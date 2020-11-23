Динамо – Барселона. Есть ли шансы против Барсы без Месси?

В третьем туре "Динамо" уступило в гостях "Барселоне" и практически потеряло шансы на выход в плей-офф Лиги Чемпионов. Но это поражение, за которое не стыдно. Удастся ли в Киеве "Динамо" замахнуться на большее?

Коэффициенты Favbet: 4.9 – 4.3 – 1.7

Предыдущая игра вышла яркой, моментов у обеих команды было море, и счет вполне мог быть, например, 4:4. Но великолепную игру продемонстрировали вратари. И если от тер Штегена это можно было ожидать, то 18-летний дебютант Лиги Чемпионов Руслан Нещерет приятно удивил. Он сделал 12 сейвов и даже попал в символическую сборную тура по версии Whoscored.

Впрочем, в ответном матче Нещерет вряд ли сыграет. Причина по нынешним временам стандартная – позитивный тест на коронавирус. По той же причине не помогут киевлянам и Виктор Цыганков, Жерсон Родригес, Денис Попов и Артем Шабанов.

Но и у "Барселоны" проблем хватает. В субботу каталонцы впервые за 10 лет проиграли в чемпионате мадридскому "Атлетико", и уже отстают от "матрасников" на 9 очков. Побороться за чемпионский титул в Испании "Барселоне" в этом сезоне будет сложно. В придачу ко всему "блаугранас" надолго потеряли двух основных защитников – Жерара Пике и Серджи Роберто. А буквально за день до матча с "Динамо" стало известно, что Рональд Куман решил предоставить отдых Лионелю Месси и Фрэнки до Йонгу.

Несмотря на все проблемы, "Барселона" считается фаворитом матча. Тем более, после неудачи в чемпионате "каталонцы" точно постараются вернуть себе уверенность победой в матче ЛЧ

Класс "Динамо" значительно ниже, но в этой Лиге Чемпионов команда Луческу вполне достойно выглядела как против "Ювентуса", так и против "Барселоны". И шансы зацепиться за ничью у киевлян есть. Особенно, если "Динамо" сыграет дисциплинированно в обороне. Без Месси, Фати и Дембеле (участие француза тоже под вопросом) атакующий потенциал "Барсы" значительно падает. Как, впрочем, и креатив в атаке "Динамо" без Цыганкова и Родригеса. Так что много голов не ждем – при данных обстоятельствах три мяча это максимум. Ну а если верите в Динамо, то можно даже рискнуть и поставить на то, что "бело-синие" не проиграют. Когда еще, если не сейчас?

Оптимистический прогноз: Динамо не проиграет – 2.2

Надежный прогноз: тотал матча меньше (3.5) – 1.52