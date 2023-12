Антверпен - Барселона. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 13.12.2023

"Антверпен" уже гарантировано покидает еврокубки, а "Барселона" потеряет первую строчку только в случае победы "Шахтера" над "Порту" с разницей в 7 голов.

Кому нужен этот матч? Только УЕФА и, возможно, любителям статистики. Никакой турнирной ценности он не имеет.

5 поражений в 5 турах делают "Антверпен" худшей командой всей Лиги чемпионов-2023/24, а 15 пропущенных голов - еще и худшей обороной.

Более того, если бельгийцы завтра позволят "Барсе" забить трижды, то станут первой командой в истории ЛЧ, которая в трех дебютных домашних матчах в турнире пропустила как минимум три гола. Напомним, "Шахтер" здесь выиграл 3:2, а "Порту" - 4:1.

Собственно, в этом и мотивация "Антверпена" - не допустить попадания в книгу антирекордов. В Бельгии у команды Марка ван Боммеля все неплохо - она выиграла три последних матча с общим счетом 9:4. Ясно, что уровень невысок, и до лидера - "Юниона" - целых 11 очков, но и "Барса" приедет в Антверпен далеко не основой. Это дает надежду.

Еще в понедельник Mundo Deportivo объявила, что Хави не возьмет в Бельгию Левандовского, Араухо, Гюндогана и де Йонга. Это при том, что Гави, тер Штеген и Иньиго Мартинес травмированы.

Понимаете, что это значит? Да, у "Барсы" выйдет молодежь, слегка приправленная опытными, но не основными игроками, вроде Серхи Роберто и Ориоля Ромеу. И, разумеется, они сыграют не очень качественно, что оставит шансы сопернику.

1.86 - Goals per game scored by @FCBarcelona by coach in @LaLigaEN since 2003/04 (at least 20 games managed):



3.14 - Vilanova

2.96 - Luis Enrique

2.71 - Guardiola

2.63 - Martino

2.51 - Valverde

2.08 - Koeman

1.95 - Rijkaard

1.86 - XAVI



Accuracy. ???? pic.twitter.com/ptzl4qZaGg