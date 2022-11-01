Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ливерпуль - Наполи. Анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов на 01.11.2022
Ливерпуль – Наполи: Прогноз и анонс матча ⋉ 1 ноября 2022 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Лига чемпионов, группа А, шестой тур
1 ноября 2022. Ливерпуль, “Энфилд”
“Ливерпуль” 22:00 “Наполи”
Телетрансляция – Megogo Футбол 1
Текстовая трансляция – UA-Футбол
“Ливерпуль” и “Наполи” вышли в плей-офф Лиги чемпионов, но вопрос первого места формально остается открытым. Победа лидера “красных” со счетом 4:0 сделает их лидером квартета, но в такой исход верится с трудом.
Новости Ливерпуля
В пяти турах группового раунда Лиги чемпионов “Ливерпуль” выиграл столько же матчей, сколько в 12 поединках английской Премьер-лиги – по четыре.
Команде Юргена Клоппа все никак не удается найти в стабильность в игре и результатах. Победы над “Рейнджерсом” (7:1), “Манчестер Сити” (1:0) и “Вест Хэмом” (1:0) дали надежду болельщикам “красных”, что спад был оставлен. Но затем “Ливерпуль” уступает на выезде “Ноттингем Форест”, для которого это была первая победа с августа. “Красные" едут в Амстердам, где побеждают “Аякс” со счетом 3:0, на затем на “Энфилде” уступают “Лидсу” 1:2, который тоже не побеждал в чемпионате с августа.
Клопп прямо говорит, что он ожидает большего от команды, но призывает не спешить с преждевременными выводами. По словам тренера “Ливерпуля”, игровые проблемы “красных” нельзя легко решить какими-то быстрыми решениями.
Усталость, ошибки с выбором состава, травмы, тактика, спад в форме основных игроков, отсутствие качественного усиления, просто неудача – сложность для Юргена Клоппа и его тренерского штаба состоит в том, что у команды нет одной большой проблемы, решение которой драматически изменило бы все. Действительно, нужно время и осенне-зимний Чемпионат мира для “Ливерпуля” будет весьма кстати.
Клопп говорит, что в игре с “Наполи” результат не самое важное, но безусловно он хочет победить. Большой ротации не будет, возможно вернется в стартовой состав Конате, шанс проявить себя получит Джонс. Из-за травм игру пропустят Матип, Кейта, Окслейд-Чемберлен, Диас, Жота и Артур.
Новости Наполи
“Наполи” в своем нынешнем состоянии это одна из самых сильных и зрелищных команд Европы. Победа над “Сассуоло” в субботу стала Партенопеи 13-й подряд во всех турнирах, “Наполи” еще ни разу не проиграл (15 побед, две ничьи) и уверенно занимает первое место как в группе Лиги чемпионов, так и в Серии А.
В победном матче над “Сассуоло” вновь свои таланты продемонстрировали вингер Хвича Кварацхелия (гол и две голевые передачи) и нападающий Виктор Осимхен (хет-трик). В 16 матчах сезона 2022/23 Хвича уже сделал 18 голевых действий (восемь голов, десять ассистов), и 21-летнему грузинскому вингеру отдельную статью даже посвятило уже американское издание The New York Times. У Осимхена семь голов в восьми матчах, что тоже очень хороший показатель.
Но Спаллетти, расхваливая свою команду, не уделяет одним игрокм больше комплиментов в ущерб другим, он очень высоко отзывается о тяжелой работе всех футболистов на тренировках, это и приводить к таким впечатляющим результатам на поле, считает 63-летний специалист. И действительно, сложно также переоценить вклад таких футболистов как Кима, Руи, Ангиссы, Лоботки, Лозано, Симеоне, Зелинского и других.
Из-за повреждения матч с “Ливерпулем” пропустит центрбек Ррахмани, все остальные футболисты готовы к игре.
Статистика команд, цифры и факты
- Поражение “Лидсу” стало для “Ливерпуля” первым на своем поле в АПЛ с марта 2021 года, при своих болельщиках команда Клоппа не проигрывала в чемпионате с апреля 2017 года.
