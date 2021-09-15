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Спортинг (Лиссабон) - Аякс. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 15.09.2021
Спортинг Лиссабон - Аякс: Прогноз и анонс матча ⋉ 15.09.2021 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Наверное, одна из самых интересных групп текущей Лиги чемпионов. Не по именам, а по уровню конкуренции. Немного выделяется "Боруссия" (Дортмунд), а вот "Бешикташ", "Спортинг" и "Аякс" могут строить примерно одинаковые планы относительно второго места турнирной таблицы. В первом туре "Бешикташ" попытается сдержать гостей из Дортмунда, а вот чемпионы Португалии и Нидерландов сыграют между собой.
Лига чемпионов. Группа С. Первый тур
15.09.2021. Лиссабон. "Жозе Алваладе"
Арбитр в поле - Хосе Санчес Мартинес (Испания)
"Спортинг" (Лиссабон, Португалия) 22:00 "Аякс" (Амстердам, Нидерланды)
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"Спортинг"
"Спортинг" впервые за последние девятнадцать лет стал чемпионом Португалии, поэтому не просто квалифицировался в Лигу чемпионов, а получил место в первой корзине посева. Многими "львы" воспринимались как "сладкая булочка" среди списка потенциальных соперников, однако команда Рубена Аморима спешит доказать, что зря.
Группа действительно интересная – все четыре соперника могут равноценно претендовать на первое место (хотя "Боруссия" как представитель топ-чемпионата немного выделяется). Важно будет удачно стартовать, к чему и стремится "Спортинг". Но придется справиться с волнением, ведь для многих членов этой команды это будет дебют на таком уровне. Последний раз в Лиге чемпионов "львы" играли четыре года назад.
Хозяевам не помогут дисквалифицированный Коатес и травмированный Поте. Гонсалу Инасиу – под вопросом.
Ориентировочный состав: Адан - Эсгаю, Нету, Феддаль - Порро, Пальинья, Матеус Нуньес, Винагре - Кабрал, Паулинью, Нуну Сантуш
"Аякс"
А вот "Аякс" – это завсегдатай Лиги чемпионов. Но после феерического сезона 2018/19, в котором амстердамцы дошли до полуфинала, драматически уступив там "Тоттенхэму", с результатами не клеится. Сначала "евреи" не смогли выйти из группы с "Челси", "Валенсией" и "Лиллем", затем повторился сценарий в компании с "Ливерпулем", "Аталантой" и "Мидтьюлланном". Сейчас перспектив больше, ведь и группа ровная, и команда у Эрика тен Хага мощная.
Немного досаждают кадровые неприятности. Из-за проблем со здоровьем не сыграют Кудус и Клайбер. Под вопросом участие в матче Стекеленбурга и Классена. Давно дисквалифицирован Онана.
Ориентировочный состав: Пасвеер - Мазрауи, Тимбер, Блинд, Тальяфико - Гравенберх, Классен, Альварес - Бергхейс, Алле, Тадич
"Спортинг" - "Аякс". Статистика личных встреч
Ранее команды дважды встречались между собой в еврокубках, но было это очень давно. В 1/32-й финала Кубка УЕФА 1988/89 "Спортинг" дважды победил "Аякс" со счетом 4:2 и 2:1.
"Спортинг" - "Аякс". Последние матчи команд
Последние матчи "Спортинга:
06.08.2021. Чемпионат Португалии
"Спортинг" - "Визела" 3:0
14.08.2021. Чемпионат Португалии
"Брага" - "Спортинг" 1:2
21.08.2021. Чемпионат Португалии
"Спортинг" - "Белененсеш" 2:0
28.08.2021 Чемпионат Португалии
"Фамаликао" - "Спортинг" 1:1
11.09.2021. Чемпионат Португалии
"Спортинг" - "Порту" 1:1
Последние матчи "Аякса":
07.08.2021. Суперкубок Нидерландов
"Аякс" - ПСВ 0:4
14.08.2021. Чемпионат Нидерландов
"Аякс" - "Неймеген" 3:0
22.08.2021. Чемпионат Нидерландов
"Твенте" - "Аякс" 2:2
29.08.2021. Чемпионат Нидерландов
"Аякс" - "Витесс" 5:0
11.09.2021. Чемпионат Нидерландов
"Зволле" - "Аякс" 0:2
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"Спортинг" - "Аякс". Турнирное положение команд
Конкуренты "Спортинга" и "Аякса" свой очный матч начнут почти на два часа раньше, поэтому на момент стартового свистка Хосе Санчеса Мартинеса участники отчетного поединка будут знать результат матча между "Бешикташем" и "Боруссией". Но пока страница чиста.
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"Спортинг" - "Аякс". Ставка и коэффициенты
"Спортинг" - "Аякс". Прогноз на матч от UA-Football
Ничья 2:2. Букмекеры отдают небольшое преимущество гостям, но в целом котировки подтверждают тот факт, что команды примерно равны. Напрашивается прогноз и ставка на результативность – обе забьют и подарят зрителям красивое зрелище.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
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