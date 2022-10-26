Тоттенхэм – Спортинг. Анонс и прогноз на матч ЛЧ на 26.10.2022

Лига чемпионов

Группа D, пятый тур

26 октября, 22:00. "Тоттенхэм Хотспур Стедиум" (Лондон)

Главный арбитр: Даниэле Маккели (Нидерланды)

Прямая трансляция: Мегого Футбол 4

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Борьба за выход в плей-офф в квартете D продолжается. Каждая из четырех команд имеет абсолютно все шансы как на первое, так и на последнее место. Этот тур снова может перевернуть все с ног на голову.

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"Тоттенхэм" (Лондон, Англия)

"Шпоры" лидируют в этой группе Лиги чемпионов. Благодаря провалам как раз "Спортинга" подопечные Конте смогли выйти на первое место. И нельзя сказать, что была какая-то чрезвычайная игра от лондонцев против того же "Айнтрахта" Ф. Наоборот – немцы навязали достаточно мощную борьбу и только благодаря личным скалам Сона и Кейна "Тоттенхэм" смог с этого двухматчевого противостояния заработать четыре очка.

А вот в АПЛ не все так гладко. В последних двух поединках "шпоры" уступили: сначала "Манчестер Юнайтед", а затем "Ньюкаслу" и еще и дома. У "Тоттенхэма" в этих поединках отсутствовал рисунок игры, структура и взаимопонимание игроков. Против "манкунианцев" провалили второй тайм, а против "сорок" неудачно сыграли в первом. Оба соперника нашли уязвимые точки "шпор", которые может найти и "Спортинг". Эти неудачи увеличили отрыв от первого "Арсенала" до пяти очков, да еще и у "канониров" игра в запасе.

Кадры хозяев

Выпали ключевые игроки "Тоттенхэма" – тоже ключевой фактор таких результатов. Кулусевский, Ришарлисон, Хойбьерг и Ромеро пропустили предыдущую игру против "Ньюкасла". Первые двое до сих пор в лазарете, а датчанин і аргентинец имеют шанс восстановиться до матча. Но насколько они будут готовыми?

"Спортинг" (Лиссабон, Португалия)

"Львы" прекрасно стартовали в группе ЛЧ. Две уверенные сухие победы, и даже тот же "Тоттенхэм" мало что предложил "Спортингу" в Лиссабоне. Но "Марсель" стал слишком крепким орешком для подопечных Рубена Аморима. "Львы" заработали в свой пассив три удаления за два матча (в том числе и основного голкипера), шесть пропущенных мячей и два поражения в итоге. Надо возвращаться на путь побед, потому что так можно и вообще вылететь из еврокубков.

Но ситуация с результатами у "Спортинга" и во внутренних соревнованиях идет не лучшим образом. После 10 туров "львы" занимают четвертое место в чемпионате с отрывом в девять очков от первой "Бенфики". Из Кубка Португалии "Спортинг" вообще вылетел, да еще и от команды из третьего дивизиона. Победы нужны, однако и ресурса на них у лиссабонцев не слишком много.

Кадры гостей

А проблема в том числе и в потерях. Рубен Аморим уже долго не может рассчитывать на своего капитана и основного центрбека Коатеса. Также в лазарете Браганса, Нету и Сен-Жюсте. Ну и не забываем о дисквалификации из-за удалений в предыдущем матче: Эсгаю и Педру Гонсалвеш не сыграют сегодня против лондонцев.

Последние пять матчей Тоттенхэма и Спортинга

Последние пять встреч хозяев

23.10. Тоттенхэм – Ньюкасл 1:2 (АПЛ)

19.10. Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм 2:0 (АПЛ)

15.10. Тоттенхэм – Эвертон 2:0 (АПЛ)

12.10. Тоттенхэм – Айнтрахт Ф 3:2 (ЛЧ)

08.10. Брайтон – Тоттенхэм 0:1 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

22.10. Спортинг – Каса Пиа 3:1 (Лига Португалии)

16.10. Варзим – Спортинг 1:0 (Кубок Португалии)

12.10. Спортинг – Марсель 0:2 (ЛЧ)

08.10. Санта-Клара – Спортинг 1:2 (Лига Португалии)

04.10. Марсель – Спортинг 4:1 (ЛЧ)

Личные встречи между командами

В официальных матчах "Тоттенхэм" и "Спортинг" пересекались только раз – 13 сентября 2022-го года. Во втором туре текущей ЛЧ "львы" благодаря двум поздним голам прорвали оборону "шпор" и все-таки победили со счетом 2:0.

Турнирная таблица группы D

# КОМАНДА И В Н П З-П ОЧКИ 1 Тоттенхэм 4 2 1 1 5-4 7 2 Марсель 4 2 0 2 6-4 6 3 Спортинг 4 2 0 2 6-6 6 4 Айнтрахт 4 1 1 2 3-6 4

Цифры и факты

"Спортинг" уступил в трех из последних четырех выездных матчей.

"Тоттенхэм" на данный момент является наименее результативным лидером своей группы среди всех квартетов ЛЧ: всего пять голов за четыре тура.

"Шпоры" в этом сезоне выиграли все домашние матчи, кроме проигранной встречи против "Ньюкасла".

"Львы" имеют больше всего очков среди всех третьих мест в группах Лиги чемпионов (6).

Лишь одна из последних 14 игр "Спортинга" в гостях завершилась ничьей.

Еще ни разу при тренерстве Конте "шпоры" не терпели трех подряд поражений (максимум два).

Ставки и коэффициенты на матч Тоттенхэм – Спортинг

Прогноз матча Тоттенхэм – Спортинг от UA-Football

Каждый гол будет на вес золота. Конечно же, при пропущенном другая команда не побежит сломя голову, питаясь отыграться, ведь еще не все потеряно, однако... Этот матч еще не финал за путевку в плей-офф, но по напряжению точно будет где-то на уровне полуфинала. И раньше времени опускать руки в нем никто не будет. Прогноз: Обе забьют (КФ 1,8).