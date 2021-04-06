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Прогноз Александра Шовковского на матчи Лиги чемпионов
На этой неделе будут сыграны первые матчи четвертьфинала Лиги чемпионов. Как могут завершиться эти противостояния анализирует эксперт Parimatch Александр Шовковский.
Прогноз на матч "Реал" - "Ливерпуль": команды забьют больше 2.5 голов. Коэффициент 1.8
Мадридцы выиграли 5 из 6 последних матчей в ЛЧ (1 поражение), хотя перед этим они не побеждали в 4 подряд поединках ЛЧ (1 ничья, 3 поражения). На своем поле в ЛЧ у "Реала" серия из 3 побед.
Перед матчем с "Ливерпулем" команда Зинедина Зидан победила в Ла Лиге "Эйбар" 2:0 (Асенсио, Бензема). "Реал" не проигрывает во всех турнирах уже 11 матчей (9 побед, 2 ничьи). В чемпионате мадридцы вернулись на второе место и сократили отставание от "Атлетико" до 3 очков. Правда, в "Атлетико" матч в запасе.
В 9 предыдущих матчах в ЛЧ "Ливерпуль" одержал 7 "сухих" побед (1 ничья, 1 поражение). Единственное поражение команда Клоппа потерпела на своем поле от "Аталанты" (0:2). На выезде "Красные" выиграли 4 из 6 последних матчей ЛЧ (1 ничья, 1 поражение). На чужом поле "Ливерпуль" в последний раз проиграл "Атлетико" в феврале прошлого года (0:1).
В АПЛ команда Клоппа занимает пятое место, отставание от топ-4 - 2 очка. В последнем туре "Ливерпуль" победил на выезде "Арсенал" 3:0 (Жота-2, Салах). "Красные", впервые с июня 2020 года, не пропускают уже 3 матча подряд.
Команды обменяются голами, учитывая форму Бензема и Салаха. "Ливерпуль" и хотел бы все решить в Мадриде, но "Реал" не даст себя перебежать и пережать.
Прогноз на матч "Манчестер Сити" - "Боруссия" Дортмунд: победа хозяев. Коэффициент - 1.4
Преимущество "Ман Сити" над ближайшим преследователем в чемпионате Англии составляет 17 очков. "Манчестер Юнайтед" сыграл на два матча меньше, но в любом случае отрыв очень большой. Именно МЮ - единственная команда, которая победила "Сити" за последние четыре с половиной месяца. У команды Пепа Гвардиолы одно поражение в последних 34 матчах во всех турнирах.
До встречи с "Юнайтед" "Манчестер Сити" выиграл 21 матч подряд, после - снова начал побеждать. Сейчас в "Сити" пять побед подряд с общим счетом 14:2. Лишь в одном из последних девяти матчей "Сити" забил меньше двух голов.
В середине декабря "Боруссия" сменила тренера: вместо Люсьена Фавра главным стал Эдин Терзич. Тогда команда шла в Бундеслиге пятой, за шесть очков от лидера. За три месяца позиция в таблице та же, но до "Баварии" 21 очко.
В чемпионате "Боруссии" очень не хватает стабильности. В 2021 году команда проиграла "Байеру", "Боруссии" Менхенгладбах, "Фрайбург", "Баварии" и "Айнтрахта". Домашнее поражение от "Айнтрахта" 1:2 произошла как раз накануне выезда в Манчестер - 3 апреля. Всего у "Боруссии" одна победа в пяти последних матчах. В этих играх дортмундцы забили немало - девять голов, но пропустили еще больше - одиннадцать.
У "Боруссии" сейчас сложный период и много проблем. У "Манчестер Сити" - никаких, следовательно большой шаг в полуфинал команда Пепа Гвардиолы должен сделать уже в первом матча.
Прогноз на матч "Бавария" - "Пари Сен-Жермен": гости не проиграют. Коэффициент 1.9
Накануне "Бавария" выиграла главный матч сезона в Бундеслиге, обыграв на выезде главного конкурента "РБ Лейпциг" 1:0 (Горетцка). Мюнхенцы забивают уже 62 матча подряд — это рекорд для немецких клубов. "Бавария" лидирует в чемпионате, отрыв от "РБ Лейпциг" - 7 очков.
