Копенгаген - Манчестер Сити. Анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов на 11.10.2022

Лига чемпионов, группа G, четвертый тур

11 октября 2022. Копенгаген, “Паркен”

“Копенгаген” 19:45 “Манчестер Сити”

Телетрансляция – Megogo Футбол 1

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Первый матч между “Манчестер Сити” и “Копенгагеном” отчетливо продемонстрировал соотношение сил между командами: “Сити”, как сильнейшая команда в мире, и “Копенгаген”, как седьмой коллектив своей лиги. В ответной игре на “Паркене” датская команда постарается выглядеть так не безнадежно.

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Новости Копенгагена

“Я ожидаю невероятно сложный матч”, – говорит главный тренер “Копенгагена” Якоб Неструп. Для 34-летнего тренера поединок против “Сити” будет четвертым в качестве главного тренера “Копенгагена”. В первом матче чемпионата Дании под руководством Неструпа “Копенгаген” минимально переиграл “Орхус” (1:0), а во втором едва не нанес поражение лидеру первенства “Норшелланну”, но пропустил гол в ответ на 90+3 минуте (1:1), имея превосходство в количестве созданных моментов.

Единственная, на данный момент, неудача Неструпа – поражение в выездной игре с “Манчестер Сити”. Однако с “горожанами” на данный момент справиться, наверное, не способен никто, поэтому к разгромному поражению нужно отнестись с пониманием.

Неструп надеется, что во второй игре против “Сити” у его команды будет больше владения и игроки “Копенгагена” спокойно смогут распоряжаться мячом, кроме того, он надеется на поддержку трибун на “Паркене”. Кадровая ситуация у “Копенгагена” не самая приятная – травмированы Зека, Амоу, Фальк, Оскарссон, Бабакар, Карамоко, Корнелиус и Вавро.

Новости Манчестер Сити

“Манчестер Сити” выиграл последние шесть матчей во всех турнирах, забив в них впечатляющие 24 гола.

В последнем матче перед во второй встречей с “Копенгагеном”, “Манчестер Сити” разгромил в чемпионате Англии “Саутгемптон”. Свой двадцатый гол за “горожан” забил Эрлинг Холанд, еще по мячу добавили Канселу, Фоден и Марез.

Пеп Гвардиола не дал определенного ответа, сыграет ли Холанд в выездном матче с “Копенгагеном”, но тренер “Сити” не раз давал понять, что он предпочитает начинать поединки с норвежцем в старте. “Горожане” часто решают все свои вопросы в первом тайме, что позволяет Гвардиоле делать замены в последние 20-30 минут, распределяя игровое время между всеми футболистами.

По-прежнему травмированы, и не сыграют против “Копенгагена” Джон Стоунз, Кайл Уокер и Калвин Филлипс.

Статистика команд, цифры и факты

“Копенгаген” проиграл только один из 13 домашних матчей в групповом раунде Лиги чемпионов (шесть побед, шесть ничьих).

“Манчестер Сити” выиграл шесть последних матчей во всех турнирах с общим счетом 24-4.

“Манчестер Сити” победил во всех домашних матчах сезона 2022/23, но дважды оступался на выезде, сыграв вничью в АПЛ с “Ньюкаслом” (3:3) и “Астон Виллой” (1:1).

В прошлом сезоне “горожане” проиграли выездные матчи группы ЛЧ против “Пари Сен-Жермен” (0:2) и “РБ Лейпциг” (1:2).

Эрлинг Холанд забил двадцать голов в 13 матчах за “Манчестер Сити”, в Лиге чемпионов у норвежца всего 28 голов в 22 поединках.

Последние пять матчей Копенгагена и Манчестер Сити

Копенгаген

08.10 “Норшелланн” 1:1 (Суперлига)

05.10 “Манчестер Сити” 0:5 (Лига чемпионов)

02.10 “Орхус” 1:0 (Суперлига)

18.09 “Мидтьюлланн” 1:2 (Суперлига)

14.09 “Севилья” 0:0 (Лига чемпионов)

Манчестер Сити

08.10 “Саутгемптон” 4:0 АПЛ) 05.10 “Копенгаген” 5:0 (Лига чемпионов) 02.10 “Манчестер Юнайтед” 6:3 (АПЛ) 17.09 “Вулверхэмптон” 3:0 (АПЛ) 14.09 “Боруссия” Дортмунд 2:1 (Лига чемпионов)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Манчестер Сити" 3 3 0 0 11-1 +10 9 2 "Боруссия" Дортмунд 3 2 0 1 8-3 +5 6 3 "Севилья" 3 0 1 2 1-8 -7 1 4 "Копенгаген" 3 0 1 2 0-8 -8 1

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Личные встречи

До матча на прошлой неделе, который закончился победой “горожан” 5:0, “Манчестер Сити” и “Копенгаген” встречались в третьем раунде Кубка УЕФА в 2009 году. В Дании команды сыграли 2:2, в Англии “горожане” выиграли 2:1.

Где смотреть матч Копенгаген – Манчестер Сити

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Ориентировочные составы

“Копенгаген”: Грабара – Кристиансен, Хочолава, Лунд, Дикс – Йоханнессон, Лерагер, Стаменич – Дарами, Харальдссон, Классон

“Манчестер Сити”: Эдерсон – Канселу, Диаш, Лапорт, Гомес – Де Брюйне, Гюндоган, Силва – Фоден, Холанд, Грилиш

Ставки и Коэффициенты на матч Копенгаген – Манчестер Сити

Прогноз на матч Копенгаген – Манчестер Сити от UA-Football

Сложно найти какой-то ценный коэффициент в матче двух настолько неравных команд. Можно спрогнозировать, что “Манчестер Сити” вновь не пропустит и забьет больше трех мячей. Прогноз – победа “Манчестер Сити” 4:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.