- “Наполи” забил 50 голов в 17 матчах нынешнего сезона, пропустил 13.
- “Наполи” выиграл 13 последних матчей во всех турнирах, “Ливерпулю” только по одному разу удавалось устанавливать серии из трех и двух побед.
- Для Юргена Клоппа матч против “Наполи” будет 400-м в качестве главного тренера “Ливерпуля” (248 побед, 81 ничья, 70 поражений).
- “Ливерпуль” пропускал первым в девяти матчах сезона 2022/23, в пяти поединках – в первые двадцать минут.
- “Ливерпуль” проиграл только один из последних матчей группы Лиги чемпионов на “Энфилде”, уступив в 2020 году “Аталанте” (0:2).
- Показатели “Ливерпулю” против итальянских команд: 17 побед, 17 поражений, четыре ничьи.
- “Милан” в сезоне 1992/93 остается последним итальянским клубом, которому удалось выиграть все матчи в группе Лиги чемпионов.
Последние пять матчей Ливерпуля и Наполи
Ливерпуль
- 29.10 “Лидс” 1:2 (АПЛ)
- 26.10 “Аякс” 3:0 (Лига чемпионов)
- 22.10 “Ноттингем Форест” 0:1 (АПЛ)
- 19.10 Вест Хэм” 1:0 (АПЛ)
- 16.10 “Манчестер Сити” 1:0 (АПЛ)
Наполи
- 29.10 “Сассуоло” 4:0 (Серия А)
- 26.10 “Рейнджерс” 3:0 (Лига чемпионов)
- 23.10 “Рома” 1:0 (Серия А)
- 16.10 “Болонья” 3:2 (Серия А)
- 12.10 “Аякс” 4:2 (Лига чемпионов)
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Наполи"
|5
|5
|0
|0
|20-4
|+16
|15
|2
|"Ливерпуль"
|5
|4
|0
|1
|15-6
|+9
|12
|3
|"Аякс"
|5
|1
|0
|4
|8-15
|-7
|3
|4
|"Рейнджерс"
|5
|0
|0
|5
|1-19
|-18
|0
Больше бесплатных прогнозов на футбол смотрите в телеграм-канале
Личные встречи
В первом туре “Наполи” красиво разобрался с “Ливерпулем”, обыграв команду Клоппа со счетом 4:1. В Неаполе итальянская команда выиграла у “красных” три из четырех матчей (одна ничья), но на “Энфилде” Партенопеи еще ни разу не удалось взять три очка (ничья 1:1 в ноябре 2019 года, победы "Ливерпуля" 1:0 и 3:1 ранее).
Где смотреть матч Ливерпуль – Наполи
Ориентировочные составы
“Ливерпуль”: Алиссон – Милнер, Конате, ван Дейк, Цимикас – Хендерсон, Джонс, Тьяго, Фирмино – Салах, Нуньес
“Наполи”: Мерет – Ди Лоренцо, Эстигор, Ким, Руи – Ндомбеле, Лоботка, Зелинский – Политано, Симеоне, Кварацхелия
Ставки и Коэффициенты на матч Ливерпуль – Наполи
Прогноз на матч Ливерпуль – Наполи от UA-Football
Матчи без турнирного значения имеют свою специфику и многое будет зависеть того, в каких составах команды начнут игру на “Энфилде”. У “Наполи” в любом случае все будет хорошо, если только команда Спаллетти не проиграет матч с отрывом в четыре гола. “Ливерпулю” позитивный результат важнее, но воскресный поединок АПЛ с “Тоттенхэмом” явно будет в приоритете. Прогноз – ничья 2:2.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
Популярное сейчас
- Россия выдвинула ряд требований для возобновления работы "зернового коридора"
- Руководство Ливерпуля полностью доверяет Клоппу. В клубе готовят топ-трансферы
- Источник: УАФ обратится в ФИФА с просьбой отстранить Иран от ЧМ в Катаре
- Бавария – Интер. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 01.11.2022
- Красотка дня. Как Анна Левандовская поддерживала своего мужа на трибунах Камп Ноу. ФОТО
- Шварценеггер встретился с Kalush Orchestra и примерял розовую панаму