"Бавария" - действующий победитель ЛЧ. В предыдущем раунде плей-офф баварцы прошли римский "Лацио" (4:1, 2:1). Мюнхенцы вышли в четвертьфинал в девятый за 10 последних сезонов ЛЧ. За это время они не смогли преодолеть барьер 1/8 финала лишь в сезоне-2018/19, когда уступили будущему обладателю трофея - "Ливерпулю" (0:0, 1:3). Всего же "Бавария" в 19-й раз сыграет в четвертьфинале ЛЧ, что является рекордом турнира.
Поражение от "Ливерпуля" в сезоне-2018/19 пока является последней для мюнхенцев в ЛЧ. Беспроигрышная серия команды длится уже 19 поединков (18 побед, 1 ничья). А на домашнем стадионе в ЛЧ "Бавария" побеждает уже 8 матчей. В каждом из них она забивала как минимум 2 гола.
В отличие от "Баварии", парижане проиграли ключевой матч в борьбе за титул в национальном чемпионате. ПСЖ уступил дома "Лиллю" (0:1) и отдал ему первое место. Разница между претендентами на чемпионство - 3 очка. ПСЖ проиграл в чемпионате Франции 2 из 3 последних матчей.
В 1/8 финала ЛЧ ПСЖ оказался сильнее "Барселоны" (4:1, 1:1), которая до этого проходила в четвертьфинал 13 раз подряд. ПСЖ в 7 раз в своей истории будет играть на стадии 1/4 финала ЛЧ, причем в 6-е с сезона-2012/13 - это лучший результат среди всех французских клубов.
У команды Почеттино 5-матчевая серия без поражений в ЛЧ (4 победы, 1 ничья). А на выезде парижане не проиграли в 9 из 11 предыдущих встреч в ЛЧ (7 побед, 2 ничьи). Причем в гостях ПСЖ забивает как минимум один гол в течение 20 матчей в ЛЧ.
Утомленная трофеями и славой "Бавария" может элементарно недооценить этот нервный, но талантливый ПСЖ. Если пойдет игра у Мбаппе и Неймара, то гости могут даже победить в Мюнхене.
Прогноз на матч "Порту" - "Челси": победа "Порту" с форой (+1). Коэффициент - 1.6
"Порту" прошел "Ювентус", и на это можно посмотреть с двух сторон. С одной, туринцы в последнее время не слишком удачно играют в плей-офф Лиги чемпионов и вообще в плохой форме. С другой, после поражения от "Порту" "Юве" выиграл пять из следующих шести матчей. И вообще можно вспомнить банальную фразу о том, что слабых команд в плей-офф ЛЧ не бывает, поэтому "Порту" не стоит недооценивать.
В чемпионате "Порту" выиграл последние четыре матча, забив дважды в каждом. Но главный матч - против "Спортинга" в конце февраля - завершился ничьей, и команда Сержиу Консейсау отстает от лиссабонцев на семь очков. У "Спортинга" еще матч в запасе, поэтому в этом сезоне "Порту" похоже будет без чемпионства.
Тухель сменил Фрэнка Лэмпарда в конце января, и, судя по результатам, это было отличное решение руководства "Челси". Лондонская команда прошла 14 матчей без поражений: десять побед, четыре ничьи. "Челси" обыграл "Тоттенхэм", "Ливерпуль" и "Эвертон", сыграл вничью с "Манчестер Юнайтед", дважды победил "Атлетико" в Лиге чемпионов.
Беспроигрышная серия закончилась на прошлой неделе. Дома "Челси" уступил "Вест Бромвич", который идет 19-м в таблице - 2:5. Такой счет частично объясняется, изъятием Тиаго Силвы на 29 минуте, но это все равно не оправдывает команду. В гостях "Челси" с Тухеля еще не проигрывал: пять побед, две ничьи и только два пропущенных гола. Впрочем, и забили немного - семь.
Матчи "Челси" в последнее время в большинстве случаев нерезультативные - команда Тухеля почти не пропускает и мало забивает. Учитывая это, можно поставить на победу "Порту" с форой (+1). Кажется, если "Челси" и победит, то с разницей не более чем в один гол.
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