Ювентус - Ференцварош. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов

24 ноября. 22:00. Лига Чемпионов. Группа G. Четвёртый тур

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Ференцварош"

Главный арбитр: Даниэль Зиберт (Германия)

Главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло называет матч против "Ференцвароша" финалом. Он открыто желает решить вопрос выхода из группы и далее предоставить отдых лидерам. Он многого требует от подопечных, призывает не смотреть на результат первого матча. Криштиану Роналду также настроен на максимум и в отличном настроении. Что может противопоставить этому "Ференцварош"? Сергей Ребров говорит об игре за честь клуба и страны, не желает фокусироваться на одном сопернике и верит в лучшее, если удастся избежать лёгких ошибок. Но удастся ли?

На перерыв на матчи сборных "Ювентус" уходил хмурым, и лишь с семью очками в пяти предыдущих матчах лиги на поле. Это заставило Пирло заявить об окончании переходного периода и перейти к кнуту, к гораздо более жёстким заявлениям. Перед матчем против "Кальяри" он требовал проявить другой дух борьбы и страсть и не возвращаться без победы. После лучшего выступления в сезоне (2:0) заявил, что команда ещё ничего не сделала и в субботу просто отыграла хорошо. "Нужно продолжить, иначе мы не будем Топ-командой и иначе победа над "Кальяри" будет бесполезной".

В субботу "Юве" и вправду напомнил о лучших временах, временах лёгкого удушения соперников. Полное доминирование в первом тайме и высокий прессинг, лишь четыре пропущенных удара, интересные контратаки во втором. Сам Пирло признал правильный настрой на матч, ожидает, что он усилит веру в себя. Вместе с тем, память о двух месяцах лишь с одним "сухим" матчем (в Киеве), об апатии и драматичной потере преимущества над "Лацио", о провале против "Барселоны", ничьих с "Кротоне" и "Вероной" свежа. Да и в Будапеште в первом тайме хозяева часто атаковали.

"Ференцварош" чувствует, что в том матче заслуживал лучший результат, чем 1:4. Что пропускал из-за своих грубейших ошибок и мог извлечь больше из своих атак до перерыва. Он жаждет реванша. В лигу вернулся со скромной победой в гостях над "Гонведом" (1:0) благодаря "пушке" левого защитника Хайстера. Ребров не отрицал, что его команда создала меньше, чем обычно, говорил о прессинге соперника и всегда сложном дерби. Тем не менее, совершенно не беспокоился. В НБ1 Фради дают результат, уверенно лидируют, а в ЛЧ будет совершенно другой настрой.

Кадры

"Ювентусу" постоянно не хватает центральных защитников. К Кьеллини и Бонуччи после субботы добавился Демираль. Придётся бросать в бой Данило, играющего без перерывов, Де Лихта, отыгравшего первый матч после августовской операции (следует отметить - замечательно). Неготовность Кьезы к "старту" увеличит и нагрузку на фланги. Впрочем, там проснулся Бернардески. Алекс Сандро готов к первому "старту" в сезоне. Опорники Артур и Рабио набирают форму, Бентанкур и МакКенни также здесь. Даже Пауло Дибала, по словам тренера, наконец-то готов.

Особое внимание, разумеется, уделяется Морате и Криштиану Роналду. Они уже забили 14 мячей за клуб на двоих и отлично взаимодействуют. Первый ассистировал второму в субботу, также забивал за Испанию в историческом матче против немцев. А КР7 благодаря дублю в ворота "Кальяри" обошёл Ференца Пушкаша по голам во взрослой карьере.

У Фради проблема слева в обороне. Неясно, отправят ли в изоляцию Ботку, контактировавшего с больным коронавирусом, неясна судьба Чивича. Остаётся слабый в обороне Хайстер. Справа как раз готов лучший - капитан Ловренчич активно играл в третьем туре. Ковачевич вернётся в центр обороны. Харатин добавил по сравнению с матчем против "Динамо". С ним в центре поля выйдут двое из тройки Сомалия-Лайдуни-Сигер. Все мобильны, первые двое мощнее, третий умнее и лучше угрожает воротам. На флангах атаки выздоровели быстрые Узуни и Нгуен, Зубков также готов.

Главным вопросом остаётся центр атаки. Оставит ли Ребров "фальшивую девятку" Исаэля, почти бесполезного в угрозе воротам? Либо перейдёт к настоящему форварду Боли, забивавшему и "Динамо", и "Юве" после выходов на замену? А может, кто-то из вингеров займёт это место?

"Ювентус": Щесны, Куадрадо, Де Лихт, Данило, Сандро, Рабио, Бентанкур, Кулушевски, Бернардески, Мората, Криштиану Роналду

"Ференцварош": Дибус, Ловренчич, Блажич, Ковачевич, Хайстер, Харатин, Сомалия, Сигер, Узуни, Боли, Нгуен

Статистические факты

"Ювентус" выиграл восемь из своих десяти последних матчей Лиги Чемпионов. Два остальных проиграл ("Барселоне" и "Лиону"), не забив в них ни одного мяча. В шести из десяти матчей он пропускал.

В шести из последних семи матчей Лиги Чемпионов (включая Квалификацию) с участием "Ференцвароша" были забиты как минимум три мяча. Седьмой завершился со счётом 0:0.

Прогноз: Ювентус - Ференцварош 3:1, тотал больше 3.5

Разница в уровне очевидна. Пирло ещё и заявляет, что не потерпит падений сфокусированности, Войцех Щесны уверяет, что недостатка мотивации в Лиге Чемпионов не может быть. А в "Ференцвароше" ещё и не собираются отказываться от своей игры. То есть - от прессинга, выдвижения крайних защитников, выхода из обороны через короткий пас. Всё это стоило команде 11-ти пропущенных. Небольшой шанс венгров - в скорости Нгуена, Зубкова и Узуни против ослабленной обороны итальянцев. И в неточности "Юве", ведь вратари его соперников редко сильно заняты.