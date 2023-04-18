Челси - Реал. Анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов на 18.04.2023

Лига чемпионов, четвертьфинал, ответный матч

18 апреля 2023. Лондон, “Стэмфорд Бридж”

“Челси” 22:00 “Реал” Мадрид

(первый матч – 0:2)

Телетрансляция – Megogo Футбол 1

Текстовая трансляция – UA-Футбол

“Я сказал своим футболистам, что на Стэмфорд Бридж могу происходить чудеса. Мадрид это очень хорошая команда, но нам нужно верить”. Фрэнку Лэмпарду остается надеяться только на случай и стены своего стадиона. “Челси” под руководством проиграл три матча из трех, в том числе и без шансов “Реал” в первом четвертьфинале.

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Новости Челси

Назначение Фрэнка Лэмпарда временным тренером “Челси” до конца сезона пока не дало никаких положительных эффектов. Легенда “синих” за восемь дней увидел с линии поля три матча, и все три из них “Челси” проиграл. Сначала было непримечательная игра с “Вулверхэмптоном” (0:1), затем поражение без шансов мадридскому “Реалу” (0:2) и наконец субботний матч с “Брайтоном” (1:2), в котором “Челси” был в чистую переигран.

В каждом матче Лэмпард пробовал что-то новое, пытаясь адаптироваться к сопернику, и стараясь использовать сильные стороны своих футболистов. Ничего не получалось. Неработающие 4-3-3 против “Вулвз”, “Реалу” понадобилось 20 минут, чтобы найти уязвимость в схеме 3-5-2 “синих”, после чего Мадрид уже не отпускал гостей, наконец против “Брайтона” Лэмпард попробовал сыграть в персональный прессинг с печальными последствиями для своей команды. “Чайки” могли забивать больше.

Владельцы “Челси” Боули, Эгбали и Висс зашли в раздевалку после матча с “Брайтоном”, и о чем-то поговорили с футболистами. Ранее Боули, который перед игрой с Мадридом предсказывал, что “Челси” выиграет 3:0 на “Сантьяго Бернабеу”, имел небольшую перепалку с фанами на “Стэмфорд Бридж”. Нынешний “Челси” похож на цирк и пока Лэмпарду не удается найти опору и стабильность.

Сам 44-летний тренер назвал результат матча с “Брайтоном” разочаровывающим во всем и призвал своих футболистов вернуться к основам: “бежать, бороться и все остальное”.

Гол Галлахера в ворота “Брайтона” стал для “Челси” первым за пять последних матчей. “Реалу” нужно забивать как минимум дважды и только побеждать. “Челси” не знает, что такое победы с 11 марта (шесть матчей).

Силва, Канте и Хавертц, не игравшие против “Брайтона”, готовы к матчу с “Реалом”. Игру против Мадрида пропустят травмированные Кулибали и Броя, у Чилуэлла дисквалификация, Бадьяшиль и Обамеянг не заявлены на Лигу чемпионов.

Новости Реала

Останется ли Карло Анчелотти в “Реале” или нет? Будущее итальянского алленаторе в Мадриде во многом зависит от успешности выступления в кубковых турнирах. В чемпионате “Барселону” все же трудно будет достать, остаются Лига чемпионов и Кубок Испании.

Тем не менее, “Реал” продолжает серьезно выкладываться в матчах чемпионата Испании. В матче против “Кадиса” в последнем туре Ла Лиги “бланкос” создали огромное количество моментов, в целом выполнил 35 ударов (11 в створ), но их подводила реализация и прекрасная игра кипера “Кадиса” Давида Хиля. Тем не менее, “Реал” оставался целеустремленным, и на 72-й минуте Начо наконец-то удалось забить первый гол ударом с двадцати метров, а затем очередным мячом отметился Марко Асенсио, который перед этим забил второй гол в ворота “Челси” в Лиге чемпионов. Анчелотти после матча похвалил свою команду за желанию, отдачу и концентрацию.

Кроос и Винисиус пропустили игру против “Кадиса”, но с “Челси” немец и бразилец сыграть готовы. “Реал” остается только без травмированного Менди. Анчелотти не исключил, что на позиции левого защитника вновь сыграет Камавинга, но не стал уточнять определился ли он полностью он со стартовым составом.

Статистика команд, цифры и факты

Только Лионель Месси (27) забил больше голов в ворота английских команд в Лиги чемпионов, чем Карим Бензема (21). В целом французский форвард забил 21 мяч в 21 матчах плей-офф ЛЧ.

Вингер “Реала” Винисиус Жуниор принял участие в двадцати голах в двадцати матчах Лиги чемпионов (десять голов, десять ассистов).

“Челси” выходил в следующий раунд плей-офф Лиги чемпионов в пяти из семи случаев, когда проигрывал первый матч на выезде.

“Челси” выиграл всего четыре из последних 22 матчей АПЛ, и не может победить во всех турнирах уже шесть поединков подряд.

“Реал” Мадрид выход в следующий раунд плей-офф Лиги чемпионов в 18 из 19 случаев , когда забивал два и больше голов в первом матче.

“Реал” выиграл пять последних матчей плей-офф Лиги чемпионов, все – против английских клубов.

“Челси” проиграл все один из десяти последних матчей Лиги чемпионов на “Стэмфорд Бридж”. В прошлом сезоне на поле “синих” победил “Реал”.

Ни одна команда в истории Лиги чемпионов не побеждала дважды на поле “Челси”.

Последние пять матчей Челси и Реала

Челси

15.04 “Брайтон” 1:2 (АПЛ)

12.04 “Реал” Мадрид 0:2 (Лига чемпионов)

08.04 “Вулверхэмптон” 0:1 (АПЛ)

04.04 “Ливерпуль” 0:0 (АПЛ)

01.04 “Астон Вилла” 0:2 (АПЛ)

Реал

15.04 “Кадис” 2:0 (Ла Лига)

12.04 “Челси” 2:0 (Лига чемпионов)

08.04 “Вильярреал” 2:3 (Ла Лига)

05.04 “Барселона” 4:0 (Кубок Испании)

02.04 “Вальядолид” 6:0 (Ла Лига)

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Личные встречи

Это будет шестой матч команд за последние два года. За “Челси” были полуфиналы ЛЧ 2020/21 (2:0 на своем поле, 1:1 в гостях), в четвертьфинале 2021/22 “Реал” победил в Лондоне 3:1, но едва не позволил создать сенсацию “синим” на своем поле (команда Тухеля выигрывала 3:0, но матч закочнился со счетом 3:2 в овертайме), 2:0 в первом матче на прошлой неделе оставляет “Челси” мало шансов.

Где смотреть матч Челси – Реал

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Ориентировочные составы

“Челси”: Аррисабалага – Джеймс, Фофана, Силва, Кукурелья – Канте, Фернандес, Ковачич – Стерлинг, Хавертц, Мудрик

“Реал”: Куртуа – Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Камавинга – Модрич, Чуамени, Кроос – Вальверде, Бензема, Винисиус

Ставки и Коэффициенты на матч Челси – Реал

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Прогноз на матч Челси – Реал от UA-Football

Между нынешними “Челси” и “Реалом” большая пропасть. Лэмпард может вспоминать о памятных матчах на “Стэмфорд Бридж”, но сейчас в составе “синих” не так футболистов как он сам, как Джон Терри или Дидье Дрогба. “Челси” проваливается как на командном, так и индивидуальном уровне. Исход встречи во многом зависит от намерения “Реала” играть в полную силу. Наверное, Мадрид все же не будет оставлять результат на волю случая. Прогноз – победа “Реала” 2:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.