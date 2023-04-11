Бенфика – Интер. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 11.04.23

Лига чемпионов

1/4 финала, первый матч

11 апреля, 22:00. "Эштадиу да Луж" (Лиссабон)

Главный арбитр: Майкл Оливер (Англия)

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После жеребьевки четвертьфиналов Лиги чемпионов сетка условно разделилась на две группы. К более знатной футбольное сообщество отнесло пары "Реал" - "Челси", "Манчестер Сити" - "Бавария", а к части андердогов "Милан", "Наполи", "Бенфику" и "Интер". Как раз последние две команды встречаются сегодня. У обоих коллективов более-менее равные шансы на проход в следующий раунд.

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Новости Бенфики

7 апреля "орлы" проиграли свой первый матч в чемпионате в 2023 году. И еще и не кому-нибудь, а “Порту”, который идет на второй позиции и все еще может зацепиться за чемпионство. Это был довольно сухой на моменты матч, завершившийся волевой гостевой победой "драконов" со счетом 2:1. Однако “Бенфика” и после поражения довольно уверенно занимает лидерскую позицию, на семь очков опережая “Порту”.

В Лиге чемпионов дела обстоят таким же курсом, как в чемпионате. В квартете "орлам" противостояли ПСЖ, "Ювентус" и "Маккаби Хайфа". Достаточно сложная группа, но подопечные Шмидта заняли в ней первое место. Благодаря этому получили возможность получить в соперники команду из второй корзины Брюгге. Из плюсов для бельгийцев: Роман Яремчук сыграл на знакомом для себя стадионе Эштадиу да Луж. Из минусов: поражение 1:7 по сумме двух матчей. Если в групповом этапе "орлам" пришлось напрячься для выхода именно с первого места, то 1/8 лиссабонцы преодолели буквально пешком.

Кадры хозяев

Однако во время второго матча с “Брюгге” португальская команда понесла важную потерю. Отаменди заработал третью желтую карточку в основном раунде, из-за чего получил один поединок дисквалификации. Также не сыграют сегодня основной защитник Ба и игроки резерва Дракслер и Ристич. Гуэдэш уже на финальном этапе восстановления от травмы колена, возможно, и появится сегодня по крайней мере в запасе.

Новости Интера

Дела миланской команды пошли на убыль. "Нерадзури" не побеждают с 5 марта. После того матча против “Лечче” (2:0) подопечные Симоне Инзаги провели шесть поединков: трижды проиграли, еще в стольких же сыграли вничью. В частности, в прошлую пятницу "Интер" не смог удержать преимущество над одним из аутсайдеров Серии А "Салернитаной". Полузащитник миланцев Госэнс открыл счет еще на шестой минуте, но Антонио Кандрева отличился в воротах своей бывшей команды и установил финальный счёт 1:1.

Групповой этап Лиги чемпионов "Интер" тоже провел под симбиоз не слишком большой стабильности. В соперниках была "Бавария", набравшая 100% очков за шесть матчей. Кроме этого еще была "Барселона", кризис которой позволил "Интеру" занять в итоге второе место. Четвертой командой выступала “Виктория” Пльзень, но она больше играла роль “бонуса”. Стадия 1/8 финала тоже была пройдена со скрипом. В соперниках был соотечественник "Бенфики" "Порту". Судьбу противостояния решили один гол Лукаку в миланском матче и очень много борьбы в течение 180 минут.

Кадры гостей

На потерю Отаменди "нерадзури" могут ответить своей: Хакан Чалханоглу попал в лазарет во время мартовской паузы на матч сборных. Кроме него сегодня не сыграют Далберт и Шкриняр. Ханданович, если бы и был основным, то тоже вряд ли бы принял участие из-за травмы спины.

Последние пять матчей Бенфики и Интера

Последние пять встреч хозяев

07.04. Бенфика – Порту 1:2 (Чемпионат Португалии)

02.04. Риу Аве – Бенфика 0:1 (Чемпионат Португалии)

18.03. Бенфика – Гимарайнш 5:1 (Чемпионат Португалии)

12.03. Маритиму – Бенфика 0:3 (Чемпионат Португалии)

07.03. Бенфика – Брюгге 5:1 (Лига чемпионов)

Последние пять встреч гостей

07.04. Салернитана – Интер 1:1 (Серия А)

04.04. Ювентус – Интер 1:1 (Кубок Италии)

01.04. Интер – Фиорентина 0:1 (Серия А)

19.03. Интер – Ювентус 0:1 (Серия А)

14.03. Порту – Интер 0:0 (ЛЧ)

Личные встречи между Бенфикой и Интером

История насчитывает всего три официальных матча между этими командами. В последний раз это произошло в 2004-м году. Тогда по сумме двух матчей (0:0, 4:3) "Интер" вышел в 1/4 финала Кубка УЕФА. До этого коллективы играли в финале Кубка европейских чемпионов в 1965. Тогда тоже итальянская команда одержала минимальную победу (1:0).

Также "орлы" и "нерадзури" в 2008-м играли в товарищеском Кубке Эусебио. Кто был победителем? Да, снова "Интер": 0:0 в основное время, 5:4 в серии пенальти.

Цифры и факты

"Интер" сыграл 10 матчей в Португалии против местных команд. Победу удалось одержать лишь однажды: против "Боашвиты" в 1996 году.

"Бенфика" из 15 поединков дома против итальянских команд выиграла у семи.

Лучший бомбардир "орлов" в этом розыгрыше ЛЧ имеет шесть голов (бывший игрок "Интера" Жоау Мариу). В "неррадзуре" лучший голеадор – Эдин Джеко с тремя мячами.

Согласно данным аналитического портала Transfermarkt, стоимость всех игроков "Интера" существенно выше футболистов "Бенфики": 534,45 млн евро против 313 млн евро.

Ставки и коэффициенты на матч Бенфика – Интер

Прогноз на матч Бенфика – Интер от UA-Football

Прекрасный, очень прекрасный шанс для "орлов" получить хорошее преимущество перед вторым матчем. Атакующий потенциал сегодняшних хозяев должен позволить им это сделать. Разве что защитные стены "Интера" могут разбить планы соперника. "Нерадзури" в не слишком хорошем состоянии, поэтому сегодня нужно будет выпрыгивать из штанов для результата. "Орлы" будут реабилитироваться перед собственными болельщиками за поражение от "Порту". Прогноз: Победа "Бенфики".