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ПСЖ - Ньюкасл. Анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов на 28.11.2023

Лига Чемпионов
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ПСЖ - Ньюкасл. Анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов на 28.11.2023

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокин Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига чемпионов, группа F, пятый тур

28 ноября 2023. Ньюкасл, “Сент-Джеймс Парк”

“Пари Сен-Жермен” 22:00 “Ньюкасл”

Телетрансляция – Megogo Футбол 2

Текстовая трансляция – UA-Футбол

“Ньюкасл” не забил ни одного гола в выездных матчах Лиги чемпионов, но в Париже ему нужно побеждать, чтобы надеяться на плей-офф.

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Содержание

Новости Пари Сен-Жермен

После разгромного поражения от “Ньюкасла” в первой встрече команд в октябре, “пари Сен-Жермен” выиграл все свои матчи в чемпионате Франции, забивая в каждом из них не менее трех голов. В какой-то степени для команды Луиса Энрике сложный вызов на “Сент-Джеймс Парк” стал положительным толчком.

Но в Лиге чемпионов ситуация не столь радужная – гостевой матч “Милану” команда Энрике проиграла, и после четырех туров занимает второе место в своей группе, уступая “Боруссии” Дортмунд”. При определенных раскладах ПСЖ может выйти в ⅛ уже во вторник – нужно не только побеждать “Ньюкасл”, но и надееться, что Дортмунд возьмет три очка в игре с “Миланом”.

Перед “Ньюкаслом” парижане в красивом стиле расправились с “Монако”, забив третьей команде чемпионата Франции пять голов. Блистала вся линия атака, особенно Усман Дембеле, которого Энрике не забывает хвалить после каждой игры.

Из-за травм игру с “Ньюкаслом” пропустям Кимпембе, Маркиньос, Нуно Мендеш и Заир-Эмери.

Новости Ньюкасла

Кадровая ситуация “Ньюкасла” поражает – из-за травм и дисквалификаций “Сороки” остались без 11 игроков первой команды: Берн, Мерфи, Барнс, Андерсон, Ботман, Уилсон, Уиллок, Таргетт, Лонгстафф, Крафт и Тонали.

В такой ситуации Эдди Хау приходится импровизировать, и в матче с “Челси” в центре поля играл 17-летний Льюис Майли, и сыграл просто безупречно.

“Ньюкасл” смел с поля “Челси”, выиграв со счетом 4:1. Это был настоящий жесткий энергичный неприятный “Ньюкасл”, который просто не дает своим соперникам шансов на “Сент-Джеймс Парк”. Однако в выездных матчах такой “Ньюкасл” мы видим не так часто. Пока “Сороки” выиграли только два выездных матча в текущем сезоне.

Статистика команд, цифры и факты

  • “Пари Сен-Жермен” прекрасно проводит домашние матчи в нынешнем сезоне (семь побед, ничья, поражение), а “Ньюкасл” – менее удачно действует на выезде (две победы, три ничьи, четыре поражения).
  • После поражения от “Ньюкасла” команда Луиса Энрике забила 24 гола в восьми матчах.
  • “Пари Сен-Жермен” не проигрывал два подряд матча в группе Лиги чемпионов с 2004 года.
  • Единственной командой, которой удалось обыграть ПСЖ на его поле в нынешнем сезоне остается “Ницца”.
  • “Ньюкасл” не забил еще ни одного гола на выезде в Лиге чемпионов 2023/24.

Последние пять матчей ПСЖ и Ньюкасла

ПСЖ

  • 24.11 “Монако” 5:2 (Лига 1)
  • 11.11 “Реймс” 3:0 (Лига 1)
  • 07.11 “Милан” 1:2 (Лига чемпионов)
  • 03.11 “Монпелье” 3:0 (Лига 1)
  • 29.10 “Брест” 3:2 (Лига 1)

Ньюкасл

  • 25.11 “Челси” 4:1 (АПЛ)
  • 11.11 “Борнмут” 0:2 (АПЛ)
  • 07.11 “Боруссия” Дортмунд 0:2 (Лига чемпионов)
  • 04.11 “Арсенал” 1:0 (АПЛ)
  • 01.11 “Манчестер Юнайтед” 3:0 (АПЛ)

Личные встречи

Ответный матч между командами станет второй встречей в их истории. Первый матч “Ньюкасл” выиграл со счетом 4:1.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Боруссия" Дортмунд 4 2 1 1 3-2 +1 7
2 "Пари Сен-Жермен" 4 2 0 2 7-6 +1 6
3 "Милан" 4 1 2 1 2-4 -2 5
4 "Ньюкасл" 4 1 1 2 4-4 0 4

Где смотреть матч ПСЖ – Ньюкасл

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Ориентировочные составы

“ПСЖ”: Доннарумма – Хакими, Шкриньяр, Эрнандес, Мукиэле – Руис, Угарте, Витинья – Дембеле, Коло Муани, Мбаппе

“Ньюкасл”: Поуп – Триппьер, Ласселс, Шер, Ливраменто – Майли, Гимарайнс, Жоэлинтон – Альмирон, Исак, Гордон

Ставки и Коэффициенты на матч ПСЖ – Ньюкасл

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1.73
4.20
4.75
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Прогноз на матч ПСЖ – Ньюкасл от UA-Football

Выездная форма “Ньюкасла” и его длинный список отсутствующих настораживает. Матч не будет легкой прогулкой для команды Луиса Энрике, но все факторы сходятся в его сторону. Прогноз – победа “пари Сен-Жермен” 3:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

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