Бенфика — Ред Булл Зальцбург. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 20.09.2023

Четвертьфиналист Лиги Чемпионов прошлого сезона вновь возвращается в групповой этап. Однако на этот раз "орлы" пробились туда напрямую как чемпионы Португалии. И снова им выпадает довольно нелегкая группа с их итальянскими обидчиками в прошлой евровесне и довольно крепким испанским коллективом. Но первыми соперниками будут австрийцы и такой старт — идеальный вариант для команды Рогера Шмидта.

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Лига Чемпионов. Группа D. 1 тур

Лиссабон. Стадион "Да Луж"

Арбитр в поле — Халил Уму Мелер (Турция)

"Бенфика" 22:00 "РБ Зальцбург"

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Новости "Бенфики"

В прошлом сезоне "красные" очень удачно выступили в Лиге Чемпионов — первое место в группе с “ПСЖ” и “Ювентусом” (последний вообще опустился в Лигу Европы), выбивание “Брюгге” в 1/8 и навязывание борьбы "Интеру" в четвертьфинале. При этом в Примейре также был долгожданный успех — первое чемпионство за 4 года и 38-е в целом в истории.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Португалии "орлы" идут уверенно — после напряженного поражения от "Боавишты" (действующего лидера) началась серия из четырех побед. Так что к матчу с "Зальцбургом" португальцы подходят более чем уверенно. В такой важный момент Рогер Шмидт решил сделать Анатолия Трубина "номером один" в основе "Бенфики", поэтому именно его перформенс мы будем ждать больше всего сегодня вечером.

Ориентировочный состав "Бенфики": Трубин, Ба, Отаменди, Антониу Силва, Аурснес, Кекчю, Жоау Невеш, Ди Мария, Рафа, Жоау Мариу, Муса

Новости "Ред Булл Зальцбург"

Однако чемпионский титул также имеют и "красные быки" — они получили уже десятый титул подряд. Несмотря на полное доминирование команды из Зальцбурга на внутренней арене, в Лиге Чемпионов значительного успеха футболисты не имели. Подопечные Герхарда Штрубера ничего не смогли противопоставить “Челси” и “Милану” в группе E и вылетели в Лигу Европы, где уступили "Роме" в двухматчевом противостоянии в раунде плей-офф.

Сейчас австрийцы не являются четкими фаворитами группы D, однако стоит надеяться на их характер и волю к победе. А семиматчевая серия без поражений лишь заряжает их нужной мотивацией.

Ориентировочный состав "Ред Булл Зальцбург": Шлагер, Дедич, Пятковский, Байду, Терзич, Бидструп, Гурна-Дуат, Кьергор, Глух, Симич, Конате

“Бенфика”-”РБ Зальцбург”. Статистика личных встреч

Эти команды впервые играют между собой в рамках официальных поединков.

“Бенфика”-”РБ Зальцбург”. Последние матчи команд

"Бенфика" сейчас имеет серию из четырех побед в чемпионате — пострадали "Эштрела", "Жил Висенте", "Витория Гимарайнш" и "Визела".

"Зальцбург" начал с 6 победу в Бундеслиге. Но последний матч со "Штурмом" из Граца закончился ничьей — 2:2.

“Бенфика”-”РБ Зальцбург”. Турнирное положение команд

Путь обеих команд в квартете D только начинается. Однако обе команды пока рассматриваются разве что как претенденты на Лигу Европы (с учетом фаворитизма "Интера" и "Реал Сосьедада").

“Бенфика”-”РБ Зальцбург”. Ставка и коэффициенты

“Бенфика”-”РБ Зальцбург”. Прогноз на матч от UA-Футбол

Ничья 1:1. Понятно, что фактор домашнего поля будет играть в пользу "Бенфики", однако австрийцы не собираются сдаваться. Поэтому прогнозируем волевую ничью.

Данный прогноз — лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.