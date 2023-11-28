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ПСЖ - Ньюкасл. Анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов на 28.11.2023
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Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Лига чемпионов, группа F, пятый тур
28 ноября 2023. Ньюкасл, “Сент-Джеймс Парк”
“Пари Сен-Жермен” 22:00 “Ньюкасл”
Телетрансляция – Megogo Футбол 2
Текстовая трансляция – UA-Футбол
“Ньюкасл” не забил ни одного гола в выездных матчах Лиги чемпионов, но в Париже ему нужно побеждать, чтобы надеяться на плей-офф.
Новости Пари Сен-Жермен
После разгромного поражения от “Ньюкасла” в первой встрече команд в октябре, “пари Сен-Жермен” выиграл все свои матчи в чемпионате Франции, забивая в каждом из них не менее трех голов. В какой-то степени для команды Луиса Энрике сложный вызов на “Сент-Джеймс Парк” стал положительным толчком.
Но в Лиге чемпионов ситуация не столь радужная – гостевой матч “Милану” команда Энрике проиграла, и после четырех туров занимает второе место в своей группе, уступая “Боруссии” Дортмунд”. При определенных раскладах ПСЖ может выйти в ⅛ уже во вторник – нужно не только побеждать “Ньюкасл”, но и надееться, что Дортмунд возьмет три очка в игре с “Миланом”.
Перед “Ньюкаслом” парижане в красивом стиле расправились с “Монако”, забив третьей команде чемпионата Франции пять голов. Блистала вся линия атака, особенно Усман Дембеле, которого Энрике не забывает хвалить после каждой игры.
Из-за травм игру с “Ньюкаслом” пропустям Кимпембе, Маркиньос, Нуно Мендеш и Заир-Эмери.
Новости Ньюкасла
Кадровая ситуация “Ньюкасла” поражает – из-за травм и дисквалификаций “Сороки” остались без 11 игроков первой команды: Берн, Мерфи, Барнс, Андерсон, Ботман, Уилсон, Уиллок, Таргетт, Лонгстафф, Крафт и Тонали.
В такой ситуации Эдди Хау приходится импровизировать, и в матче с “Челси” в центре поля играл 17-летний Льюис Майли, и сыграл просто безупречно.
“Ньюкасл” смел с поля “Челси”, выиграв со счетом 4:1. Это был настоящий жесткий энергичный неприятный “Ньюкасл”, который просто не дает своим соперникам шансов на “Сент-Джеймс Парк”. Однако в выездных матчах такой “Ньюкасл” мы видим не так часто. Пока “Сороки” выиграли только два выездных матча в текущем сезоне.
Статистика команд, цифры и факты
- “Пари Сен-Жермен” прекрасно проводит домашние матчи в нынешнем сезоне (семь побед, ничья, поражение), а “Ньюкасл” – менее удачно действует на выезде (две победы, три ничьи, четыре поражения).
- После поражения от “Ньюкасла” команда Луиса Энрике забила 24 гола в восьми матчах.
- “Пари Сен-Жермен” не проигрывал два подряд матча в группе Лиги чемпионов с 2004 года.
- Единственной командой, которой удалось обыграть ПСЖ на его поле в нынешнем сезоне остается “Ницца”.
- “Ньюкасл” не забил еще ни одного гола на выезде в Лиге чемпионов 2023/24.
Последние пять матчей ПСЖ и Ньюкасла
ПСЖ
- 24.11 “Монако” 5:2 (Лига 1)
- 11.11 “Реймс” 3:0 (Лига 1)
- 07.11 “Милан” 1:2 (Лига чемпионов)
- 03.11 “Монпелье” 3:0 (Лига 1)
- 29.10 “Брест” 3:2 (Лига 1)
Ньюкасл
- 25.11 “Челси” 4:1 (АПЛ)
- 11.11 “Борнмут” 0:2 (АПЛ)
- 07.11 “Боруссия” Дортмунд 0:2 (Лига чемпионов)
- 04.11 “Арсенал” 1:0 (АПЛ)
- 01.11 “Манчестер Юнайтед” 3:0 (АПЛ)
Личные встречи
Ответный матч между командами станет второй встречей в их истории. Первый матч “Ньюкасл” выиграл со счетом 4:1.
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Боруссия" Дортмунд
|4
|2
|1
|1
|3-2
|+1
|7
|2
|"Пари Сен-Жермен"
|4
|2
|0
|2
|7-6
|+1
|6
|3
|"Милан"
|4
|1
|2
|1
|2-4
|-2
|5
|4
|"Ньюкасл"
|4
|1
|1
|2
|4-4
|0
|4
Где смотреть матч ПСЖ – Ньюкасл
Ориентировочные составы
“ПСЖ”: Доннарумма – Хакими, Шкриньяр, Эрнандес, Мукиэле – Руис, Угарте, Витинья – Дембеле, Коло Муани, Мбаппе
“Ньюкасл”: Поуп – Триппьер, Ласселс, Шер, Ливраменто – Майли, Гимарайнс, Жоэлинтон – Альмирон, Исак, Гордон
Ставки и Коэффициенты на матч ПСЖ – Ньюкасл
Прогноз на матч ПСЖ – Ньюкасл от UA-Football
Выездная форма “Ньюкасла” и его длинный список отсутствующих настораживает. Матч не будет легкой прогулкой для команды Луиса Энрике, но все факторы сходятся в его сторону. Прогноз – победа “пари Сен-Жермен” 3:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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