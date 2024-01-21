Бундеслига, 18-й тур

Мюнхен, Альянц Арена

Бавария – Вердер 16:30

Трансляция – Megogo

Бавария

"Бавария" начала вторую половину кампании с разгромной победы над "Хоффенхаймом" (3:0) – девятой в десяти последних матчах Бундеслиги. На фоне волевых свершений "Байера" на последних минутах в двух последних турах Мюнхен выглядит намного уверенней, но на самом деле вопросов по игре банды Томаса Тухеля хватало.

"Бавария" по канонам Тухеля контролировала контригру соперника, хотя Нойеру всё равно пришлось впервые после возвращения всерьёз поработать на линии. Плюс своя игра была довольно скудной по меркам гегемона. Разницу на табло сделали стандарты и магия Мусиалы и Лероя Сане. Рекордный 22-й гол Кейна в первом круге стал скорее бонусом.

Традиционно есть и парочка кадровых проблем. Мазрауи и Ким в сборных. В то же время Упамекано и де Лигт пропустили большую часть тренировок из-за проблем со здоровьем. Новичок Дайер тоже особо не тренировался из-за рождения первенца в его семье. Также в лазарете остаются Гнабри, Сарр и резервный кипер Перец.

Вердер

"Вердер" на прошлых выходных в волевой манере увёз ничью из Бохума (1:1) благодаря пушке Штарка в компенсированное время. Не самый впечатляющий результат, но в отличии от "Штутгарта" и "Вольфсбурга" , бременцы увезли хотя бы пункт с негостеприимного "Рурштадиона". Что кстати выглядело абсолютно закономерным – по игре это была битая ничья.

"Вердер" традиционно не хватает звёзд с неба, но свои задачи выполняет. Последняя ничья продлила беспроигрышную серию подопечных Оле Вернера до 4 матчей в Бундеслиге. Это их лучшая серия с момента возвращения в элиту. И мы бы даже могли надеяться на традиционный азартный матч Бремена против топа, если бы не кадровые потери.

Самая существенная – дисквалификация Марвина Дукша, фронтмена атаки с 7 голами и 4 ассистами в кампании. Плюс его партнёра по атаке Рафу Борре активно зовут в Бразилию, и его мысли сейчас больше сосредоточены на "Интернасьонале". В центре поля будет не хватать Наби Кейты (сборная) и Биттенкурта (дисквалификация), двух самых креативных игроков полузащиты. В центре защиты из-за травм не сыграют Пипер и Велькович.

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Статистика и факты

Кейн забил 22 гола в 16 дебютных матчах Бундеслиги, побив рекорд результативности по результатам первого круга.

"Бавария" не проигрывала "Вердеру" в 28 последних личных встречах.

"Вердер" на серии из 4 матчей без поражений в Бундеслиге – рекорд при Оле Вернере.

Лерой Сане – единственный игрок Бундеслиги с двузначным числом ассистов (10) в этом сезоне.

"Вердер" сыграет без своего лучшего голеадора Марвина Дукша (7 голов).

Ориентировочные составы

Бавария: Нойер – Лаймер, Упамекано, де Лигт, Дэвис – Киммих, Геррейру – Мюллер, Мусиала, Сане – Кейн

Вердер: Цеттерер – Штарк, Фридль, Юнг – Вайзер, Шмид, Линен, Стаге, Агу – Борре, Нджинма

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Бавария – Вердер от UA-Футбол

"Вердер" любит доставить проблем фаворитам в контратакующей манере, но в этот раз реализовать этот план будет очень трудно из-за кадровых проблем. Атака без Дукша заметно ослабнет, как и поддержка из центра, где не будет ни Биттенкурта, ни Кейты. В то же время недостатки в организации низкого блока "Вердера" обещает им серьёзные проблемы. Ставка: победа "Баварии" + обе забьют (нет) с коэффициентом 1.66.