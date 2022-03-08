Ливерпуль - Интер: Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 08.03.2022



"В этот вечер понадобится "Сумасшедший Интер", - заявили в Gazzetta Dello Sport. Николо Барелла воспользовался тем же термином. "Задача очень сложна, но мы "Сумасшедший Интер", так что все может быть". "Pazza" миланский клуб называют давно, именно из-за склонности к матчам с совершенно непредсказуемым, часто диким развитием событий. "Ливерпулю" же дикость как раз совсем не нужна. А нужно просто доехать до 1/4 финала Лиги Чемпионов на круиз-контроле. Чей план сработает?

8 марта. 22:00. Лига Чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

Ливерпуль. "Энфилд"

"Ливерпуль" - "Интер"

Главный арбитр: Антонио Матеу Лаос (Испания)

Результат первого матча - 2:0 в пользу "Ливерпуля"

Разговоры о Pazza косвенно подтверждают, что в обычной ситуации шансов у "Интера" немного. Дома он отыграл мощные 70 минут. Юрген Клопп, Фабиньо признали, что играл лучше, что "Ливерпулю" пришлось держаться под давлением. Тем не менее, результат отличный для англичан. А теперь игра на "Энфилде", где не проигрывали ни в одном турнире с седьмого марта 2021-го года. То есть 28 матчей (21 победа). На стадионе, который, как подтвердил экс-игрок команды Кристиан Циге, вселяет ужас во всех гостей.

К тому же, в целом "Интер" в плохой форме. Поражение в Миланском дерби после опять же около 70-ти минут доминирования задало темп всему февралю. Он не побеждал в пяти матчах подряд во всех турнирах, не забивал 424 минуты подряд. Прервал эту серию в пятницу 5:0, но лишь над последней командой Серии А "Салернитаной", которую переигрывал с точно таким же счетом в первом круге. А "Ливерпуль" с семью победами в лиге подряд и 12-ю во всех турнирах, восемью матчами из них без пропущенных.

Есть и замечания к форме мерсисайдцев. Они играют без отдыха и не блестяще. В финале Кубка Лиги против "Челси" доигрались до ударов вратарей в серии пенальти, затем переиграли дома в Кубке "Норвич" со счетом 2:1 и в лиге "Вест Хэм" - 1:0. Клопп не был доволен игрой, спасение Александера-Арнольда с линии ворот Энди Робертсон назвал важнейшим в матче АПЛ. Это, а не удар Трента, ставший ассистом Мане. Но ведь "Интер" в это время проигрывал дома "Сассуоло" (0:2) и не забивал 19-ой команде Серии А "Дженоа".

"Ливерпуль" в свете результата первого матча и плотного календаря вряд ли будет форсировать события. А вот собирается ли прессинговать "Интер"? Даже в клубе фактически признают, что шансов на выход в четвертьфинал мало и ищут хорошее выступление, что принесет уверенность на будущее. Но не будут ли думать о плотной борьбе в Серии А? Симоне Индзаги заявляет, что крайне важно забить гол в первом тайме, Клопп вовсе не считает, что соперник приехал в Ливерпуль туристами. Но на сколько его хватит?

Кадры

Барелла из-за дисквалификации пропускает оба матча. Клопп не скрывал радости по поводу этого, отвешивая немало комплиментов полузащитнику. И вправду серьезная потеря. Артуро Видаль, очень хорошо игравший в первом матче, попробует восполнить. Другие места в опорной зоне также ослаблены. Марсело Брозович и Хакан Чалханоглу сильно устали. Зато оборона не пропускала в трех матчах подряд. Форвардов Лаутаро Мартинеса и Эдина Джеко прорвало в пятницу. Для них важны голы, и не важно против кого.

Клопп, скорее всего, побережет автора первого гола в первом матче Фирмино. Роберто может и не оказаться в заявке. Повреждения Алькантары, Жоты и Матипа могут отправить их на скамью запасных, а то и также на трибуны. Зато Салах, автор восьми мячей в розыгрыше, в том числе и второго в первом матче, должен остаться. Как и Мане с Луисом Диасом. От скорости и дриблинга последнего в Англии уже в восторге. Робертсон и ТАА также не получат отдых. Матипа в центре обороны подменит Конате.

В центре поля лишними, скорее всего, останутся Милнер, Окслейд-Чемберлен и игравший в первом матче юный Эллиотт.

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Кейта, Хендерсон, Салах, Мане, Диас

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Де Фрай, А. Бастони, Думфриз, Брозович, Видаль, Чалханоглу, Перишич, Джеко, Лаутаро Мартинес

Статистика

До этого матча команды встречались пять раз. В полуфинале Кубка Чемпионов сезона 1964/65 "Интер" уступил в гостях со счетом 1:3, но победил дома со счетом 3:0. В 1/16 финала Лиги Чемпионов в сезоне 2007/08 дважды победил "Ливерпуль" - 2:0 и 1:0. Таким образом, в трех последних очных матчах он не пропускал

"Ливерпуль" забил как минимум два мяча в каждом из семи своих матчей нынешнего розыгрыша Лиги Чемпионов. "Интер" не забивал в этом турнире уже в течение 203-ех минут

"Ливерпуль" не проигрывал дома ни в одном турнире год и один день, за это время выиграв 21 матч и семь сведя вничью. В Лиге Чемпионов он не проигрывал дома с 25-го ноября 2020-го года. Тогда он уступил итальянской "Аталанте" со счетом 0:2. Один из голов забил январский новичок "Интера" Робин Гозенс

В трех последних домашних матчей в турнире против итальянских команд подопечные Клоппа победили лишь однажды. "Милан" в групповом турнире нынешнего сезона со счетом 3:2. Перед поражением от "Аталанты" они также не переиграли дома "Наполи" - 1:1

"Интер" проиграл в четырех из пяти своих предыдущих визитов в Англию в рамках Лиги Чемпионов. Победа была одержана над "Челси" в сезоне 2009/10, в котором выиграл турнир

Алессандро Бастони сегодня должен провести свой 101-й матч за "Интер" во всех турнирах. В апреле ему исполнится 23

Лаутаро Мартинес забил три мяча с игры во всех турнирах в 2022-ом году. Все - в пятницу в ворота "Салернитаны"

Прогноз: Ливерпуль - Интер 3:1

В истории плей-офф Лиги Чемпионов лишь "Манчестер Юнайтед" возвращался с домашнего поражения с разницей в два мяча в первом матче. Никаких предпосылок для подобного нет. Хотя и "Ливерпуль" устал и игрой в последних матчах недоволен. А "Интер" хочет поправить несправедливый, по его мнению, результат первого матча. Впрочем, итальянцы, которые на этой стадии впервые за десять лет, и по форме, и по общему уровню, и по опыту гораздо слабее