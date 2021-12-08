Зальцбург - Севилья. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 08.12.2021

Уже сегодня в Зальцбурге состоится матч заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов 2021/22, в котором одноименный клуб встретится с испанской "Севильей". При этом в турнирной таблице группы G сложилась очень интересная ситуация, при которой все четыре команды все еще имеют шансы на выход в плей-офф.

Лига чемпионов, 6-й тур

08.12.2021, 22:00, Ред Булл Арена (Зальцбург)

Арбитр: Славко Винчич (Словакия)

Трансляция: MEGOGO

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Зальцбург

На внутренней арене команда в последнее время выглядит не очень ярко, хоть и занимает первую строчку чемпионата с большим отрывом. "Зальцбург" после 17-ти туров соревнования имеет в активе 42 очка, а ближайший преследователь, "Вольфсбергер", лишь 30. В последних пяти матчах клуб лишь два раза победил, в то же время два раза сыграв вничью и потерпев одно поражение. К слову, проиграл гранд австрийского футбола скромной "Аустрии Клагенфурт".

В Лиге чемпионов дела клуба обстоят не намного лучше. В первых трех турах команда смогла набрать семь очков, но уже в следующих двух – ноль. В пассиве "Зальцбурга" – поражение "Вольфсбургу" (1:2) и "Лиллю" (0:1) . При этом в обеих встречах клуб играл на выезде. Для гарантированной путевки в плей-офф команда должна только побеждать "Севилью". Однако, вряд ли клуб Лопетеги имеет планы на поражение завтра, ведь у испанцев ситуация еще более плачевная.

Серьезной помехой сегодня может стать большое количество травмированных в составе команды Матиаса Яйссле. В лазарете сейчас сразу пять футболистов. Среди них – Альберт Вальчи, Златко Юнузович, Максимилиан Вебер, Бернардо и Брайан Око. В предыдущих турах Лиги чемпионов вне игры было еще больше игроков, и этот фактор очень даже существенно сказался на результате.

Севилья

Ни для кого не секрет, что сейчас команда Лопетеги делает акцент именно на Ла Лиге. Имея достаточно сильный состав, тренер хочет добиться результата на фоне ослабленной "Барселоны" и неуверенной игры "Атлетико". В последних пяти турах Ла Лиги команда проиграла только "Реалу" (2:1) на выезде. Кроме этого, если не считать ничью с "Алавесом", клуб демонстрирует уверенный футбол и уже занимает второе место в таблице (31 очко). Больше только у "Реала" (39 пунктов).

В Лиге чемпионов успех команды намного менее яркий. В первых трех турах "Севилья" неизменно играла вничью, а в четвертом и вообще проиграла "Лиллю" (2:1). Однако победа в прошлом матче над "Вольфсбургом" (2:0) позволила клубу занять третье место в группе и получить шансы на плей-офф. Напомним, "Зальцбург" в то же время имеет 7 очков, а лидирующий "Лилль" – 8 пунктов. Победа сегодня будет значить для подопечных Лопетеги гарантированный выход в весеннюю стадию соревнования. Впрочем, и для "Зальцбурга" цена трех очков именно такова.

Как и для команды соперника, травмы для "Севильи" являются достаточно серьезной проблемой. Завтра не сыграют сразу несколько лидеров клуба: Маркос Акунья, Хесус Навас, Сусо, Эрик Ламела и Юссеф Эн-Несири. Однако у наставника уже есть опыт замены важных исполнителей в матчах внутреннего чемпионата, и это вряд ли станет для него глобальным вопросом.

Турнирная таблица

Ставки и коэффициенты

Прогноз от сайта UA-Футбол

Обе команды прекрасно понимают турнирное значение сегодняшнего матча. "Севилья" вряд ли собирается проигрывать и продолжать выступления в Лиге Европы, ведь у руля клуба уже давно не Унаи Эмери. "Зальцбург" в свою очередь попытается помешать планам испанцев на три очка. Однако яркая победа в пятом туре ЛЧ и прекрасные выступления в Ла Лиге свидетельствуют о высоком уровне подготовки гостей. Прогноз: победа "Севильи", ТБ 2,5.