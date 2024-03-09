Сделает ли Ковач подарок Баварии? Байер – Вольфсбург. Прогноз матча Бундеслиги на 10.03.2024

Бундеслига, 25-й тур

Леверкузен, БайАрена

Байер – Вольфсбург 20:30

Трансляция – Megogo

Байер

Последние недели "Байера" выдались трудными, но подопечные Хаби Алонсо всё равно продолжают штамповать результаты. В Бундеслиге в последних 3 турах было добыто 3 непростых победы против аутсайдеров, хотя объективные трудности что с созданием моментов в позиционной атаке, что со стандартами у своих ворот были.

Тайм страдали в Хайденхайме (1:2) и на нервах удержали перевес в концовке, затем благодаря дальним ударам и подарку вратаря соперника вырвали победу против "Майнца" (2:1). После чего в дерби против "Кёльна" (0:2) в большинстве тоже далеко не доминировали. Посреди недели вообще чуть не оборвали беспроигрышную серию против "Карабаха" (2:2) в ЛЕ, но спаслись в самой концовке.

Против "Вольфсбурга" не сможет сыграть Джереми Фримпонг, который будет отбывать дисквалификацию. Его заменит Телла. Бонифасе всё ещё травмирован и не вернётся раньше апреля, зато уже восстановился Паласиос, который сыграет в центр поля вместо Андриха.

Вольфсбург

"Вольфсбург" продолжает откровенно страдать при Нико Коваче. С одной стороны, команда продолжает демонстрировать характер, регулярно спасает ничьи и всё ещё может навязать неудобный футбол почти любому сопернику. С другой, "волки" до сих пор не выигрывали в 2024-м году, а всего у них одна победа в 13 последних турах. Да и то был откровенный отскок против "РБ Лейпцига".

Впрочем, "Вольфсбург" остаётся едва ли не наиболее интенсивной командой лиги. И уставшему "Байеру" может оказаться непросто в таких условиях. Тем более, что "волки" сильны в переходных фазах и умеют долго и нудно сидеть в низком блоке, ожидая своих возможностей для быстрых выпадов.

Перед приездом на "БайАрену" у Ковача есть проблемы слева в защите. Меле пропустит игру из-за перебора карточек, а его дублёр Рожерио имеет мышечные проблемы. Также в лазарете вингер Якуб Камински, а центрхав Сванберг под вопросом из-за повреждения бедра.

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Статистика и факты

Алекс Гримальдо (9+9) опередил травмированного Виктора Бонифасе (10+7) по результативным действиям в Бундеслиге.

Ни одна команда в истории Бундеслиге не упускала 10-очковый отрыв от второго места.

Йонас Винд не забивал в 12 последних матчах Бундеслиги.

"Вольфсбург" не проигрывал при 7 последний визитах на "БайАрену", выиграв 4 из 5 последних поединков в Леверкузене.

Нико Ковач провёл за "Байер" 77 матчей в качестве игрока (1996-99).

Ориентировочные составы

Байер: Градецки – Коссуну, Та, Инкапье – Телла, Паласиос, Джака, Гримальдо – Хофманн, Виртц – Шик

Вольфсбург: Кастельс – Баку, Лакруа, Йенц, Фишер – Герхардт, Арнольд – Майер, Винд, Паредес – Беренс

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Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Байер – Вольфсбург от UA-Футбол

В прошлом туре против "Штутгарта" волки показали, что могут противостоять сильным соперникам. "Байер" точно ждёт неуютный вечер, учитывая интенсивную манеру игры оппонента. Также "Вольфсбург" запросто может найти свой гол, как они это делали в 7 из 8 последних туров. Так что ждём победы хозяев и голов с обеих сторон. Ставка: победа "Байера" + тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.82.