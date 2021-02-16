РБ Лейпциг - Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Лига чемпионов, 1/8 финала. Первый матч

15 февраля. Будапешт, “Пушкаш Арена”

“РБ Лейпциг” 22:00 “Ливерпуль”

Телетрансляция – Футбол 2, Воля TV, Megogo, OLL.TV

Когда состоялась жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов, “Ливерпуль” вместе с “Тоттенхэмом” возглавлял турнирную таблицу АПЛ, и “РБ Лейпциг” считался если и не легким, то не самым непроходимым соперником на стадии 1/8. Как все изменилось за два месяца! “Ливерпуль” скатился на шестое место и уступает лидеру “Манчестер Сити” уже 13 очков, сыграв на матч больше. “Красные” набрали на 27 пунктов меньше, чем на этой стадии в прошлом сезоне. “Ливерпуль” все равно остается фаворитом в противостоянии с РБ, но шансы немецкого клуба оцениваются не так низко.

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“РБ Лейпциг” выиграл все домашние матчи в группе Лиги чемпионов, справившись с “Пари Сен-Жерменом”, “Башакшехиром” и с “Манчестер Юнайтед” в последнем туре. Однако предстоящий матч с “Ливерпулем” можно назвать домашним только условно. Жителям Великобритании запрещен въезд в Германию, и для “Ливерпуля” не сделали исключение. Игра состоится в Будапеште. Вполне вероятно, что в столице Венгрии состоится и ответная игра. При этом правило выездного гола никто не отменял.

Результаты “Ливерпуля” удручающие – “красные” проиграли три последних матча чемпионата. В десяти последних поединках АПЛ у “Ливерпуля” только две победы, три ничьи и пять поражений. 33 несчастья навалились на команду Юргена Клоппа. Травмы трех основных центрбеков (Ван Дейк, Гомес, Матип) вынудили немецкого тренера иногда играть с двойкой центрхавов (Фабиньо-Хендерсон) в защите. Из-за этого команда стала не только хуже защищаться, но и атаковать.

Иногда “Ливерпуль” попросту не знает, что делать с хорошо защищаюмся соперником, как это было в игре с “Брайтоном” (0:1), когда “красные” на протяжении всего матча выполняли бесконечные, безрезультатные навесы в штрафную “чаек”. Также из-за травмы Жоты у троицы нападения Салах - Мане - Фирмино нет альтернатив. Футболисты резерва не оправдывают ожиданий. Спад в результатах приводит к потере уверенности в себе. Из-за грубых ошибок Алиссона, которого можно отнести к топ-3 киперам мира, “Ливерпуль” пропустил три гола в матчах с “Манчестер Сити” и “Лестером”, проиграв эти встречи. Не помогают “красным” и родные стены. До января “Ливерпуль” не проигрывал на “Энфилде” 68 матчей, но последние три домашних поединка АПЛ закончились для “красных” поражениями. Это произошло впервые с 1963 года. Юрген Клопп признает, что настроение в команде не лучшее.

Совсем иная ситуация в “Лейпцига”. Своими успехами в двух последних сезонах “Ливерпуль” максимально поднял планку ожиданий. “РБ Лейпциг” – это проект, который продолжает развиваться. РБ только второй раз в своей истории сыграет в плей-офф Лиги чемпионов. В чемпионате Германии команда из Саксонии занимает в турнирной таблице комфортное второе место, отставая от “Баварии” на пять очков. На пять пунктов РБ опережает и “Айнтрахт” с “Вольфсбургом”.

Юлиан Нагельсманн продолжает активно экспериментировать со схемами и ролями футболистов. В последних играх тренер “Лейпцига” предпочитает использовать формацию 3-1-4-2.

В прошлую пятницу стало известно, что “Бавария” активирует опцию выкупа центрбека РБ Дайо Упамекано. Возможно, после прояснения ситуации со своими будущим, игра французского защитника улучшится. Пока его сезон складывается весьма посредственно. В свою очередь, “Лейпциг” подписал за 18 млн евро у “Манчестер Сити” Анхелиньо. Это хорошая инвестиция, учитывая как испанский фулбек усилил игру РБ.

В матче с “Ливерпулем” Нагельсманн на сможет рассчитывать на Эмиля Форсберга. Также пока только восстанавливается Лаймер и новичок команды Собослаи.

Ориентировочные составы

“РБ Лейпциг”: Гулачи – Клостерманн, Упамекано, Орбан – Кампль – Мукиэле, Забитцер, Ольмо, Анхелиньо – Нкунку, Поульсен

“Ливерпуль”: Алиссон – Александер-Арнольд, Кабак, Хендерсон, Робертсон – Алькантара, Вейналдум, Джонс – Салах, Фирмино, Мане

Прогноз на матч РБ Лейпциг – Ливерпуль

“РБ Лейпциг” в пятый раз в своей истории встретится с английским клубом. В прошлом розыгрыше ЛЧ “быки” дважды обыграли “Тоттенхэм” (1:0, 3:0) в 1/8, а в группе 2020/21 они обменялись победами с “Манчестер Юнайтед” (0:5, 3:2). “Ливерпуль” не проигрывает немецким командам с 2002 года, показатели последних 18 матчей – 11 побед, шесть ничьих, одно поражение. “Красные” крайне успешны в плей-офф с немецкими командами в Лиге чемпионов, выиграв 15 из 17 противостояний. Станет ли Нагельсманн преградой для Клоппа? Это будет интересное тактическое противостояние. Среди всех 16 команд, который вышли в плей-офф ЛЧ, “РБ Лейпциг” был в групповой стадии самым прессингующим коллективном. “Ливерпуль” лидер по другому показателю – вертикальные атаки. Вероятно, обе команды раскроют все карты перед друг другом уже во второй игре, а в первом матче будут действовать в осторожной манере. “Ливерпуль” постарается не пропустить, чтобы не допустить такого коллапса, как в игре с “Лестером”, РБ постарается избежать выездного гола от гостей. Прогноз – ничья 0:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.