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Реал Сосьедад - Бенфика. Анонс и прогноз матча 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов на 08.11.2023
Реал Сосьедад - Бенфика: Прогноз и анонс матча ⋉ 8.11.2023 ⋊ ЛЧ на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ion Alcoba/Quality Sport Images
В среду вечером на стадионе "Аноэта" встретятся две команды, занимающие противоположные места в группе D Лиги чемпионов - "Реал Сосьедад" примет "Бенфику". "Орлы" будут стремиться взять реванш у басков после того, как две недели назад они потерпели минимальное поражение 1:0 в родных стенах от испанской команды.
Лига чемпионов. 4-й тур. Группа H
8 ноября. 19:45. Сан-Себастьян. "Аноэта"
"Реал Сосьедад" - "Бенфика"
Трансляция: MEGOGO Football 1
Текстовая трансляция - UA-Футбол
Новости "Реал Сосьедада"
"Реал Сосьедад" завершил свою четырехматчевую беспроигрышную серию во всех соревнованиях, уступив в минувшие выходные действующим чемпионам Ла Лиги "Барселоне" со счетом 1:0.
Казалось бы, все шло к логичной ничьей в матче с каталонской командой, но на 92-й минуте Рональд Араухо забил гол, в результате чего команда Иманола Альгуасиля потерпела третье поражение в чемпионате.
В последних четырех матчах Ла Лиги "Реал Сосьедад" набрал восемь очков и опустился на седьмое место в турнирной таблице, на шесть очков отставая от мадридского "Атлетико", который идет на четвертом месте и имеет игру в запасе.
А вот в групповом этапе Лиги чемпионов дела у басков идут гораздо лучше, они имеют все шансы впервые за последние два десятилетия попасть в 1/16 розыгрыша турнира, ведь набрали семь очков в первых трех матчах группы D и сравнялись по этому показателю с финалистами прошлого сезона - миланским "Интером", за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей испанская команда на первом месте в группе.
"Реал Сосьедад" третий раз в своей истории участвует в Лиге чемпионов, выиграв лишь пять из последних 17 домашних матчей в еврокубках, и успех над "Бенфикой" позволит им одержать первую домашнюю победу в Лиге чемпионов с момента победы над "Олимпиакосом" со счетом 1:0 в своем первом матче в этом турнире в сентябре 2003 года.
Новости "Бенфики"
Несмотря на надежды болельщиков, "орлы" крайне неудачно начали выступления в групповом этапе Лиги чемпионов - домашнее поражение от "Зальцбурга" 2:0, а затем 0:1 с "Интером".
После поражения в третьем туре в матче с "Реал Сосьедадом" "Бенфика" провела три игры без поражений на внутренней арене: сначала дома сыграв вничью с "Каса-Пиа" 1:1, команда оправилась и одержала две сухие победы на выезде над "Арукой" и "Шавешем" со счетом 2:0 в обоих матчах.
Команда Рогера Шмидта по-прежнему на три очка отстает от лидера чемпионата лиссабонского "Спортинга", с которым она встретится в эту субботу в рамках чемпионата.
"Орлы", конечно, не против помериться силами со "Спортингом", но прежде всего они должны обратить внимание на встречу с "Реал Сосьедадом", чтобы сохранить надежды на еврокубковую весну.
"Бенфика", которая выиграла лишь две из последних 20 встреч с испанскими командами, понимает, что поражение в среду не позволит ей занять место в двойке лучших в группе D, поскольку сейчас она отстает от "Реал Сосьедада" и "Интера" на семь очков после трех туров.
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Реал Сосьедад"
|3
|2
|1
|0
|4-1
|+3
|7
|2
|"Интер"
|3
|2
|1
|0
|4-2
|+2
|7
|3
|"Зальцбург"
|3
|1
|0
|2
|3-4
|-1
|3
|4
|"Бенфика"
|3
|0
|0
|3
|0-4
|-4
|0
Последние матчи команд
Последние пять матчей хозяев
- 04.11 Сосьедад - Барселона 0:1 (Примера)
- 01.11 Буньоль - Сосьедад 0:1 (Кубок Испании)
- 29.10 Райо Вальекано - Сосьедад 2:2 (Примера)
- 24.10 Бенфика - Сосьедад 0:1 (Лига чемпионов)
- 21.10 Сосьедад - Мальорка 1:0 (Примера)
Последние пять матчей гостей
- 04.11 Шавиш - Бенфика 0:2 (Примейра)
- 31.10 Арока - Бенфика 0:2 (Кубок лиги)
- 28.10 Бенфика - Каса Пиа 1:1 (Примейра)
- 24.10 Бенфика - Реал Сосьедад 0:1 (Лига чемпионов)
- 20.10 Лузитания - Бенфика 1:4 (Кубок Португалии)
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Защитник "Реал Сосьедада" Хамари Траоре травмировался в минувшие выходные и, как ожидается, пропустит матч в среду, присоединившись к уже травмированным: Кирану Тирни (подколенное сухожилие), Андре Силве (икроножная мышца) и Мартину Меркелансу (колено).
Что касается "Бенфики", то Хуан Бернат выбыл в последнем матче из-за мышечной травмы, в лазарете команды находятся: Оркун Кокчу (мышечная контузия), Александер Бах (стопа) и Давид Нерес (колено), все они пропустят игру в Испании.
Возможный стартовый состав "Реал Сосьедада":
Ремиро; Элустондо, Субелдиа, Ле Норманд, Муньос; Мендес, Зубименди, Мерино; Кубо, Оярсабаль, Барренечеа
Возможный стартовый состав "Бенфики":
Трубин; Силва, Отаменди, Морато; Невес, Марио, Луис, Аурснес; Силва, Кабрал, Ди Мария
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч "Реал Сосьедад" - "Бенфика" от UA-Футбол
"Реал Сосьедад" 2-1 "Бенфика". В среду обеим командам необходимо набрать максимум очков: "Реал Сосьедад" стремится занять первое место в группе D. "Бенфика" понимает, что еще одно поражение лишит ее шансов занять место в двойке лучших в группе.
Учитывая предыдущую встречу между этими командами, на "Аноэте" может возникнуть еще один напряженный поединок, учитывая нынешнее состояние команд, баски должны побеждать и в домашнем матче.
Этот прогноз - это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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