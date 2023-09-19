Фейеноорд - Селтик. Анонс и прогноз матча 1-го тура группового этапа ЛЧ на 19.09.2023

Во вторник вечером в рамках первого тура Лиги чемпионов в группе Е сойдутся в противостоянии представители североевропейского футбола. В Роттердаме на стадионе "Де Кейп" чемпион Нидерландов " Фейеноорд" будет принимать победителя шотландской премьер-лиги "Селтик".

Поскольку в группе Е также играют мадридский "Атлетико" и римский "Лацио", которые являются главными претендентами на выход из группы в 1/8 финала, "Фейеноорду" и "Селтику" нужно уже с первого матча выяснить, кто сможет навязать борьбу фаворитам, а кому придется быть аутсайдером.

Учитывая нестабильность лидеров, сотворить сенсацию у "Фейеноорда" и "Селтика" возможность будет. По Регламенту турнира в следующий раунд Лиги чемпионов проходят две лучшие команды, команда, которая займет третье место попадает в Лигу Европы, а четвертая вылетает из еврокубков.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Лига чемпионов. Первый тур. 19.09.2023

Роттердам. "Де Кейп"

Арбитр в поле - Ирфан Пелжто (Босния и Герцеговина)

"Фейеноорд" Нидерланды 22:00 "Селтик" Шотландия

Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> видеотрансляция - Мегого

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Феєнорд - Селтік Смотреть трансляцию

10 000 грн Ставка без риска Узнать больше

Новости "Фейеноорда"

Роттердамцы начинают свою первую кампанию в Лиге чемпионов с 2017 года, " Фейеноорд " только однажды выходил из группы, это было в 1999 году, поэтому талантливая команда Слота будет стремиться вписать новую страницу в историю клуба в течение следующих месяцев.

Летом "Фейеноорд" потерял капитана Оркуна Кокчу, которого продали в "Бенфику" за 25 млн. евро, и все вырученные средства от этого и других, менее значительных, трансферов нидерландцы направили на усиление всех звеньев команды.

Несмотря на это, из-за отсутствия Кокчу и не сыгранности новичков в первых двух турах чемпионата "Фейеноорд" дважды сыграл вничью. Но дальше команду прорвало и в следующих трех матчах "Фейеноорд" побеждал с разгромными счетами - дважды со счетом 6:1 и однажды 5:1. В последних четырех поединках у команды 19 забитых голов, шесть из них на счету 22-летнего нападающего Сантьяго Хименеса.

К сожалению Хименес пропустит матч против "Селтика" из-за дисквалификации с прошлого сезона. Не сыграет еще один нападающий - японец Уэда, который травмировался в матчах за сборную и это добавляет главную боль наставнику команды.

Несмотря на такие существенные потери, блестящая форма в последних матчах позволяет роттердамцам в родных стенах рассчитывать на успех в матче против "Селтика".



Новости "Селтика"

Благодаря своему постоянному доминированию во внутреннем чемпионате, "Селтик" в последнее время чаще принимает участие в Лиге чемпионов, несмотря на это команда из Глазго не может похвастаться успехами в самом престижном клубном турнире Европы, в прошлом сезоне под руководством уже бывшего тренера Постекоглу "Селтик" занял четвертое место в своей группе.

Из последних 21-го сыгранного матча в Лиге чемпионов "Селтик" выиграл лишь 1 матч, проиграв 15 раз, и не проходил в 1/8 финала с 2012 года. Следовательно, "Селтику" есть что доказывать в этом розыгрыше Лиги Чемпионов.

Продав, как и в случае с "Фейеноордом", своего лидера - вингера Жоту за 29 млн. евро, и центрального защитника Старфелта за 5 млн. "Селтик" потратил на 8 новичков 22 миллиона евро, не тратя более 5 миллионов на одного игрока и подписывая в основном молодых игроков.

От этого "Селтика" можно ожидать любого результата, команда в августе вылетела в первом же матче Кубка лиги от "Килмарнока", но победила в чемпионате главного конкурента "Рейнджерс" на их поле. В пяти матчах чемпионата команда Брендана Роджерса набрала 13 очков.

"Фейенорд" - "Селтик". Последние матчи команд

Последние пять матчей "Фейеноорда"

Последние пять матчей "Селтика"

Личные встречи между командами

Этот матч особенный тем, что единственная предыдущая встреча роттердамского клуба с "Селтиком" состоялась в финале Кубка европейских чемпионов 1970 года. Тогда "Фейеноорд" выиграл 2:1 и стал первой нидерландской командой, которая подняла самый престижный трофей континента.

Ориентировочные составы команд на матч

Ориентировочный состав "Фейеноорда":

Велленройтер - Гертрюйда, Траунер, Ганцко, Хартман - Тимбер, Виффер, Иванушек - Минте, Стенгс, Пайшан

Ориентировочный состав "Селтика":

Харт - Джонстон, Лагербильке, Скейлз, Тейлор - О'Райли, Макгрегор, Тернбулл, Хатате - Фурухаши, Маэда

"Фейеноорд" - "Селтик". Ставки и коэффициенты

"Фейеноорд" - "Селтик" Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа "Фейеноорда" 2:1 . Команды играют в атакующий футбол и отсутствие главной звезды "Фейеноорда" существенно повлияет на атакующую мощь роттердамцев, несмотря на это, нидерландская команда набрала хороший ход, является фаворитом матча и должна в родных стенах побеждать "Селтик".