Без права на ошибку. Байер – Майнц. Прогноз матча Бундеслиги на 23.02.2024

Бундеслига, 23-й тур

Леверкузен, БайАрена

Байер – Майнц 21:30

Трансляция – Megogo

Байер

"Байер" продолжает свою сенсационную кампанию, подтвердив чемпионские амбиции разгромом "Баварии" (3:0). Мюнхенцы на этом фоне посыпались и пустили конкурента в отрыв, так что теперь всё в руках Леверкузена, имеющего 8-очковый отрыв от конкурента за 12 туров до финиша. Самое важное для подопечных Хаби Алонсо теперь – сохранять хладнокровие.

На прошлых выходных можно было ощутить первые нервишки. "Байер" с проблемами одолел крепкий "Хайденхайм" (1:2) на выезде, выдав слабую первую половины и отрезками играя пассивно. Хотя в плане контроля контригры соперника это был мощным перфоманс. Выручила реализация Фримпонга и сильный перфоманс Адли (1+1), который в последние недели выбил Хофманна из старта.

В лазарете остаются Бонифасе и Паласиос, но новых потерь нет. Станишич и Инкапье здорово себя проявили в последних турах и должны сохранить место в старте, в то время как Тапсоба и Коссуну потихоньку возвращаются к клубным делам после КАН. Шик слабо выглядел против "Хайденхайма", но Борху Иглесиаса подпускают планомерно – испанцу пока не хватает химии с партнёрами. Так что чех ожидается с первых минут.

Майнц

"Майнц" показывает катастрофически результаты в этом сезоне, из-за чего руководство клуба сменило уже второго тренера за кампанию. Бо Хенриксен заменил Яна Зиверта у руля клуба 10 дней назад. И в дебютной игре датчанина "карнавальникам" удалось прервать 11-матчевую безвыигрышную серию в чемпионате, одолев "Аугсбург" (1:0) на прошлых выходных.

Несмотря на неудачи, "Майнц" показывает не такой уж плохой футбол. Их оборона 4-я в лиге по допущенным моментам с игры, 3-я – по допущенным со стандартов. Только вот кипер Центнер выдает очень слабый сезон. В атаке всё тускло, но и там коллектив страдает из-за худшей реализации в Бундеслиге (наравне с "Фрайбургом"). Тем не менее, "Майнц" всегда умел собраться на игру против топ-команды: "карнавальники" отобрали у "Боруссии" чемпионство в последнем туре прошлого сезона, дважды обыгрывали "Баварию" дома и также громили "Байер" (3:0) в минувшем году.

На матч против лидера Бо Хенриксен имеет проблемы в центре обороны и нападения. Опытные ЦЗ Белль и Ханче-Ольсен не смогут сыграть. Под вопросом основной центрбек Фернандеш и резервный ЦЗ Ляйтш. Также полностью не готов форвард Йонас Буркардт, как и молодой нап Нельсон Вайпер.

10 000 грн Ставка без риска Узнать больше

Статистика и факты

"Байер" повторил рекорд "Баварии" Ханси Флика по длительности беспроигрышной серии во всех турнирах (32 матча). В случае набора очков против "Майнца" подопечные Алонсо установят новый рекорд.

Виртц может провести 100-й матч в Бундеслиге, став 4-м самым молодым игроком (20 лет, 9 месяцев) в истории с таким количеством игр.

Леверкузен не проиграл ни единого матча дома, "Майнц" – не выиграл ни одного на выезде.

"Майнц" не проигрывал три последних игры против лидера Бундеслиги.

Ориентировочные составы

Байер: Градецки – Станишич, Та, Инкапье – Фримпонг, Андрих, Джака, Гримальдо – Адли, Виртц – Шик

Майнц: Центнер – Кор, ван ден Берг, Гилавоги – Мвене, Баррейро, Амири, Каси – Груда, Чжэ Сон – Онисиво

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Байер" — "Майнц" Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Байер – Майнц от UA-Футбол

"Майнц" любит доставать фаворитов, а их оборонительные цифры продолжают впечатлять. Тем не менее, на выезде "карнавальники" редко представляют угрозу. Плюс у них есть серьёзные проблемы в центре обороны. Ждём вязкой игры, в которой "Байер" рано или поздно добьётся своего. Ставка: победа "Байера" + обе забьют (нет) с коэффициентом 1.67.