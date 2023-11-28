Бавария - Копенгаген. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 29.11.2023

В группе А Лиги Чемпионов вырисовалась очень интересная ситуация. Если лидер здесь очевиден - это "Бавария", то за вторые-третьи места продолжается захватывающая борьба. "Копенгаген" и "Галатасарай" имеют по 4 очка, а "Манчестер Юнайтед" за 4 матча насобирал лишь 3 балла. Кто-то из них отправится в следующий раунд ЛЧ, кто-то получит надежду в Лиге Европы, а кто-то окажется "за бортом". Высокие надежды имеет, бесспорно, "Копенгаген". Да еще и в ситуации, где один из грандов английского футбола постоянно оступается. Но чтобы эти надежды оправдались нужно брать очки. Далее датчан ждет матч с "Баварией". Удастся ли "обокрасть" ненасытных мюнхенцев на их поле? Дело сложное, но не безнадежное.

Групповой этап Лиги Чемпионов

Группа А, 5 тур

"Бавария" 22:00 "Копенгаген"

28 ноября, 22:00. "Альянц Арена" (Мюнхен)

Главный арбитр: Стефани Фраппар (Франция)

Прямая трансляция: Megogo Футбол 5

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Бавария

Немецкая машина пятый год подряд выиграла первые четыре из четырех групповых игр в Лиге Чемпионов. В данной ситуации группы А это означает досрочный выход в 1/8 финала. Таким образом, "Бавария" прошла в этот этап турнира в 20-й раз. Только "Реал Мадрид" достигал этого чаще в нынешнем формате (с 2003/04). Они имеют 21 выход из групп.

Мюнхенский клуб не нуждается в детальном представлении, ведь о силе этой команды знают все. Если для кого-то чемпионат Германии не является приоритетом в оценке возможностей "Баварии", вы только взгляните на эту статистику в Лиге Чемпионов. "Красные" не проигрывают в групповых этапах самого престижного клубного турнира Европы уже 38 матчей подряд (35 побед и 3 ничьи). К тому же, сейчас продолжается серия из 17-и побед подряд на групповых стадиях ЛЧ.

В этом сезоне "Бавария" уступила лишь дважды - в Суперкубке "Лейпцигу" и сенсационно в Кубке Германии команде из третьего дивизиона "Саарбрюкену". Конечно, второй матч это случайность. А вот остальные игры давались довольно легко. За полгода болельщики насладились шестью разгромами в различных турнирах.

Большую лепту в успехи мюнхенцев вносит их бомбардир и летнее приобретение - Гарри Кейн. О его достижениях и рекордах не слышал вероятно что только... Да нет, слышали все. В текущем сезоне англичанин в 17-и играх уже занес в актив 22 гола и 7 ассистов. Потрясающие показатели! Конечно, именно Кейн является главной угрозой не только для "Копенгагена", но и для всех соперников "Баварии".

Последний матч мюнхенцы сыграли с "Кельном". Команда имела много моментов, но реализовать сумела лишь один. Опять же, благодаря Кейну. Но этого хватило - победа 0:1. Правда, в Бундеслиге "Бавария" сейчас на втором месте, ведь замечательный сезон выдает "Байер". Кстати, тот же Кейн оформил дубль в последней игре ЛЧ с "Галатасараем", который позволил его команде победить 2:1. Да и вообще, только в 3-х матчах Гарри уходил с поля без гола (в частности с "Копенгагеном").

Пять голов в Лиге Чемпионов в этом сезоне подопечные Тухеля забили начиная с 76-й минуты - это лучший показатель в соревнованиях.

Из-за травм с "Копенгагеном" не сыграют Бухманн, Де Лигт, Марушич и Мусиала.

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Копенгаген

В среду "Копенгаген" впервые посетит "Альянц Арену". Это будет всего второй матч между этими командами в истории. Первый состоялся в начале октября в рамках этой же Лиги Чемпионов. Тогда победу 1:2 праздновала "Бавария". Статистика "Копенгагена" в матчах с немецкими командами немного настораживает - ни одной победы.

По состоянию на сейчас "львы" имеют лидерскую позицию в Суперлиге Дании и удачно играют в Кубке страны. Вот недавно выбили своего конкурента по чемпионату "Мидтьюланн". Однако, последние игры "Копенгагена" оказались не очень удачными - ничья с "Брондбю" и поражение "Виборгу".

Не смогут помочь своей команде из-за травм Уильям Клем, Давид Хочолава, Биргер Мелинг и Хума Бабакар. Правда, все они уже давно в лазарете, поэтому "Копенгаген" научился играть и без них.

В игре с "Баварией" ожидаются 2 значимых юбилея для легенд клуба. Полузащитник Расмус Фальк может сыграть 300-й матч за "Копенгаген", а нападающий Андреас Корнелиус - 200-й. Но выйдет ли второй на поле еще тот вопрос, ведь форвард находится не в лучшей форме.

Конечно, датчане уступают в мастерстве своему оппоненту, но их сила именно в командной работе. В этой Лиге Чемпионов они уже победили "Манчестер Юнайтед" и сыграли вничью с "Галатасараем". В других двух матчах были минимальные победы англичан и "Баварии".

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Бавария" 4 4 0 0 11-6 +5 12 2 "Копенгаген" 4 1 1 2 7-8 -1 4 3 Галатасарай 4 1 1 2 7-9 -2 4 4 "Манчестер Юнайтед" 4 1 0 3 9-11 -2 3

Последние 3 матча

Последние 3 встречи Баварии:

24.11. - Кельн - Бавария 0:1 (Бундеслига)

11.11. - Бавария - Хайденхайм 4:2 (Бундеслига)

08.11. - Бавария - Галатасарай 2:1 (Лига Чемпионов)

Последние 3 встречи Копенгагена:

25.11. - Виборг - Копенгаген 2:1 (Суперлига Дании)

12.11. - Копенгаген - Брондбю 0:0 (Суперлига Дании)

08.11. - Копенгаген - Манчестер Юнайтед 4:3 (Лига Чемпионов)

Последние очные встречи:

03.10. - Копенгаген - Бавария 1:2 (Лига Чемпионов)

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Бавария - Копенгаген от UA-Футбол

"Копенгаген" уже всем продемонстрировал, что они не мальчики для битья. Напряженная борьба в группе будет побуждать их на настоящий бой с непобедимой "Баварией". В игре первого круга мюнхенцам было очень трудно. Игра была равной - "Копенгаген" имел все шансы на очки. Хотя, конечно, фактор домашнего стадиона не стоит исключать. "Бавария" все дела уже решила, но вряд ли будет делать серьезную ротацию. Чемпионы Германии пока пропускают голы в каждом матче ЛЧ и щекочут нервы болельщиков до конца матчей, что тоже надо исправлять. "Бавария" забивает по крайней мере один гол в своих последних 26-и домашних матчах в Европе, что является самой длинной голевой серией среди всех участников Лиги чемпионов. Сейчас им в этом помогает Кейн. Поэтому, прогноз от UA-Футбол таков: победа "Баварии" в 2 мяча, хотя и с большим желанием датчан.

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша