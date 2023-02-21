Айнтрахт - Наполи: Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 21.02.2023

В нынешнем сезоне даже "Бавария" и "Пари Сен-Жермен" завидуют "Наполи", его 15-ти очкам преимущества во главе своей лиги. Да и в Лиге Чемпионов "везувиани" также пророчат достижения. Рафа Бенитес заявляет, что они более чем способны выиграть турнир. Алессандро Костакурта считает, что на данный момент выглядят сильнее, чем любой европейский Топ-клуб. Но для начала нужно справиться с энергичным "Айнтрахтом".

21 февраля. 22:00. Лига Чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

Франкфурт. "Дойче Банк Парк"

"Айнтрахт" - "Наполи"

Главный арбитр: Артур Диаш (Португалия)

"Наполи"

Неаполитанцы уже проявили себя осенью. Разорвав свою группу и в ЛЧ. В сущности, там у них получилось больше лёгких матчей, чем в летне-осенней части Серии А. А в 2023-ем году, несмотря на начало поражением от "Интера", и дома получается разрывать соперников. Последние три матча лиги выиграны со счетом 8:0. В том числе более чем уверенный 2:0 в пятницу над "Сассуоло", победителем "Аталанты" и "Милана" в этом году.

Комплименты на команду сыплются со всех сторон, ее доминирование сравнивают с доминированием "Ювентуса", "Милана", "Интера" прошлых лет. 15 очков преимущества над вторым местом после 22-ух туров - рекорд Серии А в эру трех очков за победу (с 1994-го года). Лучано Спаллетти выглядит совершенно счастливым, после "Сассуоло" говорил о "супервзрослом, супервнимательном и мотивированном выступлении".

Правда, в такой эйфории и таится главная опасность. "Наполи" и Неаполь всегда слишком эмоциональны, всегда излишне празднуют и излишне грустят. Они уже столько раз в истории теряли концентрацию и разваливались, когда казались на вершине. Они уже выигрывали группу Лиги Чемпионов, уже переигрывали "Ливерпуль" в турнире (дважды) до нынешнего сезона, но всякий раз вылетали сразу же в 1/8 финала.

Их последние выступления в плей-офф и в кубковых турнирах ужасны. В Кубке Италии проиграны три последних матча, в том числе последней команде Серии А "Кремонезе" дома в январе 2023-го. В Еврокубках в трех последних сезонах не проходили первый раунд плей-офф.

"Айнтрахт"

"Орлы" в Кубках гораздо успешнее. В четвертьфинале немецкого после прохода трех раундов, выиграли Лигу Европы в предыдущем сезоне. Две победы в двух последних турах группового турнира Лиги Чемпионов-2022, когда стояли на грани вылета, также сродни плей-офф. И им не мешает эйфория. Хотя и там в отличном настроении благодаря последним успехам. Главный тренер Оливер Глазнер называет клуб привлекательным и даже сексуальным.



В последних матчах Бундеслиги "Айнтрахт" немного подотстал, добыв лишь две победы в пяти турах. В позапрошлом получил пощёчину от "Кельна" - 0:3. Но то поражение остаётся единственным в девяти последних. И оно уже исправлено уверенной победой над "Вердером" (2:0). В этом матче, как считает вратарь Кевин Трапп, его команда доминировала с первой до последней секунды, что вселяет огромную уверенность в себе перед "Наполи".

Последние матчи команд

Айнтрахт:

28.01.2023. Бундеслига. "Бавария" - "Айнтрахт" 1:1

04.02.2023. Бундеслига. "Айнтрахт" - "Герта" 3:0

07.02.2023. Кубок Германии. "Айнтрахт" - "Дармштадт" 4:2

12.02.2023. Бундеслига. "Кельн" - "Айнтрахт" 3:0

18.02.2023. Бундеслига. "Айнтрахт" - "Вердер" 2:0

Наполи

21.01.2023. Серия А. "Салернитана" - "Наполи" 0:2

29.01.2023. Серия А. "Наполи" - "Рома" 2:1

05.02.2023. Серия А. "Специя" - "Наполи" 0:3

12.02.2023. Серия А. "Наполи" - "Кремонезе" 3:0

17.02.2023. Серия А. "Сассуоло" - "Наполи" 0:2

Обе команды известны своей интенсивностью, скоростью, высоким прессингом, желанием и умением атаковать. Уже забили в этом сезоне на двоих 137 мячей. Интенсивность "Айнтрахта" отмечает и Спаллетти, и капитан "Наполи" Джованни Ди Лоренцо. А Глазнер и вовсе называет "Наполи" "антитальянской" командой из-за его интенсивности, агрессии с мячом и без. Оба тренера при этом также говорят о компактности соперника в обороне.

