Маккаби Хайфа - Ювентус: Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 11.10.2022

Объявленный с началом октября Массимилиано Аллегри новый сезон захлебнулся уже на третьем матче. После 3:0 в лиге над "Болоньей" и 3:1 над хайфским "Маккаби" "Ювентус" проиграл "Милану" в одни ворота. Теперь вокруг клуба уже даже не бушуют, а просто теряют интерес. Остаётся лишь цепляться за каждый отдельный результат, не думая об общем пути. Удастся ли зацепиться в Хайфе против команды, страшно не желающей остаться с нулём очков?

11 октября. 19:45. Лига Чемпионов. Группа Н

Хайфа. "Самми Офер"

"Маккаби" Хайфа - "Ювентус"

Главный арбитр: Антонио Матеу Лаос (Испания)

Начал матч в Милане "Юве" как раз хорошо. Наставник "Маккаби" Барак Бахар даже заявил, что должен был забивать два мяча. Но затем растворился, развалился. Начал постоянно ошибаться, проигрывать все дуэли. Причём Аллегри заявил, что соперник даже не давил. Туринцы развалились сами. Ещё и сам тренер не помог, во втором тайме в панике и без какого-либо плана заменив двух вингеров на двух опорников. Провальный матч.

Теперь "Ювентус" лишь с четырьмя победами в 12-ти матчах в сезоне во всех турнирах, на восьмом месте в лиге в десяти очках от лидера. Еще и с семью гостевыми матчами во всех турнирах без побед подряд - пять поражений и две ничьи. Последняя серия тянется еще с предыдущего сезона. И теперь почти невозможно найти болельщика, верящего в проект Аллегри или вообще в существование какого-либо проекта.

"Маккаби" в последние дни также был подвержен отрицательным эмоциям. Несмотря на гордость за выступление в Турине, он остался разочарован. Бахар признал, что его команда предоставила слишком много свободы Анхелю Ди Марии, сделавшему три ассиста. Три попадания в стойку, разумеется, вызвали отчаяние. Да еще и в лиге после этого состоялось поражение от новичка "Бней Рейне" (0:1), из-за которого потеряно первое место.

После этой неудачи Бахар угрожал, что разберется с игроками, позволяющими себе такую игру. Имен, правда, не называя.

В предыдущем выступлении в Лиге Чемпионов в сезоне 2009/10 "Маккаби" не набрал ни одного очка и не забил ни одного мяча. Два гола на этот раз у него уже есть. Но он ни в коем случае не желает продолжать серию из уже 15-ти поражений израильских клубов в групповом турнире Лиги Чемпионов подряд. А в такой сложной группе матч дома против такого "Ювентуса" видится лучшим вариантом для прекращения. Еще и учитывая шансы, созданные в гостях.

В первых двух турах ЛЧ "Ювентус" владел мячом даже меньше, чем "Маккаби" и, как и он, дважды проиграл. В третьем владел лишь на 1.8 процента больше, а по ударам по воротам даже уступил. В Милане же был заставлен владеть мячом 61 процент времени и проиграл в одни ворота. То есть для "Маккаби" наиболее разумно сегодня отдать мяч. Впрочем, Бахар просит подопечных играть смело, как против "Пари Сен-Жермен". Так что в игре будут качели.

Напряжённой игра точно будет. Не случайно её назначен судить опытный испанец Матеу Лаос. "Маккаби" он никогда не судил, а "Ювентус" – дважды. В сезоне 2014/15 туринцы обыграли дома дортмундскую "Боруссию" в 1/8 финала ЛЧ (2:1), а в сезоне 2016/17 – "Монако" в гостях в полуфинале (2:0). В обоих этих сезонах они играли в финале турнира.

Кадры

Неделю назад из-за поста Судного Дня "Маккаби" был вынужден выпускать поменьше израильтян. Теперь такой проблемы нет. Тем не менее, ожидаются лишь два изменения. В атаке появится автор трех стоек в Турине Ацили, в опорной зоне - капитан Лави. Дело в том, что вингер/латераль Хазиза травмирован, Гольдберг и так был на поле, а автор гола в Турине Давид не может выбить гаитянина Пьерро из состава, хотя тот не забивал семь матчей.

Правда, есть шанс, что Бахар откажется от игры с тремя центральными защитниками, и тогда Сек уйдёт в запас, а Давид присоединится к Ацили и Пьерро.

Аллегри меняет тактическую схему в каждом матче, и ничего хорошего это не приносит. Сегодня ожидается отдых для Бонуччи, провалившегося в Милане. Де Шильо травмирован. Остаются Данило и Бремер в центре обороны, либо переход на три центрдефа с Ругани. В центре поля выбор есть. Точно выйдет автор дубля в первом матче Рабио. Скорее всего, и МакКенни. Локателли, Паредес или Миретти? Вопрос.

Вопрос и в атаке. Ди Мария был дисквалифицирован в Милане, но здесь явно будет играть. На правом фланге, а тогда Влахович в центре и Костич слева? Или же на позиции "десятки" позади Влаховича и Милика?

"Маккаби": Д. Коэн, Сундгрен, Батубинсика, Сек, Гольдберг, Корню, Мохамед, Лави, Шери, Ацили, Пьерро

"Ювентус": Щесны, Куадрадо, Данило, Бремер, Сандро, Паредес, МакКенни, Рабио, Ди Мария, Влахович, Костич

Прогноз: Маккаби Хайфа - Ювентус 1:1

"Ювентус" почувствует атмосферу, которую долго не чувствовал. В Европе также есть великие стадионы, но "Самми Офер" - нечто особенное, даже на таком уровне. Нет сомнений, что он будет важным фактором", - говорит Бахар. Местной поддержкой были ошеломлены и звезды "Пари Сен-Жермен", что признавали. Тогда они пропустили рано. А у "Юве" нет ни Месси, ни Неймара, ни Мбаппе. И он слаб в гостях. Ничья не будет сенсацией.