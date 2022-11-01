Ливерпуль - Наполи. Анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов на 01.11.2022

Лига чемпионов, группа А, шестой тур

1 ноября 2022. Ливерпуль, “Энфилд”

“Ливерпуль” 22:00 “Наполи”

Телетрансляция – Megogo Футбол 1

Текстовая трансляция – UA-Футбол

“Ливерпуль” и “Наполи” вышли в плей-офф Лиги чемпионов, но вопрос первого места формально остается открытым. Победа лидера “красных” со счетом 4:0 сделает их лидером квартета, но в такой исход верится с трудом.

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Новости Ливерпуля

В пяти турах группового раунда Лиги чемпионов “Ливерпуль” выиграл столько же матчей, сколько в 12 поединках английской Премьер-лиги – по четыре.

Команде Юргена Клоппа все никак не удается найти в стабильность в игре и результатах. Победы над “Рейнджерсом” (7:1), “Манчестер Сити” (1:0) и “Вест Хэмом” (1:0) дали надежду болельщикам “красных”, что спад был оставлен. Но затем “Ливерпуль” уступает на выезде “Ноттингем Форест”, для которого это была первая победа с августа. “Красные" едут в Амстердам, где побеждают “Аякс” со счетом 3:0, на затем на “Энфилде” уступают “Лидсу” 1:2, который тоже не побеждал в чемпионате с августа.

Клопп прямо говорит, что он ожидает большего от команды, но призывает не спешить с преждевременными выводами. По словам тренера “Ливерпуля”, игровые проблемы “красных” нельзя легко решить какими-то быстрыми решениями.

Усталость, ошибки с выбором состава, травмы, тактика, спад в форме основных игроков, отсутствие качественного усиления, просто неудача – сложность для Юргена Клоппа и его тренерского штаба состоит в том, что у команды нет одной большой проблемы, решение которой драматически изменило бы все. Действительно, нужно время и осенне-зимний Чемпионат мира для “Ливерпуля” будет весьма кстати.

Клопп говорит, что в игре с “Наполи” результат не самое важное, но безусловно он хочет победить. Большой ротации не будет, возможно вернется в стартовой состав Конате, шанс проявить себя получит Джонс. Из-за травм игру пропустят Матип, Кейта, Окслейд-Чемберлен, Диас, Жота и Артур.

Новости Наполи

“Наполи” в своем нынешнем состоянии это одна из самых сильных и зрелищных команд Европы. Победа над “Сассуоло” в субботу стала Партенопеи 13-й подряд во всех турнирах, “Наполи” еще ни разу не проиграл (15 побед, две ничьи) и уверенно занимает первое место как в группе Лиги чемпионов, так и в Серии А.

В победном матче над “Сассуоло” вновь свои таланты продемонстрировали вингер Хвича Кварацхелия (гол и две голевые передачи) и нападающий Виктор Осимхен (хет-трик). В 16 матчах сезона 2022/23 Хвича уже сделал 18 голевых действий (восемь голов, десять ассистов), и 21-летнему грузинскому вингеру отдельную статью даже посвятило уже американское издание The New York Times. У Осимхена семь голов в восьми матчах, что тоже очень хороший показатель.

Но Спаллетти, расхваливая свою команду, не уделяет одним игрокм больше комплиментов в ущерб другим, он очень высоко отзывается о тяжелой работе всех футболистов на тренировках, это и приводить к таким впечатляющим результатам на поле, считает 63-летний специалист. И действительно, сложно также переоценить вклад таких футболистов как Кима, Руи, Ангиссы, Лоботки, Лозано, Симеоне, Зелинского и других.

Из-за повреждения матч с “Ливерпулем” пропустит центрбек Ррахмани, все остальные футболисты готовы к игре.

Статистика команд, цифры и факты

Поражение “Лидсу” стало для “Ливерпуля” первым на своем поле в АПЛ с марта 2021 года, при своих болельщиках команда Клоппа не проигрывала в чемпионате с апреля 2017 года.

“Наполи” забил 50 голов в 17 матчах нынешнего сезона, пропустил 13.

“Наполи” выиграл 13 последних матчей во всех турнирах, “Ливерпулю” только по одному разу удавалось устанавливать серии из трех и двух побед.

Для Юргена Клоппа матч против “Наполи” будет 400-м в качестве главного тренера “Ливерпуля” (248 побед, 81 ничья, 70 поражений).

“Ливерпуль” пропускал первым в девяти матчах сезона 2022/23, в пяти поединках – в первые двадцать минут.

“Ливерпуль” проиграл только один из последних матчей группы Лиги чемпионов на “Энфилде”, уступив в 2020 году “Аталанте” (0:2).

Показатели “Ливерпулю” против итальянских команд: 17 побед, 17 поражений, четыре ничьи.

“Милан” в сезоне 1992/93 остается последним итальянским клубом, которому удалось выиграть все матчи в группе Лиги чемпионов.

Последние пять матчей Ливерпуля и Наполи

Ливерпуль

29.10 “Лидс” 1:2 (АПЛ)

26.10 “Аякс” 3:0 (Лига чемпионов)

22.10 “Ноттингем Форест” 0:1 (АПЛ)

19.10 Вест Хэм” 1:0 (АПЛ)

16.10 “Манчестер Сити” 1:0 (АПЛ)

Наполи

29.10 “Сассуоло” 4:0 (Серия А)

26.10 “Рейнджерс” 3:0 (Лига чемпионов)

23.10 “Рома” 1:0 (Серия А)

16.10 “Болонья” 3:2 (Серия А)

12.10 “Аякс” 4:2 (Лига чемпионов)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Наполи" 5 5 0 0 20-4 +16 15 2 "Ливерпуль" 5 4 0 1 15-6 +9 12 3 "Аякс" 5 1 0 4 8-15 -7 3 4 "Рейнджерс" 5 0 0 5 1-19 -18 0

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Личные встречи

В первом туре “Наполи” красиво разобрался с “Ливерпулем”, обыграв команду Клоппа со счетом 4:1. В Неаполе итальянская команда выиграла у “красных” три из четырех матчей (одна ничья), но на “Энфилде” Партенопеи еще ни разу не удалось взять три очка (ничья 1:1 в ноябре 2019 года, победы "Ливерпуля" 1:0 и 3:1 ранее).

Где смотреть матч Ливерпуль – Наполи

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Ориентировочные составы

“Ливерпуль”: Алиссон – Милнер, Конате, ван Дейк, Цимикас – Хендерсон, Джонс, Тьяго, Фирмино – Салах, Нуньес

“Наполи”: Мерет – Ди Лоренцо, Эстигор, Ким, Руи – Ндомбеле, Лоботка, Зелинский – Политано, Симеоне, Кварацхелия

Ставки и Коэффициенты на матч Ливерпуль – Наполи

Прогноз на матч Ливерпуль – Наполи от UA-Football

Матчи без турнирного значения имеют свою специфику и многое будет зависеть того, в каких составах команды начнут игру на “Энфилде”. У “Наполи” в любом случае все будет хорошо, если только команда Спаллетти не проиграет матч с отрывом в четыре гола. “Ливерпулю” позитивный результат важнее, но воскресный поединок АПЛ с “Тоттенхэмом” явно будет в приоритете. Прогноз – ничья 2:2.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.