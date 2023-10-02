Дерби Трубина. Интер - Бенфика. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 03.10.2023

В предыдущем сезоне "Интер" играл в финале Лиги Чемпионов. "Бенфика" тогда во второй раз подряд вышла в четвертьфинал, вылетела от него и была очень недовольна таким результатом. Соответственно, обе считались фаворитом группы нового сезона с "Зальцбургом" и "Реал Сосьедад". Однако уже в первом туре все перевернулось с ног на голову неудачными выступлениями против номинальных аутсайдеров.

Теперь "змеи" обязаны побеждать дома реального аутсайдера группы. А "орлы" вынуждены отыгрывать домашнее поражение. Тем острее будет их очный матч.

3 октября. 22:00. Лига Чемпионов. Группа D. Второй тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Бенфика"

Главный арбитр: Данни Маккели (Нидерланды)

Состояние команд

# КОМАНДА И В Н П З-П ОЧКИ 1 Зальцбург 1 1 0 0 2-0 3 2 Реал Сосьедад 1 0 1 0 1-1 1 3 Интер 1 0 1 0 1-1 1 4 Бенфика 1 0 0 1 0-2 0

Обе команды набрали в своих лигах 18 очков после семи туров. При этом "Бенфика" не первая в своей, а вторая. Её хайлайт - победа над "Порту" в пятницу. Хотя тогда она в первом тайме выглядела совершенно невзрачно, несмотря на игру в численном большинстве с 19-ой минуты. Да и во втором играла вовсе не блестяще, забив лишь один мяч. Анатолий Трубин работал в воротах не меньше, чем Диого Кошта, дважды спасая команду.

Хайлайтом "Интера" несомненно была победа в Миланском дерби со счетом 5:1 16-го сентября. Однако с того времени он скорее страдает. Забил тогда последней команде Серии А "Эмполи" всего один мяч, в предыдущую среду ("Бенфика" середине предыдущей недели отдыхала) открыл счёт, но в итоге уступил дома "Сассуоло", явно проигрывая ему в динамизме и креативе. А в субботу 61 минуту не мог забить "Салернитане" из зоны вылета.

В итоге последней он забил четыре мяча силами одного человека - вышедшего на замену капитана Лаутаро Мартинеса. Что вернуло августовские разговоры о Лаутарозависимости. Арриго Сакки и вовсе заявил, что "нерадзурри" в целом держатся лишь на индивидуальных действиях, не командных.

В первом туре группового турнира Лиги Чемпионов сразу после 5:1 над "Миланом" "Интер" играл отвратительно в гостях против "Реал Сосьедад". Пропустил ранний гол, не мог зацепиться за мяч, ломался под прессингом. Ему повезло с наивностью и плохой реализацией соперника, а тот же Лаутаро в итоге на 87-ой минуте спас ничью.

"Бенфика" же в первом туре осталась вдесятером дома против "Зальцбурга" на 13-ой минуте, тут же пропустила с пенальти, затем пропустила второй и забить не смогла. Тренер ее сегодняшнего соперника Симоне Индзаги, правда, указывает, что и тогда создала много и проиграть не заслужила. В итоге по ударам по воротам и по владению мячом она даже победила, что подтверждает слова Индзаги.

"Бенфика" - остроатакующая команда, любящая мяч, доминирование, красивые комбинации и прорывы на дриблинге. При этом оставляет немалые дыры в обороне, плохо, лениво играет в отборе, за что её немало критикуют. "Интер" же умеет играть в любой вид футбола, но особо опасен в стремительных контратаках. Так что сумасшедший темп и обилие опасных моментов во вторник мы должны увидеть.

Последние матчи команд

Кадры

Главная дилемма в "Бенфике" - остроатакующий Нерес на левом фланге или более оборонительный Жоау Мариу? Второй играл против "Порту", первый - против "Зальцбурга". Существует мнение, что оборона команды все равно не улучшится, так что лучше уже бросить в бой всех атакеров в настоящей схеме 4-2-3-1.

