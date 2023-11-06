Милан - ПСЖ. Анонс и прогноз матча ЛЧ на 7.11.2023

В четвертом туре группового этапа "Милан" будет пытаться реабилитироваться от безыдейного поражения в Париже и наконец-то одержать свою первую победу в текущей кампании главного еврокубка. "Дьяволы" будут принимать парижан на своей домашней арене - "Сан-Сиро". "ПСЖ", хоть и проиграл "Ньюкаслу", лидирует в квартете. А "россонери", несмотря на показатель ноль в графе побед, еще имеют все шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

4-й групповой тур. Квартет F. Сезон 2023/24

7.11.2023. Италия, Милан. "Сан-Сиро"

"Милан" 22:00 "Пари Сен-Жермен"

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"Милан": последние новости

Команда Стефано Пиоли находится в явном кризисе. Последняя победа во всех турнирах была аж месяц назад, а именно 7-го октября. Тогда "дьяволы" на выезде минимально обыграли команду из нижней части таблицы Серии А - "Дженоа".

После того "Милан" не смог взять три очка ни в одном из матчей. В частности, сначала на своем поле "россонери" уступили туринскому "Ювентусу" (0:1). После этого последовало поражение в Париже (0:3) и результативная ничья в гостях с "Наполи" - 2:2. А в своем последнем матче итальянский клуб на "Сан-Сиро" не одолел еще одного аутсайдера - "Удинезе" (0:1).

Дела в ЛЧ также идут не лучшим образом. В первых двух турах были нулевые ничьи с "Ньюкаслом" и дортмундской "Боруссией". Да, стоит отметить, что "Милан" в этих играх доминировал и должен был побеждать, но все же так и не сумел вскрыть оборону "сорок" и "шмелей". А в предыдущем поединке еврокубка подопечные Пиоли ничего не смогли навязать "ПСЖ".

После перестройки ростера, состоявшейся прошлым летом, "Милан" имеет проблемы во всех линиях поля. И пока трудно разглядеть предпосылки для возвращения стабильности в игре и результатах полуфиналиста прошлой кампании Лиги чемпионов.

Ориентировочный состав "Милана": Маньян, Эрнандес, Томори, Кьер, Калабрия, Побега, Рейндерс, Лофтус-Чик, Леау, Жиру, Пулишич.

"Пари Сен-Жермен": последние новости

Похоже, что после унизительного поражения от "Ньюкасла" Луис Энрике все же сумел взбодрить и расшевелить своих подопечных. После того злосчастного вечера на "Туманном Альбионе" Париж выдал серию из 5-ти побед подряд.

В национальном первенстве "Пари Сен-Жермен" обыграл на выезде "Ренн" (3:1) и "Брест" (3:2), а на домашней арене одолел "Страсбур" (3:0) и "Монпелье" (3:0). Дела у французского клуба в Лиге 1 пошли в гору и на данный момент команда отстает лишь на один балл от первой в таблице "Ниццы".

В ЛЧ парижане реабилитировались перед своими фанатами и достаточно уверенно переехали "Милан" - 3:0. Благодаря этому, как и следует статусу "ПСЖ", Мбаппе и компания вернули себе лидерство в группе.

Есть впечатление, что "Пари Сен-Жермен" поймал свою игру и будет лишь наращивать свой темп по ходу сезона.

Ориентировочный состав "Пари Сен-Жермен": Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Шкриньяр, Эрнандес, Угарте, Заир-Эмри, Дембеле, Мбаппе, Коло Муани, Рамуш

"Милан" - "Пари Сен-Жермен". Последние личные встречи

На официальном уровне коллективы провели между собой 5 встреч. Все они состоялись в рамках главного еврокубка. В прошлом матче Париж наконец-то сумел одержать свою первую победу над "россонери". До этого дважды побеждал "Милан", и еще два раза была зафиксирована ничья.

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Победа 1:2. Мало факторов в этом противостоянии говорят в пользу итальянского клуба. В последнее время "ПСЖ" выглядит однозначно более стабильно и монолитно. Букмекеры также отдают предпочтение в этой паре именно парижанам. Главной интригой поединка является то, сможет ли наконец команда Стефано Пиоли открыть счет своим голам в этой кампании ЛЧ.