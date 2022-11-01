Спортинг - Айнтрахт. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 01.11.2022

Уже сегодня в матче шестого заключительного тура Лиги чемпионов 2022/23 встретятся между собой "Спортинг" и "Айнтрахт". Команды разместились в турнирной таблице таким образом, что только одна из них сможет выйти в весеннюю стадию самого престижного европейского турнира. Вторую же ждет или Лига Европы, или четвертое место и вовсе ничего.

Лига чемпионов, 6-й тур

01.11.2022, 22:00, стадион "Ештадиу Жозе Алвеладе" (Лиссабон)

Судья: С. Винчич (Словения)

Трансляция: MEGOGO

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Спортинг

На данный момент португальский столичный клуб занимает второе место в таблице с 7 очками. Однако, проблема в том, что его соперник, "Айнтрахт", имеет такое же количество баллов, и отстает только из-за меньшего количества забитых мячей: пять против семи. Таким образом, победа в сегодняшнем матче будет означать проход дальше именно "Спортинга". Впрочем, как и ничья.

Португальцы достаточно неплохо идут в текущем сезоне Лиги чемпионов. В первом матче с "Айнтрахтом" "зелено-белые" уверенно выиграли со счетом 3:0, а уже во втором туре - так же само уверенно переиграли уже "Тоттенхэм" Антонио Конте, что само по себе достаточно много говорит. Однако, во последующих раундах соревнования успехи сменились неудачами: сначала был разгром от "Марселя" (1:4), а затем - уже более скромный выигрыш французов (2:0). В пятом туре португальцы удержали ничью в достаточно сложном поединке со "шпорами", чем дали надежду на успех и в сегодняшнем матче.

Ориентировочный состав: Адан – Инасио, Коатес, Рейс – Порро, Морита, Угарте, Сантуш – Тринкау, Паулинью – Эдвардс.

Айнтрахт

Немецкий клуб сегодня будет иметь последний шанс оказаться среди претендентов на титул Лиги чемпионов 2022/23. Как уже вспоминалось, команда смогла набрать семь очков, как и "Спортинг", но забила всего пять мячей, и отстает по этому показателю от соперника. Соответственно, сегодня "орлы" имеют только один варинат - победа. В случае ничьей они не смогут перегнать поргугальцев, и более того, могут оказаться на последнем месте, если "Марсель" (6 очков) переиграет "шпор".

"Айнтрахт" не слишком уверенно начал текущий сезон ЛЧ, но потом смог наверстать. В первом матче, как написано выше, команда проиграла "Спортингу" со счетом 0:3. Однако, далее все пошло ярче: минимальная победа над "Марселем" (1:0) сменилась ничьей с "Тоттенхэмом" (0:0). Затем болельщики могли наблюдать достаточно неплохой матч, но все же проигрыш "шпорам" на выезде. В пятом туре клуб опять осилил "Марсель" (2:1), чем и поднялся на 3-е место в таблице.

Ориентировочный состав: Лопес – Мбемба, Балерди, Колашинац – Клосс, Ронжье, Верету, Тавареш – Пайет, Гендузи – Санчес.

Ставки и коэффициенты

Прогноз от сайта UA-Football

В последних поединках немцы показали лучший результат, но это вряд ли можно назвать тенденцией - скорее случаем. В то же время не стоит забывать, что "Спортинг" устроит завтра не только выигрыш, но и ничья, что тоже добавляет уверенности. Как все будет в реальности - мы увидим уже вечером, но боллее вероятным кажется выигрыш именно португальцев, если вспомнить первый матч между клубами. Прогноз: победа "Спортинга", обе забьют.