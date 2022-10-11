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Копенгаген - Манчестер Сити. Анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов на 11.10.2022
Копенгаген – Манчестер Сити: Прогноз и анонс матча ⋉ 11 октября 2022 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Лига чемпионов, группа G, четвертый тур
11 октября 2022. Копенгаген, “Паркен”
“Копенгаген” 19:45 “Манчестер Сити”
Телетрансляция – Megogo Футбол 1
Текстовая трансляция – UA-Футбол
Первый матч между “Манчестер Сити” и “Копенгагеном” отчетливо продемонстрировал соотношение сил между командами: “Сити”, как сильнейшая команда в мире, и “Копенгаген”, как седьмой коллектив своей лиги. В ответной игре на “Паркене” датская команда постарается выглядеть так не безнадежно.
- Новости Копенгагена
- Новости Манчестер Сити
- Статистика команд, цифры и факты
- Последние пять матчей Копенгагена и Манчестер Сити
- Турнирная таблица
- Личные встречи
- Где смотреть матч Копенгаген – Манчестер Сити
- Ориентировочные составы
- Ставки и Коэффициенты на матч Копенгаген – Манчестер Сити
- Прогноз на матч Копенгаген – Манчестер Сити от UA-Football
Новости Копенгагена
“Я ожидаю невероятно сложный матч”, – говорит главный тренер “Копенгагена” Якоб Неструп. Для 34-летнего тренера поединок против “Сити” будет четвертым в качестве главного тренера “Копенгагена”. В первом матче чемпионата Дании под руководством Неструпа “Копенгаген” минимально переиграл “Орхус” (1:0), а во втором едва не нанес поражение лидеру первенства “Норшелланну”, но пропустил гол в ответ на 90+3 минуте (1:1), имея превосходство в количестве созданных моментов.
Единственная, на данный момент, неудача Неструпа – поражение в выездной игре с “Манчестер Сити”. Однако с “горожанами” на данный момент справиться, наверное, не способен никто, поэтому к разгромному поражению нужно отнестись с пониманием.
Неструп надеется, что во второй игре против “Сити” у его команды будет больше владения и игроки “Копенгагена” спокойно смогут распоряжаться мячом, кроме того, он надеется на поддержку трибун на “Паркене”. Кадровая ситуация у “Копенгагена” не самая приятная – травмированы Зека, Амоу, Фальк, Оскарссон, Бабакар, Карамоко, Корнелиус и Вавро.
Новости Манчестер Сити
“Манчестер Сити” выиграл последние шесть матчей во всех турнирах, забив в них впечатляющие 24 гола.
В последнем матче перед во второй встречей с “Копенгагеном”, “Манчестер Сити” разгромил в чемпионате Англии “Саутгемптон”. Свой двадцатый гол за “горожан” забил Эрлинг Холанд, еще по мячу добавили Канселу, Фоден и Марез.
Пеп Гвардиола не дал определенного ответа, сыграет ли Холанд в выездном матче с “Копенгагеном”, но тренер “Сити” не раз давал понять, что он предпочитает начинать поединки с норвежцем в старте. “Горожане” часто решают все свои вопросы в первом тайме, что позволяет Гвардиоле делать замены в последние 20-30 минут, распределяя игровое время между всеми футболистами.
По-прежнему травмированы, и не сыграют против “Копенгагена” Джон Стоунз, Кайл Уокер и Калвин Филлипс.
Статистика команд, цифры и факты
- “Копенгаген” проиграл только один из 13 домашних матчей в групповом раунде Лиги чемпионов (шесть побед, шесть ничьих).
- “Манчестер Сити” выиграл шесть последних матчей во всех турнирах с общим счетом 24-4.
- “Манчестер Сити” победил во всех домашних матчах сезона 2022/23, но дважды оступался на выезде, сыграв вничью в АПЛ с “Ньюкаслом” (3:3) и “Астон Виллой” (1:1).
- В прошлом сезоне “горожане” проиграли выездные матчи группы ЛЧ против “Пари Сен-Жермен” (0:2) и “РБ Лейпциг” (1:2).
- Эрлинг Холанд забил двадцать голов в 13 матчах за “Манчестер Сити”, в Лиге чемпионов у норвежца всего 28 голов в 22 поединках.
Последние пять матчей Копенгагена и Манчестер Сити
Копенгаген
- 08.10 “Норшелланн” 1:1 (Суперлига)
- 05.10 “Манчестер Сити” 0:5 (Лига чемпионов)
- 02.10 “Орхус” 1:0 (Суперлига)
- 18.09 “Мидтьюлланн” 1:2 (Суперлига)
- 14.09 “Севилья” 0:0 (Лига чемпионов)
Манчестер Сити
- 08.10 “Саутгемптон” 4:0 АПЛ)
- 05.10 “Копенгаген” 5:0 (Лига чемпионов)
- 02.10 “Манчестер Юнайтед” 6:3 (АПЛ)
- 17.09 “Вулверхэмптон” 3:0 (АПЛ)
- 14.09 “Боруссия” Дортмунд 2:1 (Лига чемпионов)
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Манчестер Сити"
|3
|3
|0
|0
|11-1
|+10
|9
|2
|"Боруссия" Дортмунд
|3
|2
|0
|1
|8-3
|+5
|6
|3
|"Севилья"
|3
|0
|1
|2
|1-8
|-7
|1
|4
|"Копенгаген"
|3
|0
|1
|2
|0-8
|-8
|1
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Личные встречи
До матча на прошлой неделе, который закончился победой “горожан” 5:0, “Манчестер Сити” и “Копенгаген” встречались в третьем раунде Кубка УЕФА в 2009 году. В Дании команды сыграли 2:2, в Англии “горожане” выиграли 2:1.
Где смотреть матч Копенгаген – Манчестер Сити
Ориентировочные составы
“Копенгаген”: Грабара – Кристиансен, Хочолава, Лунд, Дикс – Йоханнессон, Лерагер, Стаменич – Дарами, Харальдссон, Классон
“Манчестер Сити”: Эдерсон – Канселу, Диаш, Лапорт, Гомес – Де Брюйне, Гюндоган, Силва – Фоден, Холанд, Грилиш
Ставки и Коэффициенты на матч Копенгаген – Манчестер Сити
Прогноз на матч Копенгаген – Манчестер Сити от UA-Football
Сложно найти какой-то ценный коэффициент в матче двух настолько неравных команд. Можно спрогнозировать, что “Манчестер Сити” вновь не пропустит и забьет больше трех мячей. Прогноз – победа “Манчестер Сити” 4:0.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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