Телетрансляция

Трансляция матча В эфире Телетрансляція матчу Айнтрахт - Наполі Смотреть трансляцию

Кадры

У "Наполи" отсутствует лишь запасной форвард Распадори. Дилемма на левом фланге обороны между Руи и Оливерой и на правом фланге атаки между Лосано и Политано. В остальном же с составом все ясно. Схема 4-3-3 постоянна.

Особое внимание - на великолепный дуэт Осимхен-Кварацхелия. Виктор стал первым игроком "Наполи" за 28 лет, забивавшим в семи турах Серии А подряд. В целом в лиге у него 18 голов. Но в Лиге Чемпионов осенью забил лишь один. Пропустив три матча из-за травмы. Хвиче же не хватает одного ассиста до рекорда лиг Топ-5 последних 16 лет - двузначного числа и голов, и ассистов в первом сезоне в Топ-5. В ЛЧ осенью на его счету были 2+3.

В "Айтрахте" солирует Рендел Коло Муани. Вице-чемпион мира уже вышел на 10+10 в Бундеслиге. В шести последних матчах во всех турнирах забил семь мячей. В ЛЧ осенью забил два важнейших гола в двух последних турах. Его важность велика, поскольку атакующие полузащитники в последнее время забивают мало. Внимание следует обращать не на них, а на латералей в схеме 3-4-2-1 Кнауффа и Макса.

Дилеммы здесь в центре обороны - Смолчич или Якич. Тот же Якич может оказаться и в центре поля вместо Соу или Камады. Причём кто-кто из этих двоих может отправиться не на скамейку, а вперёд, на позицию под нападающим. На правом фланге может все же появиться Бута. Не появится травмированный Эбимбе.

Дуэль Коло Муани с Осимхеном будет крайне любопытной.

"Айнтрахт": Трапп, Тута, Якич, Н'Дика, Кнауфф, Соу, Камада, Макс, Гетце, Линдстрем, Коло Муани

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким, Руи, Лоботка, Ангисса, Зелински, Лосано, Осимхен, Кварацхелия

Статистика

В групповом турнире "Наполи" победил "Аякс" с результатами 6:1 (в гостях) и 4:2, победил "Рейнджерс" - дважды 3:0 и обменялся победами с "Ливерпулем" - 4:1 и 0:2. 15 очков принесли ему первое место в группе

"Айнтрахт" занял второе в своей с десятью очками. В гостях он переиграл марсельский "Олимпик" (1:0) и лиссабонский "Спортинг" (2:1), проиграв "Тоттенхэму" (2:3), дома проиграл "Спортингу" (0:3), сыграл вничью с "Тоттенхэмом" (0:0) и победил "Марсель" (2:1)

"Наполи" и "Айнтрахт" встречались дважды. В 1/8 финала Кубка УЕФА сезоне 1994/95 немецкая команда выиграла оба матча со счетом 1:0

"Наполи" выиграл два своих последних матча в Германии - 2:0 над "Лейпцигом" в 2018-ом году и 4:1 над "Вольфсбургом" в 2015-ом, но до этого не выиграл там десять подряд. В целом в 22-ух матчах на всех полях против немецких команд (не считая ГДР) неаполитанцы побеждали семь раз. Также у них восемь поражений и семь ничьих

"Айнтрахт" проиграл три из своих 13-ти матчей против итальянских команд, в последний раз - 17 лет назад "Палермо". Выиграв семь и сведя вничью три

"Айнтрахт" - 11-й немецкий клуб в плей-офф Лиги Чемпионов. Ни у одной другой страны не было стольких представителей на этой стадии этого турнира

Котировки букмекеров

Прогноз: Айнтрахт - Наполи 2:2

Спаллетти считает фаворитом соперника, указывая на его гораздо больший опыт и успехи в последние годы в матчах плей-офф. В Еврокубках это действительно важно. Важна также сумасшедшая поддержка болельщиков, на которую рассчитывает Глазнер. "Айнтрахт" способен и победить сегодня, и пройти "Наполи" в целом. Но все же кажется, что итальянцы сильнее и перенесут решение вопроса домой.

В одном Глазнер прав - должен получиться великолепный спектакль.