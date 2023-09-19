Лацио - Атлетико. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 19.09.2023

"Атлетико" опозорился в предыдущем сезоне Лиги Чемпионов. В довольно удобной группе с "Порту", "Брюгге" и "Байером" заняв последнее место. И в трех сезонах до этого из группы выходил очень тяжело, лишь в последнем туре. "Лацио", как считают многие в Италии (и не только болельщики "Ромы"), позорит страну в Еврокубках каждый год. Ныне обе попали в довольно удобную группу с "Фейеноордом" и "Селтиком" и позориться больше не хотят.

19 сентября. 22:00. Лига Чемпионов. Группа Е. Первый тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Атлетико"

Главный арбитр: Славко Винчич (Словения)

Состояние команд

Диего Симеоне признал слабое начало сезона обеих команд. Правда, заявил, что сезон важно завершать хорошо, а не начинать. Но после провала уже к ноябрю, уже в группе в сезоне 2022/23 ему лучше избрать иной подход. Маурицио Сарри тогда также не вышел из группы (Лиги Европы), а к марту вылетел и из Лиги Конференций (от АЗ). В лиге "Лацио" сильно добавил и впервые за 23 года попал в ее Топ-2. Но клеймо провала в Еврокубках осталось.

Состояние "Атлетико" совершенно непонятное. Так получилось, что последние три матча он провел в гостях (матч дома против "Севильи" отменили из-за плохой погоды). Разнес "Райо Вальекано" со счетом 7:0, что вызвало разговоры о новом Симеоне. До этого играл в привычной гостевой глухой обороне против сильного "Бетиса", вытащив 0:0. А в субботу влетел "Валенсии" (0:3). Последний матч Симеоне назвал худшим в своей каденции в клубе.

Провал на "Месталье" вызвал немалое брожение. Ян Облак заявлял, что команде всегда тяжело после матчей сборных. Хотя от ответственности не уходил. Говорил об отсутствии интенсивности и настроя, заявляя, что команда недостаточно талантлива для игры на 50 процентов интенсивности. Альваро Мората говорит о положительном характере, вере в команду и о желании немедленно реабилитироваться. Хотя и сообщает о непростом разговоре в раздевалке.

Симеоне же старался убедить, что не злится, что знает способности своих игроков и верит в них и принимает одну плохую игру. Но признает, что "Валенсия" выигрывала единоборства, лучше бегала, играла интенсивнее, лучше использовала треугольники для комбинаций.

"Лацио", как истинная команда Сарри, один из лучших в треугольниках комбинаций. Умеет также бегать, играть интенсивно, выигрывать единоборства. Что часто демонстрировал в предыдущем сезоне. Продемонстрировал и в нынешнем в гостях против чемпиона "Наполи" (2:1), выдержав первые полчаса давления, забив в контратаке и затем полностью переигрывая соперника сарриевскими комбинациями. Симеоне заявил, что настоящий "Лацио" был именно в Неаполе.

Проблема в трех остальных матчах. 1:0 в Лечче на 84-ой минуте и 1:2 в итоге. Когда Сарри говорил о повторении бесхарактерности команды с предыдущей осени, о её "демонах". 0:1 дома от новичка "Дженоа", когда провалила первую четверть матча, а затем безуспешно висела на воротах соперника, не создав много. В 1:3 в гостях от "Ювентуса" в субботу, когда владела мячом 64 процента времени, но почти ничего не создала и пропустила много контратак.

В неудачах в "Лацио" обвинили арбитров. Даже полностью отказались от каких-либо интервью после "Ювентуса". А владелец клуба Клаудио Лотито затеял плотный личный разговор с главой Суддейского комитета Италии Джанлукой Рокки. Но Сарри также признает проблемы с отношением к игре, с принятием решений в решающие моменты в обеих штрафных, с вертикализацией игры. "Мы коснулись мяча 54 раза в штрафной "Ювентуса", но ничего не создали".

Итак, Сарризм против Чолизма? Дело в том, что "Лацио" Сарри в предыдущем сезоне был в Серии А лишь восьмым по владению мячом, ныне - шестой. Ныне владение помешало в Турине, его отсутствие помогло в Неаполе. А по ударам по воротам обе в лучшем случае середняки. В сезоне 2022/23 "Лацио" был 14-ым в лиге. Так что ожидаем его попытки играть быстро, но без креатива. Ну а "Атлетико" будет помнить о дерби против "Реала" в уик-энд.

Следует напомнить, что Симеоне играл в "Лацио", выигрывал с ним Скудетто и был любимцем болельщиков команды. Он говорил, что когда-то хотел бы потренировать её. И ныне чувствует "мурашки на коже", вспоминает о прошлом, говорит о любви с болельщиками "орлов". Его явно встретят замечательно. Скорее всего, овацией и трогательным баннером.

