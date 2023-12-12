Антверпен - Барселона. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 13.12.2023

"Антверпен" уже гарантировано покидает еврокубки, а "Барселона" потеряет первую строчку только в случае победы "Шахтера" над "Порту" с разницей в 7 голов.

Кому нужен этот матч? Только УЕФА и, возможно, любителям статистики. Никакой турнирной ценности он не имеет.

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Лига чемпионов. Группа Н. 6-й тур

13 декабря. Антверпен. "Босейлстадион"

"Антверпен" 22:00 "Барселона"

Арбитр: Марко Гвида (Италия)

Трансляция: MEGOGO Футбол 6

Новости "Антверпена"

5 поражений в 5 турах делают "Антверпен" худшей командой всей Лиги чемпионов-2023/24, а 15 пропущенных голов - еще и худшей обороной.

Более того, если бельгийцы завтра позволят "Барсе" забить трижды, то станут первой командой в истории ЛЧ, которая в трех дебютных домашних матчах в турнире пропустила как минимум три гола. Напомним, "Шахтер" здесь выиграл 3:2, а "Порту" - 4:1.

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Собственно, в этом и мотивация "Антверпена" - не допустить попадания в книгу антирекордов. В Бельгии у команды Марка ван Боммеля все неплохо - она выиграла три последних матча с общим счетом 9:4. Ясно, что уровень невысок, и до лидера - "Юниона" - целых 11 очков, но и "Барса" приедет в Антверпен далеко не основой. Это дает надежду.

Новости "Барселоны"

Еще в понедельник Mundo Deportivo объявила, что Хави не возьмет в Бельгию Левандовского, Араухо, Гюндогана и де Йонга. Это при том, что Гави, тер Штеген и Иньиго Мартинес травмированы.

Понимаете, что это значит? Да, у "Барсы" выйдет молодежь, слегка приправленная опытными, но не основными игроками, вроде Серхи Роберто и Ориоля Ромеу. И, разумеется, они сыграют не очень качественно, что оставит шансы сопернику.

1.86 - Goals per game scored by @FCBarcelona by coach in @LaLigaEN since 2003/04 (at least 20 games managed):



3.14 - Vilanova

2.96 - Luis Enrique

2.71 - Guardiola

2.63 - Martino

2.51 - Valverde

2.08 - Koeman

1.95 - Rijkaard

1.86 - XAVI



Accuracy. ???? pic.twitter.com/ptzl4qZaGg — OptaJose (@OptaJose) December 11, 2023

Надо сказать, даже основа "Барсы" сейчас далека от идеала. 2:4 с "Жироной" пошатнули позиции команды в борьбе за чемпионство, да и вообще за последний месяц удался команде Хави только один матч - с "Атлетико" (1:0). Все остальное - мимо кассы. Или легенда "Кулес" это решит, или его уволят. Но, конечно, матча в Антверпене это не касается - не факт, что Лапорта вообще будет его смотреть.

"Антверпен" - "Барселона: статистика личных встреч

В первом круге "Барса" легко разобралась с бельгийцами - 5:0.

При этом знатоки истории уверяют, что однажды все было наоборот. В 1965 году в рамках Кубка Ярмарок каталонцы приезжали в Антверпен, и тогда хозяева торжествовали 2:1.

Последние матчи "Антверпена"

Последние матчи "Барселоны"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

О потерях "Барсы" мы уже говорили, поэтому ждем максимально экспериментальный состав с фамилиями, которых мы даже не слышали.

У "Антверпена" из важных потерь - вингеры Энтони Валенсия и Арбнор Муйя, хавбек Юрген Эккеленкамп и защитник Бьорн Энгельс.

"Антверпен": Бютез - де Лаэт, Альдервейрельд, Кулибали, Вейндал - Вермерен, Юсуф - Керк, Баликвиша, Эджуке - Янссен

"Барселона": Пенья - Роберто, Кунде, Кристенсен, Бальде - Фермин Лопес, Ромеу, Педри - Ямаль, Ферран Торрес, Феликс

"Антверпен" - "Барселона": ставки и коэффициенты

"Антверпен" - "Барселона": прогноз от UA-Футбол

"Антверпен" - худшая команда этой ЛЧ по игре в обороне, а "Барса", в свою очередь, пропустила 7 голов в 5 последних матчах, и ко всему приедет в неосновном составе.

Наша ставка в такой ситуации - на "обе забьют". БК предлагают ее с коэффициентами от 1,65 и выше.