Среди игроков атаки выделяется Анхель Ди Мария, вернувшийся в клуб после долгой карьеры в европейских грандах. Он забил "Порту" и в лиге, и в Суперкубке. Рафа Силва и Нерес всегда готовы прорываться, но всегда нестабильны. Форвард Муса забил четыре мяча в сезоне, в том числе "Порту" в Суперкубке, но не дотягивает по уровню. Кабрал сидит за его спиной.

Также вопросы к центру обороны. Его лидер Антонио Силва был удалён против "Зальцбурга", Морато много пропустил из-за тяжёлой травмы, Араужо очень неопытен, а Жоао Виктор исключён из поездки в Италию за проблемы с дисциплиной.

Анатолий Трубин летом чуть не перешёл в "Интер" в рамках довольно изнуряющей саги. Карьеру в "Бенфике" он начал в запасе, продолжил неуверенной игрой в воротах, но выступление против "Порту" в пятницу - его первая сильная заявка.

"Интер" постоянно ротирует состав. Даже Бастони, Мхитарян и Лаутаро в субботу впервые в сезоне начали матч в запасе, начал и один из лучших игроков Димарко. В первом туре ЛЧ ротация стоила ужасной игры, но теперь этой ошибки Индзаги не повторит. Аугусто и Асллани на этот раз начнут в запасе, а Арнаутович и вовсе травмирован. Как и Фраттези.

Дилемма может быть лишь в центре обороны. Ачерби и Дармиан могут потеснить Де Фрая и Павара.

Лаутаро уже с десятью голами в восьми матчах во всех турнирах с начала сезона, его напарник в атаке Маркус Тюрам - с двумя голами и четырьмя ассистами в семи. Генрих Мхитарян выиграл дерби с двумя голами и ассистом.

Перед встречей с Рогером Шмидтом, тренером, у которого играл в "Байере", Хакан Чалханоглу говорил очень тёплые слова о нем.

"Интер": Зоммер, Павар, Ачерби, А. Бастони, Думфриз, Чалханоглу, Барелла, Мхитарян, Димарко, Тюрам, Лаутаро Мартинес

"Бенфика": Трубин, Ба, Морато, Отаменди, Аурснес, Невеш, Кекчу, Ди Мария, Рафа, Нерес, Муса

Цифры и факты

"Интер" и "Бенфика" встречались пять раз. Первый лидирует с тремя победами и двумя ничьими. Интересно, что в двух матчах в Лиссабоне он не пропускал, а вот в двух в Милане (ещё один матч состоялся на нейтральном поле в финале Кубка Чемпионов сезона 1964/65) пропустил в целом шесть мячей

Последние их встречи состоялись в марте нынешнего года в четвертьфинале Лиги Чемпионов. "Интер" победил в гостях со счетом 2:0, а дома сыграл вничью - 3:3

"Бенфика" никогда не побеждала на "Джузеппе Меацца" ни "Интер", ни "Милан" - четыре поражения и одна ничья в пяти матчах

В пяти из шести последних гостевых матчей во всех турнирах с участием "Бенфики" забивалось более трех мячей, в шестом - три, в пяти из последних восьми домашних с участием "Интера" - более трех и ещё в одном - три

"Интер" выиграл четыре из пяти последних домашних матчей Лиги Чемпионов, не пропустив в них. Пятый - 3:3 с "Бенфикой"

"Бенфика" не проиграла десять своих предыдущих гостевых матчей Лиги Чемпионов - шесть побед и четыре ничьи

Прогноз: Интер - Бенфика 2:2

Чалханоглу считает, что обе команды ныне сильнее, чем во время встреч весной. Пожалуй, он прав. Хотя проблемы у них имеются и прежде всего присутствует тревога из-за событий в первом туре. Индзаги прежде всего говорит об интенсивности соперника, его умении обращаться с мячом и о потребности в замечательной игре его команды. Причем прежде всего в дебюте матча.

Обе команды создадут шансы, обе будут играть быстро, обе будут ошибаться. Судьбу матча решат детали, прежде всего - реализация.