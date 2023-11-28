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Бавария - Копенгаген. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 29.11.2023
Суровые немцы против кусачих датчан
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Lars Ronbog / FrontZoneSport
В группе А Лиги Чемпионов вырисовалась очень интересная ситуация. Если лидер здесь очевиден - это "Бавария", то за вторые-третьи места продолжается захватывающая борьба. "Копенгаген" и "Галатасарай" имеют по 4 очка, а "Манчестер Юнайтед" за 4 матча насобирал лишь 3 балла. Кто-то из них отправится в следующий раунд ЛЧ, кто-то получит надежду в Лиге Европы, а кто-то окажется "за бортом". Высокие надежды имеет, бесспорно, "Копенгаген". Да еще и в ситуации, где один из грандов английского футбола постоянно оступается. Но чтобы эти надежды оправдались нужно брать очки. Далее датчан ждет матч с "Баварией". Удастся ли "обокрасть" ненасытных мюнхенцев на их поле? Дело сложное, но не безнадежное.
Групповой этап Лиги Чемпионов
Группа А, 5 тур
"Бавария" 22:00 "Копенгаген"
28 ноября, 22:00. "Альянц Арена" (Мюнхен)
Главный арбитр: Стефани Фраппар (Франция)
Прямая трансляция: Megogo Футбол 5
Бавария
Немецкая машина пятый год подряд выиграла первые четыре из четырех групповых игр в Лиге Чемпионов. В данной ситуации группы А это означает досрочный выход в 1/8 финала. Таким образом, "Бавария" прошла в этот этап турнира в 20-й раз. Только "Реал Мадрид" достигал этого чаще в нынешнем формате (с 2003/04). Они имеют 21 выход из групп.
Мюнхенский клуб не нуждается в детальном представлении, ведь о силе этой команды знают все. Если для кого-то чемпионат Германии не является приоритетом в оценке возможностей "Баварии", вы только взгляните на эту статистику в Лиге Чемпионов. "Красные" не проигрывают в групповых этапах самого престижного клубного турнира Европы уже 38 матчей подряд (35 побед и 3 ничьи). К тому же, сейчас продолжается серия из 17-и побед подряд на групповых стадиях ЛЧ.
В этом сезоне "Бавария" уступила лишь дважды - в Суперкубке "Лейпцигу" и сенсационно в Кубке Германии команде из третьего дивизиона "Саарбрюкену". Конечно, второй матч это случайность. А вот остальные игры давались довольно легко. За полгода болельщики насладились шестью разгромами в различных турнирах.
Большую лепту в успехи мюнхенцев вносит их бомбардир и летнее приобретение - Гарри Кейн. О его достижениях и рекордах не слышал вероятно что только... Да нет, слышали все. В текущем сезоне англичанин в 17-и играх уже занес в актив 22 гола и 7 ассистов. Потрясающие показатели! Конечно, именно Кейн является главной угрозой не только для "Копенгагена", но и для всех соперников "Баварии".
Последний матч мюнхенцы сыграли с "Кельном". Команда имела много моментов, но реализовать сумела лишь один. Опять же, благодаря Кейну. Но этого хватило - победа 0:1. Правда, в Бундеслиге "Бавария" сейчас на втором месте, ведь замечательный сезон выдает "Байер". Кстати, тот же Кейн оформил дубль в последней игре ЛЧ с "Галатасараем", который позволил его команде победить 2:1. Да и вообще, только в 3-х матчах Гарри уходил с поля без гола (в частности с "Копенгагеном").
Пять голов в Лиге Чемпионов в этом сезоне подопечные Тухеля забили начиная с 76-й минуты - это лучший показатель в соревнованиях.
Из-за травм с "Копенгагеном" не сыграют Бухманн, Де Лигт, Марушич и Мусиала.
Копенгаген
В среду "Копенгаген" впервые посетит "Альянц Арену". Это будет всего второй матч между этими командами в истории. Первый состоялся в начале октября в рамках этой же Лиги Чемпионов. Тогда победу 1:2 праздновала "Бавария". Статистика "Копенгагена" в матчах с немецкими командами немного настораживает - ни одной победы.
По состоянию на сейчас "львы" имеют лидерскую позицию в Суперлиге Дании и удачно играют в Кубке страны. Вот недавно выбили своего конкурента по чемпионату "Мидтьюланн". Однако, последние игры "Копенгагена" оказались не очень удачными - ничья с "Брондбю" и поражение "Виборгу".
Не смогут помочь своей команде из-за травм Уильям Клем, Давид Хочолава, Биргер Мелинг и Хума Бабакар. Правда, все они уже давно в лазарете, поэтому "Копенгаген" научился играть и без них.
В игре с "Баварией" ожидаются 2 значимых юбилея для легенд клуба. Полузащитник Расмус Фальк может сыграть 300-й матч за "Копенгаген", а нападающий Андреас Корнелиус - 200-й. Но выйдет ли второй на поле еще тот вопрос, ведь форвард находится не в лучшей форме.
Конечно, датчане уступают в мастерстве своему оппоненту, но их сила именно в командной работе. В этой Лиге Чемпионов они уже победили "Манчестер Юнайтед" и сыграли вничью с "Галатасараем". В других двух матчах были минимальные победы англичан и "Баварии".
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Бавария"
|4
|4
|0
|0
|11-6
|+5
|12
|2
|"Копенгаген"
|4
|1
|1
|2
|7-8
|-1
|4
|3
|Галатасарай
|4
|1
|1
|2
|7-9
|-2
|4
|4
|"Манчестер Юнайтед"
|4
|1
|0
|3
|9-11
|-2
|3
Последние 3 матча
- Последние 3 встречи Баварии:
24.11. - Кельн - Бавария 0:1 (Бундеслига)
11.11. - Бавария - Хайденхайм 4:2 (Бундеслига)
08.11. - Бавария - Галатасарай 2:1 (Лига Чемпионов)
- Последние 3 встречи Копенгагена:
25.11. - Виборг - Копенгаген 2:1 (Суперлига Дании)
12.11. - Копенгаген - Брондбю 0:0 (Суперлига Дании)
08.11. - Копенгаген - Манчестер Юнайтед 4:3 (Лига Чемпионов)
- Последние очные встречи:
03.10. - Копенгаген - Бавария 1:2 (Лига Чемпионов)
Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч Бавария - Копенгаген от UA-Футбол
"Копенгаген" уже всем продемонстрировал, что они не мальчики для битья. Напряженная борьба в группе будет побуждать их на настоящий бой с непобедимой "Баварией". В игре первого круга мюнхенцам было очень трудно. Игра была равной - "Копенгаген" имел все шансы на очки. Хотя, конечно, фактор домашнего стадиона не стоит исключать. "Бавария" все дела уже решила, но вряд ли будет делать серьезную ротацию. Чемпионы Германии пока пропускают голы в каждом матче ЛЧ и щекочут нервы болельщиков до конца матчей, что тоже надо исправлять. "Бавария" забивает по крайней мере один гол в своих последних 26-и домашних матчах в Европе, что является самой длинной голевой серией среди всех участников Лиги чемпионов. Сейчас им в этом помогает Кейн. Поэтому, прогноз от UA-Футбол таков: победа "Баварии" в 2 мяча, хотя и с большим желанием датчан.
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
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