммиха в продвижении и проблемы с концентрацией в обороне. Кейн может решить проблемы нападения за счёт бешеной реализации и умениях в подыгрыше. Но желанного опорника, как и вратаря, Тухель так и не получил. Вместо этого лишь поссорился с Киммихом, считающего себя полноценным шестым номером.

До восстановления Нойера ещё далеко, потому Ульрайх снова займёт место в воротах. Яркое камео Кима в Суперкубке позволяет корейцу рассчитывать на выход в старте. Лаймер наигрывался в основу вместо Горецки. Вопрос лишь в том, кто займёт места инсайдов на флангах атаки и предпочтёт ли Тухель Мусиалу в роли десятки или умницу Мюллера, который наконец получил в партнёры элитного форварда.

Статистика и факты

В прошлом сезоне Фюллькруг стал первым игроком "Вердера" с времён Миро Клозе (2005/06), завоевавшим Золотую бутсу Бундеслиги.

Бремен проиграл 14 из 15 последних домашних матчей против "Баварии".

"Бавария" – рекордсмен по победам в дебютном туре Бундеслиги (35 побед).

Кейн в последнем сезоне забивал в среднем каждые 113 минут в АПЛ.

Ориентировочные составы

Вердер: Павленка – Пипер, Штарк, Фридль – Вайзер, Биттенкур, Линен, Штаге, Юнг – Фюллькруг, Дукш

Бавария: Ульрайх – Павар, Ким, де Лигт, Дэвис – Киммих, Лаймер – Сане, Мусиала, Коман – Кейн

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Вердер - Бавария от UA-Футбол

Унижение в Суперкубке не могло не повлиять на "Баварию". Мюнхенцы привыкли громко отвечать на неудачи, и потому хлипкой обороне "Вердера" придётся непросто. Даже несмотря на страдания "Баварии" в нападении. Голого индивидуального класса должно хватить. Ставка: фора "Баварии" (-1.5) с коэффициентом 1.78.