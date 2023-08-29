Второй год кряду "Рейнджерс" и ПСВ встретятся в плей-офф раунде Лиги Чемпионов. В прошлом сезоне шотландцам удалось забрать путёвку в групповой этап себе благодаря минимальной выездной победе во втором матче. Нидерландцы тяжело восприняли тот вылет и сделают все, чтобы не дать истории повториться. Пока всё идёт по тому же сценарию – первая игра на "Айброкс" вновь завершилась со счётом 2:2.

Квалификация Лиги Чемпионов. Плей-офф раунд, ответный матч

Пути представителей лиг. 30 августа. Эйндховен, ПСВ-Стедиум

ПСВ (Нидерланды) – Рейнджерс (Шотландия) 22:00

(Первая игра – 2:2)

Трансляция – Megogo

ПСВ

До матча в Глазго на прошлой неделе ПСВ выиграл все стартовые матчи сезона: победили чемпионов страны "Фейеноорд" (0:1) в Суперкубке, набрали максимум очков в двух стартовых турах Эредивизии против "Утрехта" (2:0) и "Витесса" (1:3), а также уверенно прошли "Штурм" в предыдущем раунде отбора ЛЧ с общим счётом 7:2.

В Шотландии ПСВ показал мощную игру в атаке. Эйндховен владел мячом большую часть времени и мучал соперника быстрыми и вязкими комбинациями в полуфлангах – классическое оружие команд Петера Боса. Впрочем, реакция на потери была катастрофическая, а потому почти каждая вылазка хозяев на чужую половину поля заканчивалась остротой. Были и проблемы в билд-апе – гол Симы пришёл после дешевой ошибки Сангаре при развитии атаки.

Хаоса в обороне ПСВ добавили травмы обоих центрбеков по ходу первой встречи. И если опытный Андре Рамальо успел вернуться к тренировкам, то его коллега по амплуа Оливье Боскаль под большим вопросом на игру. Также в лазарете пребывают защитники ван Анхольт и Фредрик Оппегор. Судя по всему, Дест снова сыграет слева в защите, а номинальный центрхав Йерди Схаутен составит Рамальо пару в центре обороны.

Рейнджерс

"Рейнджерс" на старте сезона выглядит куда менее убедительно: парни Майкла Била успели проиграть скромному "Килмарноку" (1:0) в первом туре чемпионата, мучались с "Гринок Мортон" (2:1) в Кубке Шотландии и со скрипом прошли "Серветт" (2:1, 1:1) в прошлом раунде отбора благодаря коронным стандартам.

Несмотря на слабую общую организацию игры, "Рейнджерс" доставил немало трудностей ПСВ в первой игре. Компонентов успеха было два: "джерс" навязал столь нежелательную для соперника физическую борьбу по всему полю, а план Била с игрой в три номинальных опорника полностью оправдался благодаря нежеланию ПСВ играть осторожнее (хозяева создали немало быстрых атак после перехватов в центре поля).

У шотландцев кадровых потерь минимум. Единственной существенной потерей остаётся центрбек Бен Дэвис. В то же время резервный левый фулбек Рыдван Йылмаз вернулся к тренировкам, фактически опустошив лазарет "Рейнджерс".

10 000 грн Ставка без риска Узнать больше 2 500 грн Бонус на первый депозит Узнать больше

Ориентировочные составы

ПСВ: Бенитес – Тезе, Рамальо, Схаутен, Дест – Верман, Сангаре – Бакайоко, Сайбари, Вертессен – де Йонг

Рейнджерс: Батлэнд – Таварнье, Суттар, Голдсон, Баришич – Раскин, Сифуэнтес, Джек – Кантуэлл – Сима, Дрессерс

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч ПСВ – Рейнджерс от UA-Футбол

В прошлом году "Рейджерс" вырвали минимальную победу на "ПСВ-Стэдиум" (0:1) и прошли в групповой этап ЛЧ. Но в повторение этой сказки не верится. ПСВ набрал хорошую форму на старте сезона, а их общая серия без поражений во всех турнирах составляет уже 23 матча. Плюс Эйндховен силён в родных стенах – в 14 домашних матчах в 2023-м году команда выиграла 13 раз (1 ничья).

Оборона ПСВ обязательно начудит, но на итоговом результате это сказаться не должно – де Йонг и компания должны обеспечить победу в перестрелке. Ставка: победа ПСВ + тотал выше 2.5 с коэффициентом в районе 1.97.