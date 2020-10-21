Реал - Шахтер. Прогноз на матч

21 октября для "Шахтера" стартует новый еврокубковый сезон. Чемпион Украины в 15-й раз сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов. Соперником команды Луиша Каштру станет мадридский "Реал". Напомним, что в прошлый раз команды встречались не так уже и давно. Пять лет назад во Львове мадридцы едва унесли ноги, пропустив в концовке матча за 11 минут сразу три мяча. Кстати, аналитики Parimatch, титульного партнера "Шахтера", прогнозируют, что и эта игра будет результативной. 65% на то, что мы увидим не меньше трех голов.

Конечно, сейчас встретятся уже совсем другие команды, но от этого их противостояние не становится менее интересным. "Реал" и "Шахтер" чемпионы своих стран, оба хотят выйти в плей-офф Лиги чемпионов и сделают все, чтобы удачно стартовать в турнире.

Накануне этого матча у горняки сдали тест на коронавирус и уже получили результаты. Все они - отрицательные, включая тесты 9 футболистов, у которых обнаружили болезнь 8 октября. Так что в игре с галактикос тренерский штаб "Шахтера" сможет вновь рассчитывать на ряд ключевых футболистов. Перед поездкой в Мадрид горняки в чемпионате Украины катком прошлись по ФК "Львов" - 5:1. А вот "Реалу" не повезло, команда на своем поле уступила новичку Примеры "Кадису".

"Реал" - "Шахтер"

Прогноз: "Реал" забьет в первом тайме. Коэффициент: 1,44

После домашнего фиаско "Реал" сделает все, чтобы реабилитироваться. С первых минут команда побежит вперед, чтобы как можно раньше выйти вперед. В предыдущих матчах мадридцам удавалось забить горнякам до перерыва. Можем предположить, что и в этот раз "Реал" попытается не затягивать с развязкой, чтобы затем попытаться сэкономить силы. Это может вновь пойти на руку "Шахтеру", который всегда готов наказать грандов за лишнюю расслабленность.

"Реал" - "Шахтер"

Прогноз: Обе команды забьют. Коэффициент: 1,88

С кем бы не встречался "Шахтер", команда всегда заряжена на победу, она привыкла быть активной на поле и забивать. За это болельщики и любят горняков, они играют до последнего не просто с желанием отметиться голом, а и стараются переломить ход поединка, сколько бы времени до финального свистка не оставалось. "Реал" в прошлом сезоне в групповом этапе пропустил 8 мячей. Из команд вышедших в плей-офф Лиги чемпионов еще только трем забивали больше. Скорее всего, и в этот раз нас ждет результативная игра, в которой мы увидим голы в ворота как гостей, так и хозяев.

"Реал" - "Шахтер"

Прогноз: "Шахтер" забьет во втором тайме. Коэффициент: 2,5

Во всех матчах чемпионата Украины этого сезона "Шахтер" обязательно забивал во втором тайме. Даже тогда, когда исход матча был понятен (первый тайм матча с ФК "Львов" завершился со счетом 4:1). Да и прошлая встреча с "Реалом" получилась для "Шахтера" голевой тоже после перерыва. Поэтому, мы вполне можем спрогнозировать, что в этот раз вторая половина игра сложиться для горняков успешно и, главное, результативно.