Галатасарай – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 29.11.2023

Лига Чемпионов. Группа А, 5-й тур.

29 ноября. 19:45. Стамбул. "Али Сами Ен Стедиум"

Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания)

Трансляция: Megogo Football 1

Несмотря на чрезвычайно неудачные выступления подопечных Эрика Тен Хага в Лиге Чемпионов, они все еще сохраняют шансы на выход из группы, но для этого побеждать "Галатасарай" просто необходимо, иначе самому престижному клубному турниру Европы можно будет помахать на прощание.

Результат первого матча на "Олд Траффорд" между этими командами удивил многих, поэтому потенциальная сенсация в виде второй победы турецкого коллектива уже не выглядит такой сенсацией. Готовы ли "красные дьяволы" отомстить за игру первого круга?

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Новости "Галатасарая"

Стамбульцы после первых 13 туров национального чемпионата находятся на втором месте и имеют равное количество очков с "Фенербахче", который сейчас на первой строчке. Эти две команды прямо с отрывом идут как два сильнейших коллектива этого сезона в Турции, впрочем, неплохо они представляют свою страну и в Европе.

Два поражения против "Баварии" точно не должны вызывать вопросов, а вот ничья против "Копенгагена", вырванная на последних минутах, в итоге может помешать "Галатасараю" выйти из группы, впрочем это мы забегаем наперед. В аналогичном матче на "Олд Траффорд" турки в красивом стиле вырвали сенсационную победу и благодаря тому результату подходят к этому матчу на эмоциональном подъеме.

В последних 4 матчах в Суперлиге "Галатасарай" одержал 3 победы (против "Аланияспора", "Касымпаши" и "Ризерспора"). Неожиданное поражение произошло в выездном матче против "Хатайспора", если бы не та игра, то они были бы единоличными лидерами чемпионата.

Команда Окана Бурука не может похвастаться стабильностью, впрочем нынешняя борьба в Лиге Чемпионов для них вышла на новый уровень важности, поэтому в матче против "Юнайтед" следует ожидать особого перформанса.

Новости "Манчестер Юнайтед"

За последние несколько недель "красные дьяволы" значительно улучшили свое положение в турнирной таблице АПЛ благодаря трем последним победам над "Фулхэмом", "Лутоном" и "Эвертоном". Особенно уверенной по счету получилась победа над "ирисками" на прошлых выходных, где Алехандро Гарначо забил гол сезона.

К результатам команды Тен Хага вопросов практически нет, в последнее время они действительно улучшились. А вот к игре, несмотря на 3:0 с "Эвертоном", все еще остаются претензии. Манкунианцы все еще не могут держать под контролем матчи, которые в основном должны проходить под их контролем, поэтому слишком много приходится на удачу.

Но если ситуацию в АПЛ они уже успели исправить, то в Лиге Чемпионов им лишь придется это сделать. Особенно пугает тот факт, что даже не все зависит только от игроков "Манчестер Юнайтед". В предыдущем матче в рамках Лиги Чемпионов они проиграли "Копенгагену" на выезде и пока единственные очки в этом сезоне они получили именно с "Копенгагеном", когда принимали датчан у себя дома. Далее были только поражения. Потенциальное поражение, да даже ничью в матче с "Галатасараем" допускать нельзя.

Турнирная таблица

Личные встречи

03.10.23 ЛЧ "Манчестер Юнайтед" — "Галатасарай" 2:3

30.07.16 КТМ "Галатасарай" — "Манчестер Юнайтед" 2:5

20.11.12 ЛЧ "Галатасарай" — "Манчестер Юнайтед" 1:0

19.09.12 ЛЧ "Манчестер Юнайтед" — "Галатасарай" 1:0

07.12.94 ЛЧ "Манчестер Юнайтед" — "Галатасарай" 4:0

Цифры и факты

В этом сезоне "Галатасарай" проиграл лишь 1 матч на домашнем стадионе;

"Манчестер Юнайтед" выиграл 3 из последних 4 матчей и сохранил свои ворота нетронутыми в тех трех победах;

В 6 из последних 7 матчей "Галатасарая" во всех турнирах проходила ставка ТМ 2.5.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Окан Бурук впервые в этом сезоне подходит к матчу Лиги Чемпионов без кадровых потерь. Все игроки его команды восстановились и дисквалификаций нет, все готовы к битве против "Манчестер Юнайтед".

А что касается Эрика Тен Хага, то он может лишь мечтать о таких условиях. В лазарете у "красных дьяволов" находятся Лисандро Мартинес, Кристиан Эриксен, Тайрелл Маласия, Амад Диалло, Каземиро и Мейсон Маунт.

Кроме того, из-за красной карты, которую Маркус Рашфорд получил в прошлом матче с "Копенгагеном", он не сможет помочь своей команде в Стамбуле. Уже несколько месяцев Джейдон Санчо отстранен от работы с командой по решению главного тренера. Под вопросом готовность Джонни Эванса. Зато наконец вернулся после длительной травмы Люк Шоу.

"Галатасарай", 4-2-3-1: Муслера — Буй, Санчес, Бардакчи, Анхелиньо — Айхан, Торрейра — Зиеш, Актюркоглу, Заа — Икарди

"Манчестер Юнайтед", 4-2-3-1: Онана — Далот, Магуайр, Линделеф, Шоу — Мактоминей, Майну — Антони, Фернандеш, Гарначо — Хойлунд

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Галатасарай" — "Манчестер Юнайтед" Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Галатасараем" и "Манчестер Юнайтед" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 2:2. В минувшие выходные "Юнайтед" разбил "Эвертон" и наконец вернул себе хоть какую-то уверенность в себе, однако этот соперник будет на другом уровне мотивации. "Галатасарай" умеет принимать соперников у себя дома, а их болельщики превращают домашнюю арену стамбульцев в настоящий ад для их соперников. Для победы в таких условиях нужно показать что-то, чего в исполнении "красных дьяволов" мы в этом сезоне не видели. Но качества для ничьей им точно хватит. Прогнозируем результативную ничью.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.