Матчи команд в нынешнем сезоне (все - в лиге)

Лацио

Лечче - Лацио 2:1

Лацио - Дженоа 0:1

Наполи - Лацио 1:2

Ювентус - Лацио 3:1

Атлетико

Атлетико - Гранада 3:1

Бетис - Атлетико 0:0

Райо Вальекано - Атлетико 0:7

Валенсия - Атлетико 3:0

Кадры

У "Лацио" нет кадровых проблем. Сарри также предпочитает стабильность состава и тактической схемы 4-3-3. Так что стартовый нетрудно предсказать. Дилемма между новичками Камадой и Гендузи в центре поля. Первый забил в Неаполе, второй заметно выходит на замену. Вопросы к Чиро Иммобиле, на счету которого лишь один гол за клуб с начала сезона. В этом главная проблема "Лацио". Также проблема в мощном в предыдущем сезоне центре обороны.

Испанец Луис Альберто в блестящей форме. Он стал безоговорочным лидером команды в свете ухода Сергея Милинковича-Савича и регресса Иммобиле. Луис дирижирует атаками команды, забил пяткой "Наполи" и красивым ударом из-за пределов штрафной "Ювентусу", ассистировал против "Лечче".

У "Атлетико" же очень серьёзные проблемы. Симеоне привез в Рим лишь 17 игроков первой команды. Нет защитников Мандавы и Союнджу, игроков центра Поля Коке, Де Пауля, Лемара, атакера Депая. Также не нравится игра Аспиликуэты на позиции правого латераля в схеме 3-5-2. Молина готовится. Неясна ситуация и на левом вокруг Галана, Лино и Рикельме. И центрального защитника Хименеса. Он хотя бы вернулся.

Немало претензий к лидеру команды Антуану Гризманну. На его счету гол в ворота "Райо" и ноль ассистов. Хотя вряд ли в таком матче он уступит место Анхелю Корреа.

Альваро Мората возвращается в Италию. Он забил "Лацио" в карьере трижды в восьми матчах, добавив три ассиста. Ровно столько мячей у него с начала сезона в Ла Лиге, но без ассистов.

"Лацио": Проведель, Хюсай, Казале, А. Романьоли, Марушич, Катальди, Луис Альберто, Камада, Фелипе Андерсон, Иммобиле, Дзакканьи

"Атлетико": Облак, Савич, Витсель, Эрмосо, Молина, М. Льоренте, Барриос, Сауль, Галан, Гризманн, Мората

Цифры и факты

"Лацио" и "Атлетико" встречались четырежды. В полуфинале Кубка УЕФА сезона 1998/99 в Риме состоялась ничья 0:0, в Мадриде итальянцы победили со счетом 1:0. В сезоне 2011/12 в плей-офф Лиги Европы оба матча выиграл "Атлетико" - 1:0 дома и 3:1 в гостях

"Атлетико" не побеждал в пяти последних Еврокубковых матчах. Все - в групповом турнире Лиги Чемпионов. Речь о худшей серии в эру Симеоне. В восьми последних матчах в турнире и Еврокубках в целом он побеждал лишь однажды

"Атлетико" проиграл четыре последних гостевых матча Еврокубков и Лиги Чемпионов, забив в них лишь один мяч. "Лацио" не проигрывал в последних десяти домашних Еврокубковых

"Лацио" участвовал в Лиге Чемпионов в последний раз в сезоне 2020/21. Тогда с двумя победами и четырьмя ничьими он занял второе место в группе с дортмундской "Боруссией", "Брюгге" и "зенитом", а в 1/8 финала уступил "Баварии" в обоих матчах

"Лацио" был второй обороной Серии А в предыдущем сезоне, а его вратарь Иван Проведель получил приз лучшего вратаря лиги, но в пяти из последних шести матчей "орлы" пропускали

Победа над "Райо Вальекано" (7:0) стала крупнейшей для "Атлетико" на выезде в Ла Лиге за всю историю турнира, то есть за 95 лет и в целом крупнейшей выездной победой в Ла Лиге для кого-либо с 2016-го года. С другой стороны, в гостях с "Бетисом" команда Симеоне не только сыграла 0:0, но даже ни разу не пробила по воротам в первом тайме. Такое случилось в пятый раз в каденции аргентинского тренера

Прогноз: Лацио - Атлетико 1:1

"Наезды" на "Лацио" за провалы в Еврокубках в плане Лиги Чемпионов не совсем справедливы. Тем не менее, он хочет избежать новых. Хочет также реабилитироваться за слабое начало сезона. В его пользу проблемы "Атлетико" с кадрами, в Лиге Чемпионов, особенно в гостях, и грядущее мадридское дерби. А вот в пользу ли родной стадион? Не факт, ведь испытывает проблемы с доминированием. Хотя и не проигрывает в Риме в Еврокубках.